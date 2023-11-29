10 загадок эпохи мезолита: Змеиные камни, древняя икра и другие любопытные факты

1. Загадочные квадраты

"Загадочные

2. Лицо подростка

Авги.

3. Икра в рационе

Икра была уже тогда.

4. Старейшие деревянные сооружения на Темзе

Старейшие деревянные сооружения на Темзе.

5. Змеиные камни

Змеиные камни.

6. Подводный монолит

Загадочный подводный монолит

7. Мезолитическое убийство

Случилось явно что-то страшное.

8. Эко-дом

Эко-дом времён мезолита.

9. Старейшее британское путешествие

Старейшее британское путешествие.

10. Выжившие при смене климата

Кто сильнее, тот и выжил.