Восхитительная Брижит Бардо: Фотографии самой красивой французской актрисы XX века

Подборка фотографий знаменитой французской актрисы Брижит Бардо.

1. Юные годы

Французская киноактриса и фотомодель родилась 28 сентября 1934 года в Париже (Франция).

2. Начинающая фотомодель

В 1949 году фотография юной Брижит Бардо была опубликована на страницах журнала «Elle» , но вместо имени фотомодели были указаны инициалы «В.В».

3. Парик из перьев

Самым большим увлечением будущей французской кинозвезды был балет, которым она занималась с 5-летнего возраста

4. Вместо зонтика

Раскрашенный портрет популярной французской актрисы Брижит Бардо в соломенном сомбреро и сарафане с цветочным принтом.

5. Настоящая француженка

В 1950-х годах французская актриса стала воплощением чувственности и красоты а также законодательницей моды.

6. Молодость на морском берегу

После выхода фильма «Манина, девушка в бикини», снятом в 1952 году, француженка Брижит Бардо стала королевой пляжной моды.

7. Вечерний образ

Очаровательная Брижит Бардо в черном платье-футляре, дополненном с белым клатчем и классическим жемчужным ожерельем.

8. Чарующая улыбка

Брижит Бадо на фотопробах для рекламного постера фильма «Закон о любви», вышедшем в 1953 году.

9. Звездная растяжка

Французская актриса всегда была в хорошей форме благодаря любимым балетным танцам.

10. Танцующая кинозвезда

Брижит Бардо демонстрирует ножки на съемках фильма «Доктор на море» , снятом студией «Pinewood»в 1955 году.

11. Роковая соблазнительница

Прекрасная французская актриса снялась в нашумевшем фильме«И Бог создал женщину», который вышел на экраны в 1956 году и сделал Брижит популярной

12. Красавица в черном

Киноактриса Брижит Бардо в купальнике позирует фотографу во время студийной съемки в 1956 году.

13. Собственный стиль Брижит Бардо

К идеальной фигуре французской актрисы подходил практически любой наряд , а ее стилю старались подражать практически все женщины того времени.

14. Белое платье

Очаровательная Брижит в роли молодой и успешной Шушу в фильме «Невеста слишком хороша» (1956 год).

15. Роскошные волосы

Французская актриса в роли простодушной красавицы-дочери цирюльника в фильме «Знаменитые истории любви», снятом в 1961 году.

16. В кадре с другом

Брижит Бардо со своей собакой по кличке Свекла на съемках фильма «Знаменательный день» в октябре 1966 года.

17. Оборки и стройные ножки

Известная французская модель и актриса прекратила сниматься в фильмах в возрасте 39-лет.

18. Любимые шляпки

Брижит Бардо ввела новую моду на шляпки, сделав их популярным аксессуаром, прическу «бабетта» и макияж «smoky eyes».

19. Знаменитая номинантка

За роль в комедийном кинофильме «Вива, Мария!» (1965 года) французская актриса номинировалась на британскую премию «BAFTA».

20. Икона стиля

Несмотря на то, что многие признавали в Брижит красавицу, сама она с детства считала себя ужасно некрасивой и стеснялась собственного лица.

21. Защитница прав животных

Бывшая актриса прибыла на встречу с президентом Франции в Елисейский дворец по вопросам окружающей среды в сентябре 2007 года.

22. Пожилая актриса

Французская актриса не скрывает свою старость и, в отличие от многих своих ровесниц, никогда не делала пластических операций .