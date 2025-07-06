Древние города-крепости, которые с завидным достоинством выдержали испытание временем

Во всем мире и на протяжении истории развития различных цивилизаций практически все народы тратили неимоверные силы на строительство мощных крепостных укреплений, чтобы защитить себя от посягательств соседей и других врагов. Независимо от того, были ли они построены из мощных каменных глыб или из обычной глины, они являются свидетельством мастерства древних зодчих, ведь несмотря на тысячелетия, военные действия, природные катаклизмы многие из них с достоинством выдержали испытание временем и превратились в туристические достопримечательности, охраняемые ЮНЕСКО.
1. Город-крепость Сан-Джиминьяно (Италия)
Сан-Джиминьяно – город средневековых небоскребов, внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Италия). | Фото: kolllak.livejournal.com.
Основной архитектурной изюминкой Сан-Джиминьяно являются 14 средневековых башен, построенных богатыми и влиятельными семействами в XI—XIII веках (Италия).
Древний Сан-Джиманьяно, обнесенный надежными крепостными стенами с возвышающимися 14 сторожевыми башнями, является средневековым городом-крепостью, история которого началась с крошечного этрусского поселения в III веке до нашей эры. Такой себе средневековый Манхэттен, расположенный на холме, к XII веку являлся богатейшим процветающим городком, который был захвачен не воинственными соседями или правителями мусульманских империй, возомнившими себя властелинами мира. Эпидемия чумы, зверствовавшая в 1348 году сделала свое черное дело, уничтожив более 60% населения Сан-Джиминьяно, что и привело к его к упадку. Эта напасть еще два раза превращала городок в забитое захолустье, но к сегодняшнему дню он оказался вполне обитаемым, здесь проживает около 8 тыс. человек и это, не считая многотысячную армию путешествующих, ведь Сан-Джиминьяно давно стал чрезвычайно популярным туристическим направлением в Тоскане.
2. Город-крепость Каркассон (Франция)
Величественный древний город-крепость Каркассон является крупнейшей крепостью Европы, хорошо сохранившейся до наших дней (Лангедок, Франция). | Фото: barcelonatm.ru.
Расположенный высоко на холме в Лангедок (регион Южная Франция), древний город-крепость Каркассон (Carcassonne) является самой большой средневековой крепостью в Европе. Он известен своими мощными крепостными стенами, остроконечными башенками, разводными мостами и мощеными улицами, которые привлекают к себе внимание как обычных туристов, так и кинематографистов. Холм, на котором стоит Каркассон, еще с незапамятных времен был укрепленным поселением. Исследования показали, история крепости восходит к железному веку, когда кельты строили неприступные города (они назывались оппид или оппидум), позже римские захватчики преобразовали Каркассон в более прогрессивную крепость, которая хоть и переходила из рук в руки, но отлично сохранилось. Этому поспособствовало географическое положение поселения, которое сыграло немаловажную роль в истории Франции, оставаясь одним из главных ее форпостов.
Большая часть сооружений, которые можем увидеть и сейчас, были построены в XIII веке (Carcassonne, Лангедок).
Примечательно: Стоит отметить, что не военные действия привели ее упадническому состоянию. Случилось это в то период, когда надобность в подобного рода укрепительных сооружениях отпала (начиная с 1660-х гг.) и город-крепость Каркассон был заброшен более чем на полтора столетия. Это чуть не привело к полной разрухе, но, к счастью, осмысление того, что нужно беречь культурное наследии, привело к тому, что в 1849 году власти страны признали его охраняемым памятником. Это в свою очередь поспособствовало началу реставрации, которую проводили под руководством известного архитектора Эжена Виолле-ле-Дюку. Теперь же средневековая крепость, внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, является самым популярным туристическим объектом региона.
3. Город-крепость Пинъяо (Китай)
Город-крепость Пинъяо с высоты птичьего полета (Китай). | Фото: maximus101.livejournal.com.
Процветающий городок Пинъяо, обнесенный внушительной крепостной стеной, сохранил исторические памятники, привлекающие туристов со всего мира (Китай).
История ханьского города Пинъяо, расположенного в провинции Шаньси, восходит еще к неолиту. Многовековая эволюция и выгодное местоположение привели к тому, что в XIV веке он стал процветающим городом и главным финансовым центром региона, что заставило власти подумать о защите сокровищницы, на которую к тому времени не раз посягали. Планирование по всем правилам фэн-шуя, а само строительство началось при императоре Хунву в 1370 году. Понадобилось не одно десятилетие, чтобы вокруг городка выросли 12-метровой высоты стены, протяженностью более 6 км, в оборонительной линии которой предусмотрено шесть ворот и 72 сторожевые башни. Заодно был вырыт и глубокий ров, играющий немаловажную роль в защите. На сегодняшний день Город-крепость Пинъяо сохранил свою планировку времен династий Мин и Цин, как и свои впечатляющие крепостные стены, что стало причиной внесения его в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (1997 г.).
4. Город-крепость Ичан Кала в Хиве (Узбекистан)
Город-крепость Ичан Кала стал первым памятником архитектуры Центральной Азии, который внесли в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Узбекистан). | Фото: canaan.travel.
Расположенный на реке Амударья в Узбекистане, Ичан-Кала является внутренним городом в Хивинском оазисе, такой себе город в городе, который когда-то служил последним пристанищем караванов перед пересечением пустыни, ведущей в Персию. Несмотря на то, что история древнего поселения насчитывает более 2000 лет, а его стены построены из глины и кирпича (местами достигают 10 м в высоту, при ширине 5-6 метров толщиной и длиной 6,25 км по внешнему периметру!), фортификационные сооружения неплохо сохранились. Это стало возможным лишь потому, что на протяжении всего периода существования крепостного укрепления жители города поддерживали его в надлежащем виде, не жалея ни средств, ни времени, что позволило сохранить весь город. Кстати сказать, сохранились светские и религиозные строения, датированные XVII веком, представляющие немалую историческую ценность.
Древний город Ичан Кала известен множеством исторических зданий, которые прекрасно сохранились вплоть до сегодняшнего времени (Узбекистан).
По сведениям редакции Novate.ru, Ичан Кала представляет собой один из наиболее хорошо сохранившихся образцов мусульманской архитектуры в Центральной Азии. Древний городок широко известен своей мечетью Джума, мавзолеями, медресе и дворцами. Благодаря неплохо сохранившимся историческим объектам он стал первым памятником архитектуры Центральной Азии, внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
5. Город-крепость Сиань (Китай)
Город-крепость Сиань – древнейшая столица Китая, оказавшаяся в центре современного мегаполиса. | Фото: planetofhotels.com.
Город-крепость Сиань – археологическая сокровищница Китая, где обнаружили знаменитую «терракотовую армию».
История китайского Вечного города Сиань началась более 3,1 тыс. лет назад. Будучи главным восточным пунктом Шелкового пути и одной из четырех древних столиц Китая, в которой восседало несколько династий императоров, он не раз подвергался нападению, что заставило построить масштабную крепостную стену, протяженность которой превышает 13,6 километров. Стоит отметить, что на сегодняшний день городская стена Сианя – самое протяженное историческое сооружение, сохранившееся в Китае. Крепостные укрепления Вечного города превратились в популярную туристическую достопримечательность, где сохранились фрагменты как глиняно-известковой стены, так и кирпич, которым ее заменили в 1560–1570 годах.
6. Город-крепость Шибам (Йемен)
Город-крепость Шибам – «Манхэттен пустыни», внесенный в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО (Йемен). | Фото: phototravelguide.ru.
Окруженный укрепленной глиняной стеной, Шибам, расположенный на южной оконечности Аравийского полуострова (Йемен), известен как «Манхэттен пустыни». Впечатляющий древний город с возвышающимися 500 «небоскребами», построенными в прямом смысле слова из грязи и соломы (высота строений от 5 до 11 этажей!), появился около 500 лет назад, хотя обнаружены следы и более ранних поселений, датированные началом первого тысячелетия. Город-крепость предусмотрительно построен на холме (что позволяло ему спасаться от большей части наводнений), являлся крупной караванной стоянкой на пути следования поставок экзотических пряностей и ладана через южное Аравийское плато.
Жителям Шибама на протяжении многих столетий приходится ежегодно обновлять слой глины и укреплять сооружения, чтобы сохранить уникальнейший город, состоящий из небоскребов древности (Йемен).
Учитывая стратегическое расположение, неудивительно, что он стал не просто процветающим городом, но и культурно-религиозным центром, что повлекло за собой строительство особо значимых сооружений. Помимо удивительных небоскребов, в Шибаме сохранились древняя Пятничная мечеть, датированная IX-X вв. и красивейший замок, строительство которого велось в XIII веке.
Кстати сказать, несмотря на то, что город по сей день является действующим населенным пунктом он внесен в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, что подогревает к нему туристический интерес.
7. Город-крепость Квебек (Канада)
Самая захватывающая часть укрепительного сооружения Квебека, превращенная в исторический музей под открытым небом (Канада). | Фото: carrefourdequebec.com.
Крепостные валы Квебека являются единственными оставшимися городскими стенами в Северной Америке (Канада).
Несмотря на то, что Квебек не такой уж древний и не может похвастаться средневековыми фортификационными сооружениями, его смело можно отнести к историческим достопримечательностям, поскольку это один из немногих городов в Северной Америке, сохранивших укрепленную линию обороны. Нам повезло, что уникальнейший памятник архитектуры Citadelle de Québec вообще сохранился, ведь в XIX недальновидная власть и часть горожан настаивали на том, чтобы снести крепостные стены, протяженностью 4,6 километра, чтобы освободить место под более рациональную застройку. Были даже снесены главные ворота и часть прилегающей стены, пока к власти не пришел новый генерал-губернатор, лорд Дафферин, которому удалось убедить чиновников и общественность сохранить укрепления для потомков.
8. Галерея самых впечатляющих городов-крепостей мира, вызывающих повышенный интерес у заядлых путешественников
Крепостные стены Йорка – наиболее значимый пример средневековых укрепительных сооружений, сохранившихся на сегодняшний в Великобритании. | Фото: kolllak.livejournal.com.
Аутентичный берберский город Тарудант, который когда-то был древней столицей Сусса, обнесен глинобитными стенами, протяженностью 6,5 километров (Марокко).
Обидуш – мавританский укрепленный город, построенный в VIII веке не раз переходил из рук в руки, но все сохранил свое очарование (Португалия).
Старый город Таллинна – знаковая историческая достопримечательность Эстонии, внесенная в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Основанный в седьмом веке беженцами из древнегреческой колонии, город-крепость Дубровник, является одним из самых значимых примеров того, как в былые времена организовывали масштабные укрепленные поселения (Хорватия).
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии