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Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

В сегодняшней статье расскажем, как сделать своими руками полезную самоделку, которая пригодится каждому сварщику. 

Как вы уже могли догадаться по названию статьи, речь пойдет о самодельной сварочной массе. 

Стандартные зажимы «прищепки» не всегда хорошо справляются со своей задачей, а иногда и вовсе бесполезны. А вот сварочная масса из гаек и болта — применима везде. 

Идею изготовления сварочной массы мы подсмотрели у автора YouTube канала Be Creative. В статье мы подробно расскажем, как сделать ее своими руками. 

Необходимые материалы:

  • шестигранные гайки разного диаметра;
  • длинный болт;
  • металлическая шайба;
  • барашковая гайка;
  • неодимовый магнит с отверстием для крепления.

Пошаговый процесс изготовления сварочной магнитной массы

Основная часть сварочной массы изготавливается из гаек — потребуется пять шестигранных гаек различного диаметра. 

Берем самую большую гайку, к которой надо будет приварить металлическую шайбу. 

Устанавливаем шайбу по центру гайки, придерживаем отверткой, и делаем несколько прихваток сваркой. Затем обрабатываем сварные «точки» на шлифовальном станке. 

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

На следующем этапе устанавливаем большую гайку шайбой вверх, и привариваем к ней гайку меньшего размера.

Дальше привариваем оставшиеся три гайки. 

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

В результате у нас получится пирамидка из гаек. Зачищаем сварные точки на шлифстанке или УШМ с зачистным (лепестковым) диском. 

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Далее нам потребуется длинный болт. 

В шляпке болта необходимо просверлить отверстие. Для этого зажимаем болт в патроне шуруповерта, а сверло требуемого диаметра — в слесарных тисках

После того как просверлили отверстие, метчиком нарезаем в нем резьбу. Для удобства можно зажать метчик в патроне шуруповерта. 

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Теперь берем неодимовый магнит с крепежным отверстием, и прикручиваем его к шляпке болта при помощи винта. Неодимовый магнит автор использует прямоугольной формы. 

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Вставляем болт с магнитом в «пирамидку» из гаек, надеваем на резьбу клемму сварочного кабеля, после чего накручиваем барашковую гайку. Самоделка готова!

Как сделать сварочную массу из гаек и болта

Подробнее о том, как сделать своими руками удобную сварочную массу из гаек и болта, можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание.



Источник: https://sdelairukami.ru/kak-sdelat-svarochnuyu-massu-iz-gaek...

 

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