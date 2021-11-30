7 алкогольных сочетаний, которые лучше не пробовать, чтобы на утро не страдать потерей памяти

Не мешай, чтобы не было плохо на утром.
Чрезмерное употребление алкогольных напитков – почти всегда вредно для человеческого организма. Тем не менее, глупо отрицать, что алкоголь занимает важное место в гастрономических предпочтениях людей. Он связан с культурой, в частности с праздниками. Поэтому куда важнее не злоупотреблять такими напитками, а также не смешивать для «достижения кондиции» то, что может быть потенциально вредно.
1. Пиво + вино
Такое пьют только энтузиасты.
Оба этих алкогольных напитка являются «индивидуалистами» и не терпят в желудке конкуренцию. В лучшем случае (с наибольшей вероятностью) все закончится тем, что рискнувшего сделать для себя такой коктейль, просто стошнит. Приятного в этом мало, особенно для окружающих. Также от такой экзотической смеси будет просто нереальное похмелье.
2. Красное вино на голодный желудок
Не стоит пить просто вино.
В красном вине содержится много танина. Данное вещество является сильнейшим раздражителем, способным повредить слизистую желудка. Употребление такого вина без езды грозит тем, что еще до конца вечера горе-гуляку скрутит от боли в животе. Утром будет еще хуже, так как кроме похмелья ждут еще и проблемы с желудком.
3. Текила + пиво
Не самая лучшая смесь..
Спиртным злоупотреблять вредно и плохо, а текилой и вовсе противопоказано даже в самых исключительных ситуациях. Суровое похмелье на утро будет обеспечено целым набором альдегидов с примесью метилового спирта. Что же касается пива, то как уже было отмечено выше – оно не терпит любой конкуренции в желудке.
4. Пиво под сигареты на пустой желудок
Ошибка очень многих людей.
Нехитрое и весьма популярное сочетание «развлекательных» элементов вечеринки, которое может закончиться очень плохо для человека. Наутро гарантирована диарея и сильнейшая головная боль. Все потому, что сигареты значительно усилят обезвоживание организма, который и так будет страдать от нехватки еды и воздействия спиртного.
5. Пиво + водка
Деньги, выброшенные на ветер.
Водка без пива – деньги на ветер. Выражение это конечно красивое, но придерживаться его по жизни не стоит. Такая смесь становится причиной жесточайшего опьянения. Чистый алкоголь под воздействием пива очень быстро впитается в кровь. В лучшем случае «перебравший» просто мирно заснет где-нибудь в укромном месте.
6. Анисовые напитки + мятный ликер
Не дамские напитки.
«Дамские» напитки широко известны тем, что способны подарить совсем не «дамское» похмелье. А все благодаря широкому использованию ароматизаторов и красителей. Смесь с ликером способна подарить не только головную боль, но и изменение цвета лица на зеленый (буквально). Забавно, что изменения наступают достаточно быстро, возможно еще до утра.
7. Водка + красное вино
Водку с вином пьют только романтики.
Наверное, самая «экзотическая» и вместе с тем худшая комбинация из возможных. Вино будет высасывать из организма жидкость и ослаблять слизистую желудка, в то время как водка станет идеальным катализатором всех этих процессов, максимально усугубив их.
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