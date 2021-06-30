Игральные карты с индейцами майя,нарисованные Виктором Свешниковым:Как и почему они появились в СССР

После того как Испания покорила Америку и могущественная империя Майя окончательно исчезла, родной язык индейцев был утрачен, и исследователям оставалось довольствоваться лишь непонятными древними текстами. Однако разгадать код майя все-таки удалось. В честь этого события в СССР появились необычные игральные карты, посвященные мифологии и письменности этой древней и загадочной империи. Что же связывало советских граждан с американскими индейцами?
Разгадка древних глифов
До того, как испанский язык был навязан индейцам, у майя была сложная система письма, которая состояла из сотен иероглифов. Эти письмена украшали храмы, предметы обихода и одежду.
Майя оставили после себя загадочные письмена, которые 500 лет никто не мог расшифровать. /Фото:mayax.ru
Расшифровать значения этих знаков (глифов) оказалось непросто, хотя многие исследователи и пытались это сделать в течение столетий после испанской колониальной оккупации Америки. Но в конечном итоге это удалось – только не испанцам, а советскому ученому.
В 1952-м, после пятисот лет изучения западными специалистами древних символов, историк, лингвист и этнограф Юрий Кнорозов расшифровал большую часть кода Майя. И это несмотря на то, что страны Запада и СССР не имели тесных отношений, а значит, с доступом к полной информации по майя у советского ученого были сложности.
Юрий Кнорозов. 1971 год. /Фото:wikipedia.org
В 1963 году Кнорозов выпустил иллюстрированный иероглифический каталог с пояснениями. Он предположил, что в основе письменности индейцев лежат не буквы или изображения, как ошибочно думали его коллеги, а слоги. Также ученый опубликовал научный труд, в котором выдвинул гипотезу о том, что письмо майя можно интерпретировать подобно тому, как расшифровываются древнеегипетские иероглифы, а для того, чтобы понять древний язык, нужно использовать фонетико-слоговое чтение.
Так выглядит текст майя. /Фото:tourbina.ru
Несмотря на то, что научная работа была опубликована в период холодной войны между СССР и США и советский ученый обзавелся на Западе не только поклонниками, но и недоброжелателями, мировое научное сообщество до сих пор благодарно Кнорозову за тот огромный вклад, который он внес в область древних языков и письменности. Ведь благодаря его открытию зарубежные исследователи культуры индейцев теперь могут прочитать более 90% символов Майя.
Индейцы майя. Современная инсценировка. /Фото:terraoko.com
Странная колода
В 1975-м в честь cтоль знаменательного открытия Юрия Кнорозова (за свои труды он получил Государственную премию СССР) в Советском Союзе была отпечатана колода игральных карт с изображением иконографии индейцев майя. Разработал их дизайн художник-график Виктор Свешников, который ранее создал и другие знаменитые серии игральных карт – например, колоды с изображением оперных сцен, народных лубочных картинок и так далее.
Карты были нарисованы на основе мифологии и письменности майя.
Карты, посвященные культуре народа майя, печатались очень недолго (примерно до конца 1980-х) и выпускались ограниченным тиражом. Сейчас эту колоду можно встретить в продаже на сайтах объявлений eBay, Аvito и т.п. (конечно же, как правило, в подержанном виде). Владельцы просят за раритет от 400 до 10 тысяч рублей.
Колода 1981 года выпуска. /Фото с сайта объявлений.
Расшифровка персонажей на картах
Согласно выводам Кнорозова, письмо майя основывалось на ключевых знаках, которых было примерно 800. Чаще всего они имели форму квадрата или овала, которые часто располагались группами, что мы и видим на игральных картах. Такие группы знаков встречаются и у королей (по четыре элемента), и у дам (блок из трех элементов), и у валетов (из двух).
У каждой карты есть свой прототип - известный мифический персонаж.
Если сравнивать рисунки на картах и древние изображения индейских богов на керамике, найденные в тех местах, где жили майя, можно предположить, что король пик мог олицетворять божество по имени К'аш-ши Чак, который считался покровителем земледельцев и лесорубов. Чак считался и повелителем водной стихии. Его узнаваемый атрибут – факел, что как раз отражено Свешниковым на игральной карте.
Колода Свешникова, нарисованная на тематику майя./Фото:selfire.com
Пиковая дама – это, скорее всего, знаменитая «Красная богиня», супруга Чака, которая входила в число богов-творцов. Узнать ее на древних изображениях можно по клубку из змей на голове, а на карте Свешникова на голове у нее только одна змея.
Трефовый король изображает бога Ицамна (верховное божество майя), а дама – его супругу Иш-Чель, покровительницу врачевания, материнства и ткачества. На карте эта королева изображена с двумя косами. Древние индейцы майя изображали Иш-Чель тоже с косами, только обычно не с двумя, а с четырьмя.
Что касается валетов, то можно предположить, что под ними подразумеваются четыре знаменитых брата (божества-бакабы): Хобниль, Кан-Цик-Наль, Сак-Кими и Хосан-Эк. Индейцы майя верили, что эти мифические персонажи стоят по четырем углам Вселенной (по сути это четыре стороны света) и поддерживают небесный свод, чтобы он не упал на землю.
Валеты - это четверо братьев бакабов.
Пиковый туз – это мифический пернатый змей Кетцалькоатль, а червовый король – это, скорее всего, Королева Кабель (Lаdy Xoc), жена Кинич Б’Алама II. Кабель была величайшей представительницей власти позднего классического периода эпохи майя, управляя государством вместе с супругом более 20 лет (с 672 по 692 гг.).
Древний рельеф майя, изображающий священный ритуал кровопускания, с участием королевы Кабель.
Кабель была военным губернатором королевства Вак и носила звание верховного воина, которое было даже выше, чем титул ее мужа. На карте в интерпретации Свешникова в ее руках – ритуальный Змей Видения, который, согласно верованиям майя, появлялся во время религиозного обряда кровопускания.
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