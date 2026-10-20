Перепланировка кухни, которая удивит вас

Многие из нас живут с убеждением: «Кухня маленькая — значит, о комфорте можно забыть». Мы привыкли ютиться на 6 квадратных метрах, постоянно задевать локтями дверцы шкафов и мечтать о «той самой» кухне из Pinterest, где много света, воздуха и места для кулинарных экспериментов.







Однако основатель и руководитель студии дизайна интерьера Марина Юрьева уверяет, что размер кухни — это не приговор, а просто вызов вашей креативности.

Кухня должна быть функциональной

Все дело в правильном расположении

Вариант первый: линейный

Вариант второй: угловой

Иногда пара грамотных решений превращает тесную «конуру» в пространство, где хочется не просто готовить, а жить.В начале ХХ века первая австрийская женщина-архитектор Маргарет Шютте-Лихоцки предложила концепцию изолированных маленьких кухонь, тогда и родилось понятие «рабочий треугольник». Основная задача была сделать каждый шаг для хозяйки функциональным, чтобы ей было удобно готовить, затрачивая при этом немного сил.Позже архитектор Ле Корбюзье подхватил идею и сформулировал концепцию о том, что кухня должна быть исключительно для перекуса, разогрева еды и варки кофе, а основное принятие пищи должно быть в местах общественного питания. Советскому Союзу эта идея понравилась, и при решении задачи расселения коммуналок она была взята за основу в тех самых знаменитых хрущевках.«Но если кухни в 6 квадратных метров как будто бы уже не строят, а строят по 12-15 под предлогом „кухня-гостиная“, то по факту рабочая зона остается все той же — компактной и максимально функциональной», — подчеркивает дизайнер.В наши дни благодаря чудесам техники и смены привычек появились новые фишки, которыми Марина с нами поделилась.Подойдет для тех, у кого есть минимум 2400 мм свободных по стене, где можно расположить линейную кухню.В зависимости от прохода и расположения окна, она может быть как справа налево, так и слева направо.— Первым будет стоять холодильник: если он находится справа, дверца должна открываться правой рукой на себя; если слева — значит, левой рукой на себя.— Вторым лучше поставить модуль 600 мм под раковину. Саму раковину дизайнер рекомендует брать 400-500 мм, под ней — хранение мусорного ведра, фильтров для воды и бытовой химии.— Третьим поставьте модуль 600 мм — сверху свободный, под рабочую зону, а снизу — под посудомоечную машину, причем лучше брать компактную: шириной 600 мм, как сам модуль, но высотой до 50 см.Марина: «Это позволит сверху сделать два выдвижных ящика, например, для столовых приборов и хранения мелких предметов (пакеты, фольга и т. д.). А в посудомойке поместится комплект посуды для 4 человек».— В последний модуль на 600 мм встраивается варочная поверхность, причем лучше брать на 2 конфорки, чтобы разместить ее слева и тем самым сохранить 30 см рабочего пространства.«Оно пригодится, например, для подставки под лопатку при готовке, а также там можно поставить чайник. Внизу можно расположить компактную духовку с функцией СВЧ высотой до 600 мм. И тогда выдвижной ящик можно разместить под духовым шкафом для хранения кастрюль или посуды», — объясняет специалист.— Сверху расположите верхние шкафы, где будет храниться мелкая бытовая техника, продукты долгого хранения, посуда и т. д. Вытяжку над варочной поверхностью Марина рекомендует брать встраиваемую с фильтрами, т.к. они меньше по размеру.«Если же вы кухню делаете для себя и понимаете, что зон хранения в квартире мало, а вещей много, я рекомендую верхние шкафы кухни делать до потолка, если только ваша кухня не выше трех метров», — советует эксперт.А что если ваша кухня — та самая хрущевка или другой серийный дом? Тогда рассматриваем второй вариант с угловым гарнитуром. В этом случае в расположении нужно соблюдать то самое правило «рабочего треугольника». Угол кухни можно занять либо выдвижной системой для хранения, либо расположить там фильтры для воды, измельчитель и предметы, которые используются нечасто.«В угловых кухнях избегайте расположение мойки в самом углу, а также посудомоечной машины в первом модуле после угла. Если вы стоите у мойки, посудомойка должна быть справа или слева», — резюмирует специалист.