Мекка – самый закрытый и противоречивый город мира

Мекка – священное место для мусульман всего мира. Считается, что каждый дееспособный мусульманин обязан хотя бы раз в жизни посетить святыню для совершения хаджа. Казалось бы, место, ставшее точкой притяжения для миллионов паломников, должно хранить традиции и быть более открытым. Тем не менее Мекка давно уже признана величайшим парадоксом исламского мира, где методично уничтожается культурное наследие, а путь не мусульманам наглухо закрыт на протяжении многих веков.
1. Мекка – самое священное место исламского мира
Мекка – величайший парадокс исламского мира. | Фото: nabd.com.
Мекка – святое место для мусульман всего мира. Каждый дееспособный мусульманин обязан хотя бы раз в жизни посетить Мекку для совершения хаджа, что большинство из них и делает, превращая древний город в переполненный улей. Каждый паломник устремляется к Каабу – кубу из черного гранита языческой эпохи, который, как считается, был возведен Авраамом и его сыном Измаилом.
Досточтимая Кааба – главная мусульманская святыня.
Именно он является путеводной звездой, на которую 1,6 млрд мусульман направляют свои пять ежедневных молитв. И это главный парадокс, ведь лучшие достижения исламской цивилизации в искусстве и науке (от архитектуры до астрономии, от физики до философии) пришли не отсюда, а из таких городов, как Дамаск, Багдад, Каир и Стамбул. Пока их правители привлекали лучшие умы мира, являясь открытыми для исследований и свершений, Мекка долгое время оставалась замкнутой, закрытой и даже шовинистической. Этот центр исламского мира и по сей день остается бастионом чистоты, наглухо закрытым для людей, исповедующих любую другую веру.
2. Как место паломничества превратилось в место выживания
Особый характер Мекки, в значительной степени повлиявший и на ее жителей, во многом обусловлен суровым климатом и географией. Зажатый между двумя бесплодными горами, он находится в суровой впадине, выжженной арабским солнцем, что напрямую сказывается на жизни в нем. Ранний исламский поэт Аль-Хайкатанав говорил, что «Мекка была местом, где зима и лето одинаково невыносимы. Вода не течет... ни одной травинки, на которую можно было бы опереться глазом... Только купцы, самая презренная из профессий».
Сложный рельеф и климат наложили отпечаток на облик города. | Фото: pinterest.com.
Еще с тех времен среди местного населения, осевшего между суровых гор, пустынь и изнуряющей жары, гуляет поговорка: «Мы не сеем ни пшеницу, ни сорго. Пилигримы — это наши посевы». Именно это и предопределило дальнейшее развитие города, где все замыкалось лишь на деньгах, которые несли с собой паломники и торговцы.
3. Современные реалии паломников, прибывающих в Мекку
Мекка - многовековое место паломничества мусульман.
Мекка издревле стала главной точкой на планете, вокруг которой вращаются мусульмане, причем в буквальном смысле этого слова. И если раньше путь сюда являлся очень сложным и изнуряющим мероприятием, то теперь хадж могут совершать все мусульмане, главное иметь деньги. Он давно превратился в довольно дорогое путешествие, при этом теряют не только паломники, городская среда ежегодно лишается ценнейших памятников архитектуры и археологических артефактов.
Гигантские отельные комплексы Мекки.
А происходит это лишь потому, что власти, чтобы произвести впечатление и разместить всех прибывающих, попросту сносят старинные объекты. Они постоянно расстраивают главную мечеть, возводят огромное количество небоскребов, используемых в качестве отелей, но и эти действия не спасают Мекку от вечного хаоса и перенаселения, пусть и временного, а также не обеспечивают безопасность верующих.
Мекка превращается в город небоскребов.
По сведениям редакции Novate.ru, все, кто прибыл очиститься, могут не только лишиться своих грехов, но и жизни. Мало того, что на подступах к главной мечети всегда столпотворения и без жертв редко обходится. Верующие могут погибнуть как в давке, так и во время проведения обязательного обряда, предусматривающего забрасывание камнями столбов, считающихся воплощением шайтана. Власти решили стилизовать стену под это мероприятие, чтобы особо рьяные фанатики не поубивали друг друга теми самыми камнями, но это мало помогает.
Палаточный городок Мекки.
Опасности паломников подстерегают и в местах ночевки. Поскольку на 5-6 дней совершения хаджа, который проходит в начале «зу-ль-хиджжа» (12-й месяц по исламскому лунному календарю), в Мекке находится в три раза больше паломников чем жителей. А это значит, что несмотря на все усилия мест в отелях и гостиницах не хватает. По этой причине разбиваются многотысячные палаточные города, где поддерживать санитарные нормы очень сложно. Плюс ко всему тем, у кого не хватило средств на бронирование номера или спального места (или попросту они закончились) – приходится спать прямо на улицах, где придется, что не способствует сохранности жизни и здоровья.
4. Невосполнимая потеря древних памятников
В Мекке уничтожаются памятники архитектуры.
Важно: Не нужно быть историком или архитектором, чтобы прийти в ужас от того, как оскверняют древние шедевры Мекки. Места, представляющие высочайший исторический интерес и значение, такие как мечеть Билал (датируется временами Пророка) или дом Абу Бакра, ближайшего соратника Мухаммеда и первого халифа мусульманской империи, попросту были снесены бульдозерами. Власти взорвали целую гору и крепость Аджад османской эпохи, чтобы построить комплекс из высоток. А дом, принадлежащий самой почитаемой женщине, Хадидже, превратили в …общественный туалет. Не лучше обстоят дела и со строительством Королевской часовой башни (высота 601 м), которая была возведена примерно на 400 объектах, имеющих культурное и историческое значение.
На месте исторических объектов возводят отели.
Дошло уже до того, что планируют снести дом Пророка. Любой пилигрим, ищущий намоленные места покаяния и умиротворения, найдет вместо этого Мекку-Хилтон – яркое здание, которое не имеет никакого отношения ни к Каабе, ни к вере. К сожалению, исторические и культурно значимые достопримечательности разрушаются, чтобы освободить место для роскошных отелей и торговых центров, зазывающих разноцветными огнями. И это, не говоря о домах рядовых граждан, которых просто ставят перед фактом, что старинные здания идут под снос и скоро здесь будут бульдозеры.
Величие Королевской часовой башни.
Казалось бы, ничего плохого от того не может случиться, что когда-то пыльный пустынный город, изо всех сил пытающийся справиться с постоянно растущим числом паломников, прибывающих на ежегодный хадж, преображается. Но обновленный духовный центр мусульман, «парящий» над бесплодными окрестностями, теряют ту самую духовность, поскольку высотные башни возводятся на древних святынях. Исследования показали, что за последние 20 лет было уничтожено 95% тысячелетних зданий Мекки.
Большая мечеть также расстраивается.
Не миновала участь разрушений и Большую мечеть Мекки. Самая впечатляющая часть мечети османской эпохи, являющаяся старейшей сохранившейся частью святилища, с ее мраморными колоннами, сверкающими резной исламской каллиграфией (XVI-XVII вв.), должна уступить место многоэтажным молитвенным залам высотой 80 метров и отелям. Здесь уже началось строительство комплекса площадью 400 тыс. кв. метров, предназначенного для размещения дополнительных 1,2 млн паломников каждый год. Ожидается, что «обновленная» святыня станет крупнейшим религиозным сооружением в мире. Хотя это факт совсем не радует прогрессивных мусульман, пытающихся сохранить духовное и культурное наследие региона.
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