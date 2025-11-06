Приёмы, которые делают интерьер дешёвым и безвкусным

После окончания ремонта кажется, что самое сложное позади, и теперь остается лишь наполнить комнаты приятными мелочами, которые создадут нужное настроение. Однако именно здесь кроется основная загвоздка.

Если неправильно подойти к дизайну интерьера, результат сильно разочарует. Сегодня мы расскажем, каких решений следует избегать, чтобы не превратить обстановку в колхоз.

Прием 1: Однотонная цветовая гамма

Прием 2: Неактуальные шторы

Прием 3: Удлинители и провода на виду

Прием 4: Ковер неправильного размера

Прием 5: Белые окна

Прием 6: Глянцевые поверхности

Прием 7: Шторка в ванной

Комбинируйте несколько цветов в интерьереЦветовая палитра – залог стильного и гармоничного интерьера, в котором вы будете чувствовать себя комфортно. Именно поэтому важно определиться с оттенками еще на первых этапах ремонта и, в соответствии с принятыми решениями, подбирать краску для стен, мебель, текстиль и пр.Откажитесь от идеи делать «монотонный» интерьер, в котором будет присутствовать только белый или только серый цвет. Да, это просто, логично и на выходе у вас точно не получится безвкусный китч. Но в то же время такая обстановка выглядит слишком блекло, скучно и строго, как офисе или в больнице. К тому же, подобные интерьеры выглядят слишком шаблонно, в них не хватает индивидуальности.Дизайнеры рекомендуют использовать несколько оттенков одного цвета, а затем точечно добавлять акценты. Например, вы можете использовать в качестве базы оттенки бежевого и разбавить его голубым или зеленым. Так вы добавите интерьеру динамики, сделаете его более интересным и многогранным.Шторы с ламбрекенами давно не в модеШторы – это не просто текстиль. Это вещь, способная добавить интерьеру изюминки, создать соответствующее настроение, объединить несколько вещей в комнате в единое целое.Поэтому так важно уделить подбору штор особое внимание. Вот несколько нюансов, на которые следует обращать внимание:• Гардины нужно покупать не по размеру окна, в примерно в два раза больше – так вы сможете создать красивые складки по бокам.• Чтобы сделать потолок визуально выше, располагайте шторы под потолком. Идеально, если вместо обычного карниза будет установлен скрытый. Если такой возможности нет, вешайте шторы хотя бы на 10-15 сантиметров выше окна.• Выбирайте лаконичные занавески без обилия рюш, ламбрекенов, кисточек и прочего декора. Они сильно дешевят обстановку, а также перегружают интерьер (для маленьких комнат это приговор).• Если хотите добавить изюминки, обратите внимание на шторы с потайными петлями или модели в стиле плиссе. Они выглядят дорого, стильно и не «как у всех».Используйте специальные органайзеры для проводовСовременные квартиры под завязку забиты электроникой – телевизоры, ноутбуки, холодильники, роботы-пылесосы и пр. А ведь еще есть зарядные устройства для телефонов и планшетов, которые постоянно находятся на виду. Такие, казалось бы, мелочи нарушают гармонию интерьера и создают визуальный шум, поэтому провода нужно маскировать.В идеале, продумать эти моменты еще на этапе ремонта: установить как можно больше розеток, использовать кабель-каналы, короба для проводов или маскирующие панели. Если «на берегу» решить вопросы не получилось, обратитесь за помощью к специальным органайзерам, которые помогут привести все шнуры в порядок.Скрытые провода не только делают квартиру более ухоженной и красивой, но также повышают безопасность, ведь риск споткнуться и упасть сводится к минимуму. Кроме того, вы обезопасите бытовую технику от «нападок» маленьких детей и домашних животных.Ножки мебели должны заходить на коверМожно 100 раз называть ковер никому не нужным пылесборником, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что он делает интерьер более интересным и завершенным. Если вы планируете украсить им комнату, важно правильно подойти к вопросу выбора изделия. Расцветка, узор, длина ворса – все это важно, но также стоит обращать внимание на размер.Большие ковры становятся отличной основой для комнаты, в то время как маленькие создают ощущение незавершенности, делают интерьер «куцым» и странным. Размер изделия должен быть таким, чтобы на него становились передние ножки мебели, например, дивана, кровати или тумбы под телевизор. В этом случае ковер объединит мебель, декор и другие предметы интерьера в единое целое, чтобы в итоге получилась гармоничная композиция.На заметку: Если вы выбираете ковер для спальни, остановитесь на цельном полотне, а не на двух дорожках по бокам от кровати. Последние дробят пространство, в результате чего комната кажется визуально меньше. Лучше постелить изделие длиной от стены до стены, чуть шире кровати. Тогда интерьер не пострадает.Окна под дерево более актуальныБелые пластиковые окна – это классика, поэтому многие даже не задумываются о том, что можно установить стеклопакеты другого цвета. А ведь белые рамы зачастую сильно удешевляют интерьер, делают его плоским и таким, как у всех. Если вы хотите добавить пространству глубины и динамики, обратите внимание на окна серого цвета с фактурой дерева. Также интересно смотрятся черные стеклопакеты, но нужно быть готовым к тому, что на них будет заметна любая пыль.Замена окна не входит в ваши планы? Тогда вы можете покрасить их специальной краской для пластика, предварительно определившись с цветом. Еще один варианта апгрейда – ламинирование. Для вдохновения можете заглянуть на страницы интерьерных блогов – посмотрев на реальные фото квартир, вы поймете, что вам нравится, а что нет.Выбирайте матовую кухню вместо глянцевойЧрезмерное использование блестящих поверхностей приводит к тому, что обстановка начинает выглядеть дешево (при этом стоимость мебели и отделочных материалов может быть внушительной). Проблема глянца заключается в том, что он выглядит неестественно, а в больших количествах рябит в глазах и создает дискомфорт.Отдельно стоит упомянуть о глянцевых потолках. Они работают как зеркало: отражают мебель, свет, малейшие изъяны стен или пола. Если в комнате нарушены пропорции, плохо продумано освещение, некачественно сделана отделка, потолок лишь подчеркнет все эти недостатки.По этой причине дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение матовым поверхностям, которые будут гармонировать с остальными предметами обстановки. Это не значит, что нужно совсем отказываться от глянца – просто используйте его дозированно. Например, в коридоре постелите глянцевую плитку на пол, а в гостиной поставьте глянцевую тумбу под телевизор. Особенно полезными такие решения будут для маленьких комнат, так как блестящие поверхности отражают свет и зрительно увеличивают площадь помещения.Выбирайте минималистичные шторы для ваннойВечный предмет споров при ремонте в ванной – душевая шторка. Многие считают, что она сильно удешевляет обстановку, выглядит странно и нелепо, портит стильный интерьер санузла. Но с другой стороны, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что она гораздо практичнее, чем стеклянная перегородка, на которой постоянно остаются капли воды, отпечатки пальцев, следы от мыла и прочие загрязнения.Какой же есть выход из ситуации? Вместо пестрых занавесок с дельфинами, бабочками и прочим рисунками, выбирайте однотонные варианты, которые по цвету будут гармонично вписываться в интерьер. Также можно купить стильную тканевую штору и повесить поверх дешевой виниловой занавески. Получится и красиво, и практично.