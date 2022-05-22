Тайна Исаакиевского собора: долгострой, унесший жизнь своего создателя

Имя Огюста Монферрана должно быть хорошо известно каждому жителю Санкт-Петербурга, ведь именно стараниями этого французского архитектора были воздвигнуты Казанский и Исаакиевский соборы, ставшие символами северной столицы России. Судьба Монферрана была полна загадок и мистических совпадений, а его смерть по окончании 40-летнего строительства Исаакиевского собора и вовсе считают неслучайной.
Портрет Огюста Монферрана.
Полное имя выдающегося архитектора – Анри Луи Огюст Рикар де Монферран. Он родом из Франции, но у себя на родине практически никому не известен, поскольку до 30 лет (время переезда в Россию) ничем не успел отличиться. В молодости Огюст получил специальное образование, однако его студенческие годы совпали с эпохой войн Наполеона, и молодой человек, как и тысячи других французов, вынужден был оставить учебу и уйти на фронт. За свою военную карьеру Огюст успел побывать в Италии, а также принять участие в битве под Арно, за что получил боевую награду.
Вернувшись к мирной жизни, Огюст Монферран понял, что хочет заниматься зодчеством, однако во Франции возможностей проявить себя у него не находилось. Тогда он предпринял судьбоносную попытку: отправил папку чертежей императору России Александру I.
Проект Исаакиевской церкви ахритектора А.Ринальди. Литография с рисунка О.Монферрана. 1845 г.
После переезда Огюст получил не только новое гражданство, но и новое имя – Август Августович. В России он соглашался участвовать только в масштабных проектах, и уже через два года ему поступило предложение проектировать Исаакиевский собор. Судьба собора была сложной: до этого он трижды перестраивался такими архитекторами, как Чевакинский, Ринальди и Винченцо Бренна. Удачной оказалась лишь четвертая попытка – проект Монферрана, да и на его реализацию понадобилось около четырех десятков лет. Стройка века так затянулась, что в свете поползли слухи, будто бы жизнь архитектора оборвется, как только объект будет сдан.
Вид строящегося Исаакиевского собора в 1838 г. Литография с тоном. Ф.Бенуа, по оригиналу О.Монферрана.
Строительство осложнялось особенностями почвы Петербурга. Возвести массивное сооружение на болотистой почве было непросто, рабочие потратили пять лет лишь на то, чтобы забить необходимое число сваи (их насчитывалось 10,7 тысяч!). К смертельному пророчеству, которое, якобы, нависало над Монферраном, можно относиться по-разному, но ушел из жизни архитектор спустя месяц после освящения Исаакиевского собора. Причиной смерти стали осложнения после пневмонии.
Исаакиевский собор. Литография Ф.Бенуа с рис. А.А.Монферрана.
Интересно, что Монферран завещал похоронить свое тело в соборе, однако император Александр II просьбу не выполнил. Причиной оказалась гордыня зодчего: в соборе установлены скульптуры святых, склонивших головы в приветствии Исаакия Долматского, и только изваянию Монферрана не придали позы поклона, он изображен с поднятой головой. По инициативе вдовы архитектора, его тело было похоронено в столице Франции.
Бюст Огюста Монферрана в Исаакиевском соборе.
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