Почему в СССР так и не были реализованы самые амбициозные космические проекты

Военная база

Так выглядел комплекс «Алмаз», замаскированный под «Салют».

«Алмаз» мог так выглядеть на орбите.

«Салют-6».

Испытания атомного оружия в космосе

Ядерный взрыв на Луне мог выглядеть именно так.

Поселения на Венере

Венера и Земля.

Город-дирижабль у поверхности Венеры мог бы выглядеть так.