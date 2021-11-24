Проверенный способ почистить инструмент от ржавчины и заставить снова служить верой и правдой

Очень часто бывает так, что инструмент начинает ржаветь. Спустя некоторое время случается так, что приспособление станет откровенно бесполезным. В такой ситуации не нужно выбрасывать полезную вещь, достаточно взять и почистить ржавчину при помощи простого и доступного метода.
Все это можно легко почистить. |Фото: vk.com.
Прежде чем браться за работу, следует подготовить некоторые ингредиенты и инструменты. Во-первых, понадобится емкость, в которую сможет полностью лечь инструмент нуждающийся в прохождении процедуры очистки, а также ненужная зубная щетка, все еще способная тереть. Во-вторых, необходимо моторное масло (любой марки), пищевая поваренная соль и, наконец, уксус 9% (можно смело брать яблочный).
Нужно приготовить такую смесь. |Фото: eto-vannaya.club.
Итак, сначала кладем наш «испорченный» инструмент в подготовленную емкость, после чего сразу же заливаем его уксусом так, чтобы поверхность металла была полностью погружена в жидкость. Отставив бутылку с уксусом, берем поваренную соль и посыпаем ей инструмент. Стараемся делать это так, чтобы опускалась соль прямо на ржавчину. Этот «бульон» оставляем мирно стоять на сутки.
Полежит и будет совсем, как новый. |Фото: YouTube.com.
В течении следующих 24 часов будет происходить химическая реакция, которая начнет разрушать ржавчину. К истечению срока «бульон» можно будет заметить, так как в уксусе появились «ржавые хлопья». Теперь можно доставать наш инструмент и начинать основательно тереть зубной щеткой так, чтобы удалить все остатки ржавчины и химической реакции. Если инструмент имеет подвижные части, например, как пассатижи, первые движения могут даваться все еще с трудом, однако дальше все должно быть нормально.
Не забудьте смазать. ¦Фото: ddns.net.
Вот собственно и вся процедура очистки. Для чего нам нужно было подготавливать моторное масло? На самом деле все достаточно просто. Перед работой инструмент ведь нужно смазать, поэтому находим подходящий кусочек ветоши, мочим его в масле и начинаем, как следует обрабатывать только, что почищенный инструмент. Если все было сделано правильно, то возвращённый к жизни помощник прослужит верой и правдой еще не один год. Применять такой способ очистки можно к большинству «простых» инструментов.
Видеоматериал с результатом очистки
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