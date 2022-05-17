Гепард и Риан Платт точно знают, что такое настоящее любовь. Два года назад пара решила пожениться, и с тех пор они не перестают этим заниматься! Супруги путешествуют по всему миру и к настоящему моменту провели церемонию бракосочетания уже 100 раз, объехав 6 континентов и почти 30 стран.
Счастливая пара почти не тратит деньги на свадьбы. Свадебное платье у невесты всегда одно, также, как и костюм жениха. Но их изобретательности остается только позавидовать!
Япония — Киото — Храм Фусими Инари
Филиппины — Остров Лусон — вулкан Таал
Чехия — Прага — Карлов мост
Мальдивы — Атолл Баа
Объединенные Арабские Эмираты – Дубай — Бурдж-эль-Араб
Италия — Рим – Пантеон
Шотландия — Эдинбург — Замок Крейгмиллар
Франция — Париж – Лувр
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Каково это: пожениться 100 раз в 30 странах мира
Гепард и Риан Платт точно знают, что такое настоящее любовь. Два года назад пара решила пожениться, и с тех пор они не перестают этим заниматься! Супруги путешествуют по всему миру и к настоящему моменту провели церемонию бракосочетания уже 100 раз, объехав 6 континентов и почти 30 стран.
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