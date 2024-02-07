Как живут 10 самых толстых людей на планете, которым даже нужен погрузчик

10. Джамбулат Хатохов

Сумоист из России замыкает десятку самых толстых. /Фото: arena-swim.ru

Хатохов в детстве и после похудения.

9. Донна Симпсон

Донна Симпсон с дочкой. /Фото: webpulse.imgsmail.ru

8. Терри Смит

Терри Смит. /Фото: webpulse.imgsmail.ru

7. Пол Мейсон

Пол с возлюбленной Ребеккой. /Фото: dailymail.co.uk

6. Катрина Рэйфорд

Катрин нашла в себе силы радикально похудеть.

5. Андре Наср

Андре Наср до похудения. /Фото: news.com.au

4. Кеннет Брамли

Кеннет уже не мог выносить такую жизнь. /Фото:

3. Майра Розалес

Майра похудела ради детей сестры.

2. ХуанПедро Франко

Хуан Педро. / Фото: basetop.ru

1. Халид ибн Мухсен Шаари

Его весом был недоволен сам король. /Фото: basetop.ru

Его спустили из вниз через окно. /Фото: lapatilla.com