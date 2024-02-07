Как живут 10 самых толстых людей на планете, которым даже нужен погрузчик

Если вы считаете кого-то из ваших знакомых слишком толстым и увесистым, то вы наверняка преувеличиваете. В сравнении с самыми тучными людьми на планете любой толстяк покажется былинкой. Предлагаем узнать о 10 самых толстых наших современниках, которые всю жизнь страдали от лишнего веса. К счастью, некоторым из них удалось победить страсть к еде и избавиться хотя бы от части лишних килограммов. И это настоящий героизм.
10. Джамбулат Хатохов
Джамбулат Хатохов считался самым толстым человеком в России и, согласно Книге рекордов Гиннесса, был первым сумоистом а Кабардино-Балкарии. Джамбулат с ранних лет имел лишние килограммы. Так, к годику он весил 17 кг, в три года – 48 кг, а в первом классе он весил уже больше ста кг, из-за чего опять же попал в Книгу рекордов Гиннесса. Про него сняли фильм «Самый большой мальчик в мире», который увидели в разных странах. Джамбулата заметили и в федерации сумо, он стал с удовольствием посещать тренировки и соревнования
Сумоист из России замыкает десятку самых толстых. /Фото: arena-swim.ru
Хатохов в детстве и после похудения.
Мама его не видела проблемы с весом, однако сам парень, когда достиг 17-летнего возраста, стал комплексовать и задумался о похудении. Как и любой юноша, он хотел встретить свою любовь, однако на тот момент это было невозможно: он весил более 230 кг. Джамбулат резко похудел на 70 килограммов, однако врачи запретили ему сбрасывать вес дальше из-за проблем с почками. Упрямый спортсмен не захотел останавливаться и стал принимать лекарства для похудения. Этой осенью у него остановилось сердце.
9. Донна Симпсон
История 57-летней Донны Симпсон из Нью Джерси весьма интересна. Он решила зарабатывать на своей экстремальной полноте, запустила свой сайт и в итоге ее доход составлял 90 000 долларов в год.
Донна Симпсон с дочкой. /Фото: webpulse.imgsmail.ru
Донна – единственная супертолстая женщина, которая смогла выйти замуж и родить детей. На пике своего веса Донна носила на себе около 300 килограммов. Она попадала в Книгу рекордов Гиннесса как самая тяжелая женщина в мире. Известно, что супертолстушка до сих пор жива и что она немного похудела, к чему шла осознанно (хотела быть более мобильной ради своих детей), но точных сведений о том, сколько она весит сейчас, как себя чувствует и чем занимается, нет.
8. Терри Смит
Американка Терри Смит росла полненькой девочкой, но потом стала всё интенсивнее набирать вес. В 20 лет она весила уже 100 килограммов, впрочем, это не слишком экстремальный показатель для молодой девушки.
Терри Смит. /Фото: webpulse.imgsmail.ru
Терри вышла замуж, родила ребенка, однако её вес продолжал расти. В итоге её вес составил 320 кг. У Терри участились головные боли, однако провести ей обследование с помощью МРТ не представляется возможным, ведь гигантские объемы её тела не позволили это сделать. После этой новости в СМИ информация о судьбе Терри обрывается.
7. Пол Мейсон
Пол Мейсон живет в Великобритании и некоторое время назад он считался самым толстым человеком в мире. Он весил 445 килограммов, причем таких габаритов он достиг уже во взрослом возрасте. У Пола было тяжелое детство (отец-тиран, жестокие одноклассники, издевавшиеся над ним из-за высокого роста и худобы), и в итоге он стал заедать свои переживания вредной пищей. На завтрак он съедал 40 упаковок картофельных чипсов, и это не считая бекона, хлеба и колбасы. Второй его привычкой было съедать около 20 шоколадок ежедневно. В конце концов, мужчина уже не мог самостоятельно передвигаться. Еду ему стали доставлять из местного ресторана прямо в постель. Вместо обычного унитаза несчастному мужчине пришлось использовать одноразовые пленки, которые подкладывали ему в постель, ведь добраться до клозета он не мог.
Пол очень плохо себя чувствовал, организация здравоохранения Великобритании выделила ему материальною помощь на лечение и помощь медсестер, ведь позаботиться о нем было некому. Врачи ставили неутешительный прогноз.
Пол с возлюбленной Ребеккой. /Фото: dailymail.co.uk
В 2015 году Полу сделали желудочное шунтирование. На то, чтобы сбросить вес, его сподвигла любовь к женщине, а также предупреждение врачей о том, что при таком режиме питания он очень скоро умрет. Мужчина и правда смог добиться больших успехов, похудев на целых 305 килограммов и избавиться от 21 килограмма лишних кожных складок. Он стал самостоятельно ходить и обслуживать себя, переехал к возлюбленной в США. Однако пара в итоге рассталась. Пол вернулся в Великобританию. После пандемии он пережил депрессию и даже пытался свести счеты с жизнью, но в итоге прошел психотерапию и справился с хандрой.
6. Катрина Рэйфорд
На пике своего объема Катрина видела на весах показатель «454 кг». Такой толстой она стала из-за стресса. В детстве она стала жертвой изнасилования и эта травма много лет не отпускала ее: успокоиться девушка могла только от вкусной еды. Ей пришлось даже полежать в психиатрической клинике.
Катрин нашла в себе силы радикально похудеть.
Во взрослом возрасте Катрина не прекратила привычку поглощать килограммы еды за каждым завтраком, обедом и ужином. В итоге она оказалась заперта в четырех стенах, ведь подняться с постели из-за своего рекордного веса не могла. Спасали ее от полной изоляции лишь социальные сети. Тем нем менее, женщина нашла в себе силы похудеть: она перенесла операцию на желудке и стала придерживаться диеты. В итоге Катрина сбросила почти половину своего веса – 261 килограмм. Она даже начала встречаться с мужчинами.
5. Андре Наср
Самый толстый человек Австралии Андре Наср восемь лет назад весил 468 килограммов. Он потреблял 12 000 калорий каждый день и в итоге стал настолько огромным и тяжелым, что не смог передвигаться. Он не проходил в дверной проем.
Андре Наср до похудения. /Фото: news.com.au
Правительство подключило его к специальной программе лечения, и он стал постепенно худеть. За несколько лет Наср сбросил около 200 кг, и он не собирается на этом останавливаться.
4. Кеннет Брамли
На пике своего веса Кеннет носил на себе 468 кг и также считался самым толстым в мире. Ежедневно он съедал 30 тысяч калорий и в его рацион входило 60 бигмаков, а также килограммы сладостей.
Кеннет уже не мог выносить такую жизнь. /Фото:
В итоге мужчина принял решение худеть. Чтобы поднять его с потели и доставить в техасскую больницу, пришлось вызывать команду пожарных, которая помогла его поднять и разрушила стену дома (в дверь мужчина не пролезал). Впоследствии Кеннет снизил потребление до 1200 калорий в день и за месяц сбросил более 70 кило. Кроме того, ему удалили часть жира на ногах.
3. Майра Розалес
Вес Майры Розалес составлял 470 кг, но сейчас она выглядит как обычная среднестатистическая женщина. Дело в том, что она поставила себе цель кардинально изменить свой образ жизни и сделала это. Мотивация была очень серьёзной: сестру Майры посадили в тюрьму и некому было заботиться о ее детях. Ради племенников она похудела до 91 килограмма.
Майра похудела ради детей сестры.
Интересно, что история ее сестры очень драматична. Она случайно придавила насмерть своего ребенка. Поначалу Майра Розалес взяла вину на себя, заявив, что не заметила, как села на племянника, но следствие выяснило, что женщина оговаривает себя ради сестры, и многодетную мать посадили.
2. ХуанПедро Франко
Мексиканец Хуан Педро Франко тоже засветился в Книге рекордов Гинесса как самый толстый в мире. Его вес в «лучшие» времена достигал около 600 килограммов.
Хуан Педро. / Фото: basetop.ru
Точная причина, по которой мужчина так радикально потолстел, так и не выявлена. По одной версии, это связано с перенесенной им в юности автоаварии. По другой – с сахарным диабетом, которым он страдает. Позже мужчина скинул 132 кг и стал весить 453 килограмма. Он поставил себе цель самостоятельно вставать с кровати и обслуживать себя без помощи посторонних. ХуанПедро перенес желудочное шунтирование и выполняет комплекс физических упражнений.
1. Халид ибн Мухсен Шаари
На данный момент на втором месте в рейтинге самых толстых из когда-либо живших на Земле людей считается Халид ибн Мухсен Шаари. Вес этого мексиканца в своих максимальных значениях составлял 610 килограммов.
Его весом был недоволен сам король. /Фото: basetop.ru
Супертяжеловес живет в Саудовской Аравии. В 2013 году король этого арабского государства приказал ему лечь в клинику: он оплатил лечение, а также доставку парня туда на военном самолете. После двух операций вес Халида снизился до 290 кг, а затем уменьшился еще на несколько десятков килограммов. В итоге Халид смог самостоятельно ходить.
Его спустили из вниз через окно. /Фото: lapatilla.com
Это самые тучные люди наших дней, но в XX столетии тоже были подобные случаи. Установленно, что самым толстым мужчиной во всей истории был американец Джон Брауэр Миннок, живший в прошлом веке. Современные тяжеловесы так и не смогли побить его рекорд – 645 кг. Он прожил 41 год. А ещё на нашей планете есть целый остров тучных людей.
Текст: Анна Белова
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