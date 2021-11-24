Проверенный способ почистить инструмент от ржавчины и заставить снова служить верой и правдой

Все это можно легко почистить. |Фото: vk.com.

Нужно приготовить такую смесь. |Фото: eto-vannaya.club.

Полежит и будет совсем, как новый. |Фото: YouTube.com.

Не забудьте смазать. ¦Фото: ddns.net.

Видеоматериал с результатом очистки