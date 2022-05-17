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Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира

Гепард и Риан Платт точно знают, что такое настоящее любовь. Два года назад пара решила пожениться, и с тех пор они не перестают этим заниматься! Супруги путешествуют по всему миру и к настоящему моменту провели церемонию бракосочетания уже 100 раз, объехав 6 континентов и почти 30 стран.

Счастливая пара почти не тратит деньги на свадьбы. Свадебное платье у невесты всегда одно, также, как и костюм жениха. Но их изобретательности остается только позавидовать!

Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира

Япония — Киото — Храм Фусими Инари
Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира
Филиппины — Остров Лусон — вулкан Таал
Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира
Чехия — Прага — Карлов мост
Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира
Мальдивы — Атолл Баа
Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира
Объединенные Арабские Эмираты – Дубай — Бурдж-эль-Араб
Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира
Италия — Рим – Пантеон
Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира
Шотландия — Эдинбург — Замок Крейгмиллар
Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира
Франция — Париж – Лувр

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