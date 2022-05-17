Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира

Гепард и Риан Платт точно знают, что такое настоящее любовь. Два года назад пара решила пожениться, и с тех пор они не перестают этим заниматься! Супруги путешествуют по всему миру и к настоящему моменту провели церемонию бракосочетания уже 100 раз, объехав 6 континентов и почти 30 стран.



Счастливая пара почти не тратит деньги на свадьбы. Свадебное платье у невесты всегда одно, также, как и костюм жениха. Но их изобретательности остается только позавидовать!







Япония — Киото — Храм Фусими Инари



Филиппины — Остров Лусон — вулкан Таал



Чехия — Прага — Карлов мост



Мальдивы — Атолл Баа



Объединенные Арабские Эмираты – Дубай — Бурдж-эль-Араб



Италия — Рим – Пантеон



Шотландия — Эдинбург — Замок Крейгмиллар



Франция — Париж – Лувр



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