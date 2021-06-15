Полезные идеи, которые облегчат жизнь и помогут решить простые бытовые проблемы

Наши будни полны мелких проблем и забот.

И порой их решение отнимает много времени, да и настроение портится.

Сегодня мы собрали несколько полезных советов, которые и клей засохший оттереть позволят и экран смартфона защитить в экстренной ситуации.

1. Горячий клей

Засохший термоклей.

Сегодня, термоклей является одним из самых популярных материалов для скрепления деталей. Однако те, кто часто пользуется горячим клеем не понаслышке знают, как сложно очистить его с поверхностей. Часто такая процедура заканчивается кусками покрытия, оторванными вместе с затвердевшим клеем. Однако есть способ предотвратить разрушения. Для этого понадобится спирт, который нужно нанести на проблемный участок. Через несколько минут клей легко отойдет от поверхности.

2. Апгрейд подошвы

Нескользкая обувь.

Решить проблему со скользкой подошвой поможет обычный степлер и скобы. Вгоните пару десятков скоб в протектор ботинок и можете смело шагать по обледеневшему тротуару и осенним лужам.

3. Тайник

Тайник для заначки.

Не знаете, где спрятать дома деньги? Сложите купюры в индивидуальную упаковку одной из гигиенических прокладок и поместите ее в конец упаковки. Такая хитрость обезопасит ваши денежки от посягательств воров и любопытных домочадцев.

4. Засохшая пицца

Реанимировать засохшую пиццу.

Даже самая вкусная пицца после ночи на столе приобретет печальный вид, да и ее вкус едва ли сумеет порадовать. Однако, реанимировать ее совсем не сложно. Достаточно просто подогреть ее в микроволновке со стаканом воды.

5. Защита рук

Защита рук от краски.

Работая с аэрозольными красками, будьте готовы к тому, что ваши руки будут безнадежно испачканы краской, оттереть которую вы сможете еще не скоро. Избежать этого помогут резиновые перчатки или если таковых нет, любой жирный крем. Обильно смажьте им руки и приступайте к покраске. После процедуры смойте крем вместе с краской.

6. Клавиши ноутбука

Разобрать клавиатуру ноутбука.

Если вы ни разу не разбирали свой ноутбук, то даже представить себе не можете сколько мусора скрывается под его клавишами. Регулярная чистка девайса - залог его корректной работы и вашего здоровья. Прежде чем приступить к разбору клавиатуры, сфотографируйте ее. Фото раскладки пригодится вам на этапе его сборки. Далее вооружившись лопаткой для маникюра, скрепкой или пластиковой карточкой, аккуратно отковыривайте клавиши одну за другой. Далее с помощью сухой кисточки или зубной щетки, смахните пыль и пройдитесь по труднодоступным местам ватной палочкой, смоченной медицинским спиртом.

7. Экран смартфона

Защита экрана телефона.

Чтобы на экране вашего смартфона не появились царапины, снимите с задней крышки чехол и наденьте его на дисплей. Конечно, проделывать такой трюк каждый раз, когда нужно положить телефон в сумочку не слишком удобно, но как экстренная мера - вполне сойдет.

8. Запаянный пакет

Запаять края пакета.

Для того, чтобы запаять пакет, не нужно специальное оборудование, достаточно будет обычного ножа и конфорки. Просто упакуйте необходимую вещь в пакет, хорошо нагрейте нож и медленно проведите по нижней части упаковки.

9. Грелка

Грелка из подручных материалов.

Разогрейте зерна риса или любую другую крупу на сковородке и засыпьте в шерстяной или махровый носок. Получится некое подобие маленькой грелки, которую можно положить в кроватку к ребенку, в лежанку для кота или теплолюбивого щенка.

10. Длинные шнурки

Слишком длинные шнурки.

Решить проблему с длинными шнурками совсем не сложно. Достаточно просто продеть из во все имеющиеся отверстия кроссовок. Речь идет о боковых отверстиях и петельке на язычке.

11. Подставка для телефона

Самодельная подставка для смартфона.

Практичная подставка для смартфона, которую можно смастерить из двух биндеров одинакового размера, прикрепленных по бокам ненужной пластиковой карты.

Видео-бонус:

Источник