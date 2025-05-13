Запреты для дачников, которые стоит освежить в памяти, чтобы сезон огорода прошёл без сюрпризов

Дача — место своеобразное, ведь там можно и работать, и отдыхать. И всё-таки, даже там нельзя делать целый ряд вещей, причём не просто из-за негласных правил поведения в обществе. Отечественное законодательство также налагает свои запреты на определённые действия.







Так что лучше их освежить в памяти, чтобы дачный сезон не преподнёс неприятных сюрпризов.

1. Разведение открытого огня

2. Устраивать свалки

3. Нарушать нормы по шуму

4. Мыть автомобиль

5. Строить высокий забор

Больше никакого открытого огня.Правила противопожарной безопасности, закреплённые законодательно, существуют не только в официальных учреждениях или предприятиях. Дача тоже оказалась под их действием, в первую очередь, запрещая разводить открытое пламя. Это значит, что сжигать мусор или траву в необорудованном для этого месте нельзя, то же самое касается шашлыков — чтобы насладиться жареным мясом или овощами, придётся обзавестись мангалом. В противном случае за нарушение можно нарваться на штраф, который при различных обстоятельствах может варьироваться от 5 до 50 тысяч рублей, и это если огонь другого ущерба нанести не сумеет. А если есть острая необходимость что-то сжечь на дачном участке, то необходимо обратиться к законам, где указаны правила оборудования места для сжигания.Складровать мусор на участке или рядом — не лучшая идея.Пожалуй, у большинства дачников есть традиция: всё, что в доме считается хламом, вывезти на дачу. И одно дело, если это какие-то старые вещи, которые пригодятся в доме или на огороде. Совсем другая история, когда часть участка или бесхозная территория рядом превращается в натуральную стихийную свалку. Особенно, если там окажется что-то горючее или небезопасный строительный мусор.Слишком громкие вечеринки, оказываются, доведут до штрафа.Кажется, что дача — это самое лучшее место для проведения хорошей вечеринки в кругу семьи или друзей. Однако даже в этом случае придётся вспомнить об ограничениях по уровню громкости ваших действий. Ведь, согласно федеральным санитарным нормам, по вечерам на даче шуметь можно только так, чтобы децибелы не превышали громкость беседы нескольких людей, поэтому врубить музыку в колонках на полную не выйдет.Совет от novate.ru: чтобы точно не попасть впросак с уровнем шума, стоить обратиться не только к федеральным нормам, но и местным, если таковые есть в месте, где вы собираетесь потусить.Лучше потратиться на мойку, а то можно и участок потерять.Когда-то это было славной традицией — после долгой дороги на дачу или перед отъездом в город хорошенько отмыть свою машину от пыли и грязи. Ведь так и время экономится, и деньги на мойку тратить не пришлось бы. Проблема в том, что сейчас это уже не работает, ведь на мытьё автомобилей на дачных участках запрещено на официальном уровне из-за опасности загрязнения почв химией из чистящих средств. А за нарушение запрета придётся оплатить штраф, который в среднем составляет 4 тысячи рублей. Но это на первый раз, ведь за повторный эпизод могут и участок отобрать через суд.Сегодня такие высокие заборы уже не поставишь.Все мы желаем иметь личную территорию и её охранять от незваных гостей или даже взглядов через забор. Правда, слишком высокое ограждение по закону тоже не получится поставить. Так, по информации редакции novate.ru, забор между дачным участком и улицей не может возвышаться более чем на два метра. Для перекрытия между двумя участками максимум и до этого не дотягивает — только до 170 сантиметров, ещё и сплошным он быть не должен, чтобы свет друг другу не загораживать.