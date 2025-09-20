Чем были хороши и чем плохи советские комиссионные магазины в условиях дефицита товаров

В СССР ненужные, негодные к использованию вещи не выбрасывали, а продавали в комиссионках/фото:seka.pl
Существует мнение, что самые первые комиссионки в СССР были открыты для закрытия потребностей населения в условиях дефицита новых товаров. В послевоенные годы, на которые пришлось восстановление легкой промышленности, деятельность таких заведений изрядно выручала население.
Деятельность комиссионных магазинов регулировалась государством/Фото:m.fishki.net
Однако в СССР не приветствовалась коммерческая самодеятельность, иначе люди начали бы открывать нелегальные торговые точки по продаже изделий б/у. Спекуляция была неприемлема. Потому торговля не новыми товарами осуществлялась государственными заведениями, которые в народе прозвали комиссионками.
1. Как работали комиссионные магазины в СССР
Чем лучше выглядела уже ненужная хозяину вещь, тем дороже ее скупали в комиссионке/Фото:abc.net.au
В комиссионку можно было сдавать не только подержанные вещи, но и абсолютно новые, но по какой-то причине ненужные хозяевам. О том, что деятельность этих заведений контролировалась на государственном уровне, говорит хотя бы тот факт, что работники комиссионных магазинов не имели права не принимать те изделия, изношенные менее чем на 50%. Конечно, возникали случаи попыток отказаться от внешне неприглядных вещей. Но это был очень большой риск, ведь посетитель, у которого не приняли товар, мог знать про свои права.
Сильно изношенные изделия, но все же пригодные к применению, граждане могли продать в специализированных комиссионных магазинах.
Новые товары в комиссионках советской эпохи принимали и затем продавали по тем же ценам, по которым они предлагались в обычных магазинах. На товары в состоянии б/у устанавливались сниженные цены (со скидкой). Здесь наблюдалась логическая закономерность: чем хуже выглядело изделие, тем дешевле оно обходилось покупателю.
2. Переломные периоды в истории советских комиссионок
О востребованности и популярности комиссионных магазинов свидетельствует увеличение числа этих заведений по всему СССР/Фото:news.re19.ru
Комиссионные магазины безмятежно осуществляли свою деятельность в соответствии с правилами, установленными на государственном уровне, вплоть до 1955 года. Именно тогда был снят со своей должности Георгий Маленков, который руководил организацией работы комиссионок. С его увольнением торговля в этих заведениях затихла. Возрождение комиссионной торговли в стране связано с периодом «оттепели».
Однако все же комиссионки 1960 –х годов отличались от тех, которые функционировали в послевоенные годы. Так, в 50-е годы в комиссионную торговлю поступали больше вещи импортного производства. В 1960-х годах в комиссионках преобладали изделия отечественных фабрик и заводов.
О том, что данные заведения были востребованы, говорят как минимум статические данные. Так, в 1958 году в стране насчитывалось 783 комиссионных магазина. Уже к 1988 году их число возросло до 3430! И даже тогда этих заведений не хватало для полного обеспечения населения, для которого дефицит товаров стал обыденным явлением.
Лишь челнокам удалось исправить ситуацию с дефицитом товаров/Фото:news.re19.ru
Хотя идея с внедрением комиссионных магазинов была однозначно хорошей, однако в итоге цели, поставленные правительством, все же не были достигнуты. Советские люди смекнули, что антикварные изделия и бытовые приборы невыгодно продавать по расценкам комиссионки. Дело в том, что процент комиссии был совсем низким. Торговлей занимались лица, имеющие возможность выезжать за границу. Как правило, это были моряки, артисты или дипломаты. Но они не могли обеспечить товарами зарубежного производства огромное население страны. И так продолжалось до 90-х годов, когда челноки смогли свободно заниматься торговлей.
Однако основная причина того, что идея внедрения комиссионных магазинов оказалась провальной – в отношении к своей работе персонала этих заведений. До посетителей, пришедших купить пусть не новый, но нужный товар, не доходило больше половины принятых на продажу изделий. Персонал сбывал их на черный рынок либо откладывал для своих знакомых.
