Практичный лайфхак: Как очистить сковороду от нагара без химии за 5 минут

Чистка сковороды без химии.
Нагар на сковороде – вещь неприятная и мешающая. Очистить нагар можно разными способами, самый очевидный из которых – использование бытовых химических средств, для мойки посуды. Сегодня же в обзоре будет показан любопытный, пускай и несколько специфический метод очистки, без использования химических средств.
Справиться с нагаром на сковороде можно без какой-либо химии. Описанный в виде способ, как нельзя лучше характеризует выражение: «клин клином вышибают». Секрет в том, что для очистки сковороды, ее нужно сначала нагреть.
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