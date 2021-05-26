Как сделать сварочную массу из гаек и болта

В сегодняшней статье расскажем, как сделать своими руками полезную самоделку, которая пригодится каждому сварщику.

Как вы уже могли догадаться по названию статьи, речь пойдет о самодельной сварочной массе.

Стандартные зажимы «прищепки» не всегда хорошо справляются со своей задачей, а иногда и вовсе бесполезны. А вот сварочная масса из гаек и болта — применима везде.

Идею изготовления сварочной массы мы подсмотрели у автора YouTube канала Be Creative. В статье мы подробно расскажем, как сделать ее своими руками.

Необходимые материалы:

шестигранные гайки разного диаметра;

длинный болт;

металлическая шайба;

барашковая гайка;

неодимовый магнит с отверстием для крепления.

Пошаговый процесс изготовления сварочной магнитной массы

Основная часть сварочной массы изготавливается из гаек — потребуется пять шестигранных гаек различного диаметра.

Берем самую большую гайку, к которой надо будет приварить металлическую шайбу.

Устанавливаем шайбу по центру гайки, придерживаем отверткой, и делаем несколько прихваток сваркой. Затем обрабатываем сварные «точки» на шлифовальном станке.

На следующем этапе устанавливаем большую гайку шайбой вверх, и привариваем к ней гайку меньшего размера. Дальше привариваем оставшиеся три гайки.

В результате у нас получится пирамидка из гаек. Зачищаем сварные точки на шлифстанке или УШМ с зачистным (лепестковым) диском.

Далее нам потребуется длинный болт.

В шляпке болта необходимо просверлить отверстие. Для этого зажимаем болт в патроне шуруповерта, а сверло требуемого диаметра — в слесарных тисках.

После того как просверлили отверстие, метчиком нарезаем в нем резьбу. Для удобства можно зажать метчик в патроне шуруповерта.

Теперь берем неодимовый магнит с крепежным отверстием, и прикручиваем его к шляпке болта при помощи винта. Неодимовый магнит автор использует прямоугольной формы.

Вставляем болт с магнитом в «пирамидку» из гаек, надеваем на резьбу клемму сварочного кабеля, после чего накручиваем барашковую гайку. Самоделка готова!

Подробнее о том, как сделать своими руками удобную сварочную массу из гаек и болта, можно посмотреть на видео ниже. Спасибо за внимание.