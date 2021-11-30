7 алкогольных сочетаний, которые лучше не пробовать, чтобы на утро не страдать потерей памяти

Не мешай, чтобы не было плохо на утром.

1. Пиво + вино

Такое пьют только энтузиасты.

2. Красное вино на голодный желудок

Не стоит пить просто вино.

3. Текила + пиво

. Не самая лучшая смесь.

4. Пиво под сигареты на пустой желудок

Ошибка очень многих людей.

5. Пиво + водка

Деньги, выброшенные на ветер.

6. Анисовые напитки + мятный ликер

Не дамские напитки.

7. Водка + красное вино

Водку с вином пьют только романтики.