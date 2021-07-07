Полезная идея из сломанного ведра, которая обязательно пригодится на участке

У вас есть ведро с трещиной? Это, конечно, неприятно, но не спишите его выкидывать. Ведь с помощью ненужного ведра можно сделать вот такую по-настоящему красивую и удобную скамейку. Причем это вовсе не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Вам потребуются:

изогнутый лист железа или часть ведра — 2 шт.,

цемент;

песок;

металлическая сетка;

деревянная доска;

морилка;

акриловая краска для наружных работ;

комплектующие;

инструменты

Первым делом подготовим опору для будущей скамьи. Для этого нам потребуются изогнутые листы металла или разрезанное на несколько частей ведро. Далее по форме первой заготовки также подготавливаем металлическую сетку для армирования и пока убираем ее в сторону. Изогнутую форму закрываем полиэтиленовой пленкой.

Затем смешиваем цемент и песок в соотношении 1 к 2, разводим водой. Получившийся раствор выкладываем на подготовленные ранее формы, также утапливаем в растворе подготовленную сетку для армирования заготовки.

Затем выкладываем еще один слой раствора и придаем заготовке желаемую фактуру, в нашем случае это фактура коры дерева.

Оставляем цемент подсыхать примерно на 3 часа. По истечении этого времени дополнительно прорисовываем на заготовке фактуру и необходимые элементы.

Ножки для скамейки готовы, теперь им нужно дать полностью просохнуть, уйти на это может почти неделя.

Просохшие ножки будущей скамьи покрываем, например, смесью акриловой краски для наружных работы и грунтовки. Чтобы рисунок выглядел более объемным, тонируем заготовку поверх основного цвета.

Для сиденья потребуется деревянная доска подходящего размера. Доску обрезаем и прикручиваем к уже готовой опоре подходящим креплением. Кстати края можно сделать фактурными, напоминающими по форме кору дерева.

Готовую скамью по желанию можно обжечь горелкой, покрасить краской или покрыть лаком. Не лишним будет также обработать ее специальной пропиткой, которая защитит дерево в том числе и от паразитов.

А ниже вы можете посмотреть видео о том, как сделать такую скамейку при помощи ненужного ведра своими руками.