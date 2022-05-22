Тайна Исаакиевского собора: долгострой, унесший жизнь своего создателя

Имя Огюста Монферрана должно быть хорошо известно каждому жителю Санкт-Петербурга, ведь именно стараниями этого французского архитектора были воздвигнуты Казанский и Исаакиевский соборы, ставшие символами северной столицы России. Судьба Монферрана была полна загадок и мистических совпадений, а его смерть по окончании 40-летнего строительства Исаакиевского собора и вовсе считают неслучайной.













Портрет Огюста Монферрана.



Полное имя выдающегося архитектора – Анри Луи Огюст Рикар де Монферран. Он родом из Франции, но у себя на родине практически никому не известен, поскольку до 30 лет (время переезда в Россию) ничем не успел отличиться. В молодости Огюст получил специальное образование, однако его студенческие годы совпали с эпохой войн Наполеона, и молодой человек, как и тысячи других французов, вынужден был оставить учебу и уйти на фронт. За свою военную карьеру Огюст успел побывать в Италии, а также принять участие в битве под Арно, за что получил боевую награду.







Вернувшись к мирной жизни, Огюст Монферран понял, что хочет заниматься зодчеством, однако во Франции возможностей проявить себя у него не находилось. Тогда он предпринял судьбоносную попытку: отправил папку чертежей императору России Александру I.

Государь высоко оценил работы начинающего архитектора и предложил ему переехать в Россию.Проект Исаакиевской церкви ахритектора А.Ринальди. Литография с рисунка О.Монферрана. 1845 г.После переезда Огюст получил не только новое гражданство, но и новое имя – Август Августович. В России он соглашался участвовать только в масштабных проектах, и уже через два года ему поступило предложение проектировать Исаакиевский собор. Судьба собора была сложной: до этого он трижды перестраивался такими архитекторами, как Чевакинский, Ринальди и Винченцо Бренна. Удачной оказалась лишь четвертая попытка – проект Монферрана, да и на его реализацию понадобилось около четырех десятков лет. Стройка века так затянулась, что в свете поползли слухи, будто бы жизнь архитектора оборвется, как только объект будет сдан.Вид строящегося Исаакиевского собора в 1838 г. Литография с тоном. Ф.Бенуа, по оригиналу О.Монферрана.Строительство осложнялось особенностями почвы Петербурга. Возвести массивное сооружение на болотистой почве было непросто , рабочие потратили пять лет лишь на то, чтобы забить необходимое число сваи (их насчитывалось 10,7 тысяч!). К смертельному пророчеству, которое, якобы, нависало над Монферраном, можно относиться по-разному, но ушел из жизни архитектор спустя месяц после освящения Исаакиевского собора. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.Исаакиевский собор. Литография Ф.Бенуа с рис. А.А.Монферрана.Интересно, что Монферран завещал похоронить свое тело в соборе, однако император Александр II просьбу не выполнил. Причиной оказалась гордыня зодчего: в соборе установлены скульптуры святых, склонивших головы в приветствии Исаакия Долматского, и только изваянию Монферрана не придали позы поклона, он изображен с поднятой головой. По инициативе вдовы архитектора, его тело было похоронено в столице Франции.Бюст Огюста Монферрана в Исаакиевском соборе Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)