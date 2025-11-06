Приёмы, которые делают интерьер дешёвым и безвкусным

После окончания ремонта кажется, что самое сложное позади, и теперь остается лишь наполнить комнаты приятными мелочами, которые создадут нужное настроение. Однако именно здесь кроется основная загвоздка.
Если неправильно подойти к дизайну интерьера, результат сильно разочарует. Сегодня мы расскажем, каких решений следует избегать, чтобы не превратить обстановку в колхоз.
Прием 1: Однотонная цветовая гамма
Комбинируйте несколько цветов в интерьере
Цветовая палитра – залог стильного и гармоничного интерьера, в котором вы будете чувствовать себя комфортно. Именно поэтому важно определиться с оттенками еще на первых этапах ремонта и, в соответствии с принятыми решениями, подбирать краску для стен, мебель, текстиль и пр.
Откажитесь от идеи делать «монотонный» интерьер, в котором будет присутствовать только белый или только серый цвет. Да, это просто, логично и на выходе у вас точно не получится безвкусный китч. Но в то же время такая обстановка выглядит слишком блекло, скучно и строго, как офисе или в больнице. К тому же, подобные интерьеры выглядят слишком шаблонно, в них не хватает индивидуальности.
Дизайнеры рекомендуют использовать несколько оттенков одного цвета, а затем точечно добавлять акценты. Например, вы можете использовать в качестве базы оттенки бежевого и разбавить его голубым или зеленым. Так вы добавите интерьеру динамики, сделаете его более интересным и многогранным.
Прием 2: Неактуальные шторы
Шторы с ламбрекенами давно не в моде
Шторы – это не просто текстиль. Это вещь, способная добавить интерьеру изюминки, создать соответствующее настроение, объединить несколько вещей в комнате в единое целое.
• Гардины нужно покупать не по размеру окна, в примерно в два раза больше – так вы сможете создать красивые складки по бокам.
• Чтобы сделать потолок визуально выше, располагайте шторы под потолком. Идеально, если вместо обычного карниза будет установлен скрытый. Если такой возможности нет, вешайте шторы хотя бы на 10-15 сантиметров выше окна.
• Выбирайте лаконичные занавески без обилия рюш, ламбрекенов, кисточек и прочего декора. Они сильно дешевят обстановку, а также перегружают интерьер (для маленьких комнат это приговор).
• Если хотите добавить изюминки, обратите внимание на шторы с потайными петлями или модели в стиле плиссе. Они выглядят дорого, стильно и не «как у всех».
Прием 3: Удлинители и провода на виду
Используйте специальные органайзеры для проводов
Современные квартиры под завязку забиты электроникой – телевизоры, ноутбуки, холодильники, роботы-пылесосы и пр. А ведь еще есть зарядные устройства для телефонов и планшетов, которые постоянно находятся на виду. Такие, казалось бы, мелочи нарушают гармонию интерьера и создают визуальный шум, поэтому провода нужно маскировать.
В идеале, продумать эти моменты еще на этапе ремонта: установить как можно больше розеток, использовать кабель-каналы, короба для проводов или маскирующие панели. Если «на берегу» решить вопросы не получилось, обратитесь за помощью к специальным органайзерам, которые помогут привести все шнуры в порядок.
Скрытые провода не только делают квартиру более ухоженной и красивой, но также повышают безопасность, ведь риск споткнуться и упасть сводится к минимуму. Кроме того, вы обезопасите бытовую технику от «нападок» маленьких детей и домашних животных.
Прием 4: Ковер неправильного размера
Ножки мебели должны заходить на ковер
Можно 100 раз называть ковер никому не нужным пылесборником, но вряд ли кто-то будет спорить с тем, что он делает интерьер более интересным и завершенным. Если вы планируете украсить им комнату, важно правильно подойти к вопросу выбора изделия. Расцветка, узор, длина ворса – все это важно, но также стоит обращать внимание на размер.
Большие ковры становятся отличной основой для комнаты, в то время как маленькие создают ощущение незавершенности, делают интерьер «куцым» и странным. Размер изделия должен быть таким, чтобы на него становились передние ножки мебели, например, дивана, кровати или тумбы под телевизор. В этом случае ковер объединит мебель, декор и другие предметы интерьера в единое целое, чтобы в итоге получилась гармоничная композиция.
На заметку: Если вы выбираете ковер для спальни, остановитесь на цельном полотне, а не на двух дорожках по бокам от кровати. Последние дробят пространство, в результате чего комната кажется визуально меньше. Лучше постелить изделие длиной от стены до стены, чуть шире кровати. Тогда интерьер не пострадает.
Прием 5: Белые окна
Окна под дерево более актуальны
Белые пластиковые окна – это классика, поэтому многие даже не задумываются о том, что можно установить стеклопакеты другого цвета. А ведь белые рамы зачастую сильно удешевляют интерьер, делают его плоским и таким, как у всех. Если вы хотите добавить пространству глубины и динамики, обратите внимание на окна серого цвета с фактурой дерева. Также интересно смотрятся черные стеклопакеты, но нужно быть готовым к тому, что на них будет заметна любая пыль.
Замена окна не входит в ваши планы? Тогда вы можете покрасить их специальной краской для пластика, предварительно определившись с цветом. Еще один варианта апгрейда – ламинирование. Для вдохновения можете заглянуть на страницы интерьерных блогов – посмотрев на реальные фото квартир, вы поймете, что вам нравится, а что нет.
Прием 6: Глянцевые поверхности
Выбирайте матовую кухню вместо глянцевой
Чрезмерное использование блестящих поверхностей приводит к тому, что обстановка начинает выглядеть дешево (при этом стоимость мебели и отделочных материалов может быть внушительной). Проблема глянца заключается в том, что он выглядит неестественно, а в больших количествах рябит в глазах и создает дискомфорт.
Отдельно стоит упомянуть о глянцевых потолках. Они работают как зеркало: отражают мебель, свет, малейшие изъяны стен или пола. Если в комнате нарушены пропорции, плохо продумано освещение, некачественно сделана отделка, потолок лишь подчеркнет все эти недостатки.
По этой причине дизайнеры рекомендуют отдавать предпочтение матовым поверхностям, которые будут гармонировать с остальными предметами обстановки. Это не значит, что нужно совсем отказываться от глянца – просто используйте его дозированно. Например, в коридоре постелите глянцевую плитку на пол, а в гостиной поставьте глянцевую тумбу под телевизор. Особенно полезными такие решения будут для маленьких комнат, так как блестящие поверхности отражают свет и зрительно увеличивают площадь помещения.
Прием 7: Шторка в ванной
Выбирайте минималистичные шторы для ванной
Вечный предмет споров при ремонте в ванной – душевая шторка. Многие считают, что она сильно удешевляет обстановку, выглядит странно и нелепо, портит стильный интерьер санузла. Но с другой стороны, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что она гораздо практичнее, чем стеклянная перегородка, на которой постоянно остаются капли воды, отпечатки пальцев, следы от мыла и прочие загрязнения.
Какой же есть выход из ситуации? Вместо пестрых занавесок с дельфинами, бабочками и прочим рисунками, выбирайте однотонные варианты, которые по цвету будут гармонично вписываться в интерьер. Также можно купить стильную тканевую штору и повесить поверх дешевой виниловой занавески. Получится и красиво, и практично.
