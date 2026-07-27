Что собой представляли интерьеры средневековых замков до того, как стали серыми



/ Фото: pinterest.com. / Фото: pinterest.com.

Многие из нас привыкли, что Средневековье - это упадок не только в образовании, просвещении и культуре, но также и внешнем виде. И это касается не только облика самих людей, но их из жилищ. Всё, что нам сегодня осталось в память о тех временах, - серые и невзрачные стены замков, однако, в своё время они тоже выглядели не так, как принято думать сейчас. Многие из нас привыкли, что Средневековье - это упадок не только в образовании, просвещении и культуре, но также и внешнем виде. И это касается не только облика самих людей, но их из жилищ. Всё, что нам сегодня осталось в память о тех временах, - серые и невзрачные стены замков, однако, в своё время они тоже выглядели не так, как принято думать сейчас.



Комнаты старались украшать. / Фото: histouring.com. Комнаты старались украшать. / Фото: histouring.com.

Несмотря на то, что распространённое мнение о серости в интерьере и в целом внутреннем обустройстве средневекового замка является ошибочным, именно такими в массовой культуре их описывают и показывают. Именно поэтому у многих из нас сложилось впечатление о том, что величественные замки прошлого были просто серыми и совсем невзрачными. Жить в таком месте человеку было бы сложно, и несмотря на то, что Средние века действительно были упадком культуры, ничто человеческое их владельцам было не чуждо. Они также старались жить в красоте и уюте. А о том, как именно они обставляли свои владения, стоит узнать поподробнее.

Каменные стены, паутина и мох, серость и сырость, темнота и гнетущая атмосфера действительно присутствует в средневековых замках, но только сегодня. Поскольку множество из них давно пришли в полнейшее запустение, там, конечно же, нет никаких украшений. А вот в кино их изображают такими на постоянной основе, но, конечно же, люди не жили при голых стенах, без мебели и света. Подобное отношение есть не только к жилищам лордов, но и даже королей, и их обитель показана скорее, как совсем неприятное место, а не роскошные палаты правителей.



Стены украшали гобелены. / Фото: fr.wikipedia.org. Стены украшали гобелены. / Фото: fr.wikipedia.org.

Всё в реальности выглядело иначе и сразу же, как только закачивалось строительство самого здания, начиналась работа внутри него. Жить в стенах, состоящих из совсем никак не обработанного камня, - дело непростое, но куда большее влияние оказывала мода. Если люди не делали облицовочные работы внутри, то здание уже считалось незаконченным, и гостей туда позвать было нельзя. Такой вот признак плохого тона в Средневековье. Потому маляры покрывали эти серые камни слоями штукатурки. Она, как правило, часто имела одинаковый состав как для домов более знатных людей, так и для тех, кто попроще.

Такой процесс помогал не только сделать стены визуально более красивыми, но также и выполнял другие немаловажные функции. Например, благодаря штукатурке стен можно было хотя бы немного выровнять поверхность, сделать её более безопасной для жизни, да и делать какой-то декор на такой стене было бы куда проще. К тому же, дополнительный слой, тем более с шерстью, помогал сделать здание намного теплее, то есть увеличивалась теплоизоляция. Не было никаких щелей между камнями, дождь, снег и холодный ветер, которые сильно мешали бы жизни, были устранены. При этом всё то тепло, которое с большим трудом создавалось внутри от печей и каминов никуда не уходило.



На полах ковры. / Фото: leadingestates.com. На полах ковры. / Фото: leadingestates.com.

Но и безусловно, стоит упомянуть, что благодаря штукатурке помещения становились намного светлее. Кроме того, что отполированная поверхность могла отражать свет, белая побелка становилась очень красивым украшением для камня. Помещение словно увеличивалось, при этом никаких некрасивых и неровных следов не было.

Далее штукатурка покрывалась красками, просто белыми стены никогда не оставляли. Такой подход показывал статус владельца и его вкус, потому все старались украсить их как можно лучше. Были не только известные красные и желтые оттенки, но также зеленые, почти малахитовые и бордовые. Но безусловно, больше всего все мечтали украсить свои дома синим ультрамарином. Стены могли быть просто покрашены, а могли быть сделаны рисунки, также и красивые фрески.



Кровать тоже была украшением. / Фото: storage.googleapis.com. Кровать тоже была украшением. / Фото: storage.googleapis.com.

Однако, краска не была единственным украшением, также были использованы и разнообразные изделия из текстиля. Часто стены были покрыты роскошными гобеленами как в зале для приёма гостей, так и в спальне хозяев. Такое украшение показывало не только глубину всей красоты вокруг, но и статус хозяев, стоили эти гобелены дорого.

Стены также были дополнительно утеплены, а ещё создавали хорошую звукоизоляцию, потому что в залах было большое эхо, что отражалось от стен. К тому же, такие украшения помогали хорошо зонировать пространство. А вот что касается рисунков на гобеленах, они могли быть самыми разными, например, подвиги героев античности, библейские сюжеты, а ещё картины из знаменитых романов того времени.



Отделка замка была не только снаружи, но и внутри. / Фото: foliamagazine.it. Отделка замка была не только снаружи, но и внутри. / Фото: foliamagazine.it.

Также вместо массивных гобеленов могли быть использованы и ткани попроще, они уже выполняли роль своеобразных обоев. Также красоты добавляли массивные кровати с балками и балдахинами, кроме тепла во время сна, это также смотрелось очень красиво. Да и само дерево было украшено резьбой. Вся мебель также была очень утончённой, никакого минимализма и грубых конструкций. А каждая из вещей очень функциональной, поскольку одна комната могла выполнять разные функции, быть местом для приёмов, обедов и танцев. Такими мобильными видами мебели были сундуки, в которых хранили огромное количество разнообразных вещей.

Кроме того, что камин долгое время оставался единственным средством отопления, его также начали украшать, делая интересной деталью всего декора. Каминная полка стала чуть ли не центральным элементом во всей комнате. Он украшался гербом владельца замка, его семейной реликвией, а также резьбой. А вот для окон использовали стекла из слюды, которые давали хоть немного естественного света. Что же касается полов в некоторых регионах, там они даже декорировались плиткой из керамики, коврами или мозаикой с инкрустаций.