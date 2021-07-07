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Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

У вас есть ведро с трещиной? Это, конечно, неприятно, но не спишите его выкидывать. Ведь с помощью ненужного ведра можно сделать вот такую по-настоящему красивую и удобную скамейку. Причем это вовсе не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

Вам потребуются:

  • изогнутый лист железа или часть ведра — 2 шт.,
  • цемент;
  • песок;
  • металлическая сетка;
  • деревянная доска;
  • морилка;
  • акриловая краска для наружных работ;
  • комплектующие;
  • инструменты

Первым делом подготовим опору для будущей скамьи. Для этого нам потребуются изогнутые листы металла или разрезанное на несколько частей ведро. Далее по форме первой заготовки также подготавливаем металлическую сетку для армирования и пока убираем ее в сторону. Изогнутую форму закрываем полиэтиленовой пленкой.

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

Затем смешиваем цемент и песок в соотношении 1 к 2, разводим водой. Получившийся раствор выкладываем на подготовленные ранее формы, также утапливаем в растворе подготовленную сетку для армирования заготовки.

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

Затем выкладываем еще один слой раствора и придаем заготовке желаемую фактуру, в нашем случае это фактура коры дерева.

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

Оставляем цемент подсыхать примерно на 3 часа. По истечении этого времени дополнительно прорисовываем на заготовке фактуру и необходимые элементы.

Ножки для скамейки готовы, теперь им нужно дать полностью просохнуть, уйти на это может почти неделя.

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

Просохшие ножки будущей скамьи покрываем, например, смесью акриловой краски для наружных работы и грунтовки. Чтобы рисунок выглядел более объемным, тонируем заготовку поверх основного цвета.

 

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

 

Для сиденья потребуется деревянная доска подходящего размера. Доску обрезаем и прикручиваем к уже готовой опоре подходящим креплением. Кстати края можно сделать фактурными, напоминающими по форме кору дерева.

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

Готовую скамью по желанию можно обжечь горелкой, покрасить краской или покрыть лаком. Не лишним будет также обработать ее специальной пропиткой, которая защитит дерево в том числе и от паразитов.

Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать такую скамейку при помощи ненужного ведра своими руками.

 

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