Справедливо осудили или по ошибке обидели вдовствующую императрицу Цыси

Предыстория

Флаг династии Цин. \ Фото: wikimedia.org.

Ранние годы

Итальянская карта с показанным на ней «Королевством Нюйчжи» или «Цзинскими татарами», которые «оккупировали Китай и управляют им», к северу от Ляодуна и Кореи. \ Фото: bing.com.

Слева направо: Ранний портрет приёмной матери императора Сяньфэна. \ Императрица Цыси.

Закулисные бразды правления

Слева направо: Одна из самых ранних картин с изображением молодой Цыси. \ Императорский портрет императора Сяньфэна.

Павильон с Прекрасными пейзажами, где Цыси родила императора Тунчжи. \ Фото: bing.com.

Регенство

Слева направо: Фотография принца Гуна, важнейшего союзника Цыси во время переворота в Синью. \ Портрет вдовствующей императрицы Цыань (соправительницы Цыси), вместе с которой Цыси устроила переворот в Синью.

Фотография принцессы Жуншоугулунь (сидит в центре), дочери принца Гуна. \ Фото: wikimedia.org.

Власть

Церемониальный головной убор, который, вероятно, носила императрица Цыси. \ Фото: i.pinimg.com.

Императрица Сяочжэй.

Вдовствующая императрица Цыси (спереди посередине) позирует со своими придворными и со своей племянницей. \ Фото: google.com.

Восстание

Слева направо: Портрет принца Гуна. \ Императорский портрет императора Гуансюя.

Ихэтуаньское восстание. \ Фото: britannica.com.

Падение пекинского замка, вражеская армия, изгнанная из императорского замка союзными армиями, Торадзиро Касаи. \ Фото: radixuk.org.

Наследие

Вдовствующая императрица Цыси держится за руки с четвёртой дочерью принца Цин (слева от неё) и главным дворцовым евнухом Ли Ляньином (справа от нее). \ Фото: en.wikipedia.org.

Мемориальная башня гробницы вдовствующей императрицы Цыси. \ Фото: google.com.