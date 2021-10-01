Восхитительная Брижит Бардо: Фотографии самой красивой французской актрисы XX века

Подборка фотографий знаменитой французской актрисы Брижит Бардо.
Французскую актрису Брижит Бардо считают одной из самых красивых и ярких женщин века минувшего. Она смогла не только стать звездой экрана, а ещё фотомоделью, певицей, писательницей и зоозащитницей. 28 сентября Бриджит отмечает свой очередной день рождения. Ей 84! Но о ней и сегодня помнят, как о королеве красоты и иконе стиля.
1. Юные годы
Французская киноактриса и фотомодель родилась 28 сентября 1934 года в Париже (Франция).
2. Начинающая фотомодель
В 1949 году фотография юной Брижит Бардо была опубликована на страницах журнала «Elle», но вместо имени фотомодели были указаны инициалы «В.В».
3. Парик из перьев
Самым большим увлечением будущей французской кинозвезды был балет, которым она занималась с 5-летнего возраста.
4. Вместо зонтика
Раскрашенный портрет популярной французской актрисы Брижит Бардо в соломенном сомбреро и сарафане с цветочным принтом.
5. Настоящая француженка
В 1950-х годах французская актриса стала воплощением чувственности и красоты а также законодательницей моды.
6. Молодость на морском берегу
После выхода фильма «Манина, девушка в бикини», снятом в 1952 году, француженка Брижит Бардо стала королевой пляжной моды.
7. Вечерний образ
Очаровательная Брижит Бардо в черном платье-футляре, дополненном с белым клатчем и классическим жемчужным ожерельем.
8. Чарующая улыбка
Брижит Бадо на фотопробах для рекламного постера фильма «Закон о любви», вышедшем в 1953 году.
9. Звездная растяжка
Французская актриса всегда была в хорошей форме благодаря любимым балетным танцам.
10. Танцующая кинозвезда
Брижит Бардо демонстрирует ножки на съемках фильма «Доктор на море», снятом студией «Pinewood»в 1955 году.
11. Роковая соблазнительница
Прекрасная французская актриса снялась в нашумевшем фильме«И Бог создал женщину», который вышел на экраны в 1956 году и сделал Брижит популярной.
12. Красавица в черном
Киноактриса Брижит Бардо в купальнике позирует фотографу во время студийной съемки в 1956 году.
13. Собственный стиль Брижит Бардо
К идеальной фигуре французской актрисы подходил практически любой наряд, а ее стилю старались подражать практически все женщины того времени.
14. Белое платье
Очаровательная Брижит в роли молодой и успешной Шушу в фильме «Невеста слишком хороша» (1956 год).
15. Роскошные волосы
Французская актриса в роли простодушной красавицы-дочери цирюльника в фильме «Знаменитые истории любви», снятом в 1961 году.
16. В кадре с другом
Брижит Бардо со своей собакой по кличке Свекла на съемках фильма «Знаменательный день» в октябре 1966 года.
17. Оборки и стройные ножки
Известная французская модель и актриса прекратила сниматься в фильмах в возрасте 39-лет.
18. Любимые шляпки
Брижит Бардо ввела новую моду на шляпки, сделав их популярным аксессуаром, прическу «бабетта» и макияж «smoky eyes».
19. Знаменитая номинантка
За роль в комедийном кинофильме «Вива, Мария!» (1965 года) французская актриса номинировалась на британскую премию «BAFTA».
20. Икона стиля
Несмотря на то, что многие признавали в Брижит красавицу, сама она с детства считала себя ужасно некрасивой и стеснялась собственного лица.
21. Защитница прав животных
Бывшая актриса прибыла на встречу с президентом Франции в Елисейский дворец по вопросам окружающей среды в сентябре 2007 года.
22. Пожилая актриса
Французская актриса не скрывает свою старость и, в отличие от многих своих ровесниц, никогда не делала пластических операций.
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