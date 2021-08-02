Как открутить прикипевшую гайку или болт: 5 способов из арсенала слесарей

Проблема прикипевшего крепежа знакома многим автолюбителям. Под действием влаги болты, гайки и винты ржавеют, и открутить их становится ой как непросто. Но каким бы «сложным» не был болт, автослесари-профессионалы знают, что делать, ведь они разбирают даже самые проблемные детали.
1. Постучать
Гаечным ключом обстукиваем прикипевший крепеж со всех сторон. | Фото: novate.ru.
Любой крепеж, который покрыт ржавчиной, стоит вначале очистить металлической щеткой, а затем обстучать с разных направлений. Этот нехитрый способ часто позволяет сэкономить силы и время.
2. Рычаг подлиннее
Чтобы открутить гайку ступицы, нужно серьезно «нарастить» ключ. | Фото: drive2.ru.
Водители, которые когда-либо ремонтировали автомобиль своими руками, знают, что чем более крупный болт или гайку нужно открутить, тем большее усилие нужно приложить на инструмент. А если крепеж ржавый, то придется попотеть. Чтобы было проще, обычно удлиняют ручку ключа. Для этого используют трубу подходящего диаметра. Это позволяет увеличить крутящий момент, прикладывая меньше силы.
Теоретически, таким способом можно сорвать какую угодно «трудную» гайку или выкрутить болт, если бы не одно «но»: при большом усилии головку крепежа может попросту слизать. Лучше этого не допускать, так как ремонт усложнится в несколько раз.
3. Смазать резьбу
Прикипевший крепеж нужно смазать проникающей смазкой. | Фото: electro-shema.ru.
Ржавые болты и гайки, который годами плотно сидят на своем месте, очень часто «прирастают» резьбой к ответной детали. В этом случае пригодится средство, которое смажет резьбу. Первое, что приходит на ум – знаменитый WD-40. Также можно использовать керосин. Но стоит знать, что если «вэдэха» не поможет, то не поможет уже никакая «химия».
4. Нагреть
Схватившийся крепеж греют обычным газом из баллона. | Фото: youtube.com.
Если предыдущие способы не помогли, то пора приниматься за более эффективные мероприятия. Прежде всего, прикипевшие детали нужно нагреть, для этого используют газовую горелку. Если откручивают гайку, то греть нужно именно ее. А если болт – то факел пламени направляют на деталь, в которую он вкручен. При большом повышении температуры детали расширяются, из-за чего увеличивается зазор в резьбе.
Кроме того, при сборке автомобилей часто применяют фиксаторы резьбы. При нагреве они становятся текучими, «опускают» болт или гайку и тогда их легче отвинчивать.
5. Распилить
Порой без разрушения болта его просто невозможно выкрутить. | Фото: ngo.tech-obzor.com.
При ремонте машины нередко случается так, что использование неразрушающих методов не дает результат. В таком случае остается только одно: удалить проблемную гайку или болт. Способов здесь много разных: начиная от зубила и ножовки и заканчивая болгаркой и специальным инструментом-«гайкоколом». В любом случае, что бы ни делалось, часть крепежа будет безнадежно испорчена.
Инструмент, с помощью которого можно «победить» даже намертво прикипевшую гайку. | Фото: roadpart.ru.
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