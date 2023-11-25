Почему в СССР так и не были реализованы самые амбициозные космические проекты

Во времена Советского Союза космической отрасли уделялось особое внимание. Для огромной страны это было важно во всех смыслах, в том числе и репутационном. Конечно, все разработки были сверхсекретными, а некоторые из них и сегодня не спешат раскрывать широкой общественности, так как их реализация ещё впереди. Однако среди серьёзных проектов встречались и те, что кажутся совершенно фантастическими, а ведь их воплощение в жизнь рассматривалось вполне серьёзно и казалось даже реальным.
Военная база
Так выглядел комплекс «Алмаз», замаскированный под «Салют».
Спустя всего три года после первого полёта человека в космос Министерство обороны Советского Союза начало работу по созданию самого настоящего боевого комплекса «Алмаз». Предполагалось, что это будет пилотируемая военная база, которая займётся не только разведкой, но и в случае необходимости сможет вести бой. Уже в 1968 году, после утверждения всех основных моментов, началось строительство корпусов «Алмаза».
«Алмаз» мог так выглядеть на орбите.
Строились сразу несколько таких пилотируемых баз, каждая из которых представляла собой огромный летательный аппарат весом в 36 тонн. Бытовой отсек вмещал экипаж из шести человек, а база оснащалась транспортным кораблём и двумя спускаемыми многоразовыми аппаратами, предназначенными для перевозки грузов и людей. Кроме того, на борту устанавливались длиннофокусные камеры и телескоп с функциями фотоаппарата «Агат-1», а для боевых действий имелась автоматическая пушка, позже её заменили на систему ракет «космос – космос». «В миру» станция получила имя «Салют», чтобы скрыть разработку от противника за названием уже имеющейся гражданской станции.
«Салют-6».
В 1973 году боевой комплекс под кодовым названием «Салют-2» был выведен на орбиту ракетой-носителем, но экипаж к нему доставить так и не успели, как утверждают некоторые источники, он просто рухнул вниз и утонул где-то в Тихом океане. «Салют-3» некоторое время функционировал без экипажа благодаря автоматике, он занимался разведкой, а вот пилоты до него не добрались из-за возникших проблем со стыковкой. Зато «Салют-5», запущенный в 1976 году, сумел полностью оправдать ожидания создателей и проработал на орбите больше года, успев принять на борт две экспедиции.
После многочисленных расчётов выяснилось, что содержание мощного комплекса на орбите слишком дорого и не оправдывает себя. К тому же разведку может осуществлять робот. В результате несколько раз были запущены на орбиту спутники с фотоаппаратурой для сбора разведданных, а в 1991 году проект и вовсе прекратил своё существование вместе с распадом Советского Союза.
Испытания атомного оружия в космосе
Ядерный взрыв на Луне мог выглядеть именно так.
В связи с активным развитием лунной программы советские учёные выдвинули идею об испытании атомного оружия именно на Луне. Оно не могло повлечь необратимых последствий для жителей Земли, а потому сама мысль о таком испытании казалась весьма привлекательной. На дворе стоял 1958 год, известный физик Яков Зельдович предложил рассмотреть проект, а ЦК КПСС его утвердил. Тем более что взрыв на Луне стал бы демонстрацией превосходства СССР в космической гонке.
Однако при подробных расчётах вдруг стало понятно: наблюдать даже мощный взрыв на Луне с Земли будет сложно, а вот проблем подобное мероприятие может доставить предостаточно. Особенно, если вдруг что-то пойдёт не так, и заряд рухнет на Землю. Вероятность того, что он накроет города СССР или же любой из стран НАТО, была очень высока, поэтому от дальнейшей разработки проекта отказались.
Поселения на Венере
Венера и Земля.
В 1961 году был запущен аппарат для исследования других планет. Советские учёные очень серьёзно рассматривали вопрос освоения Венеры и её дальнейшей колонизации, но они столкнулись с проблемой. С Земли её поверхность была не видна из-за окружающего её плотного слоя облаков, а запущенный аппарат своей цели не достиг, как и несколько последующих. Только через шесть лет учёные смогли получить данные, которые полностью расходились с теоретическими предположениями. Как выяснилось, атмосфера Венеры состоит из углекислого газа, а вокруг планеты температура очень высокая.
Город-дирижабль у поверхности Венеры мог бы выглядеть так.
Однако амбициозных планов это не остановило, тут же была разработана новая программа, предполагавшая строительство городов-дирижаблей в 60 километрах над поверхностью Венеры. К тому же была начата работа над проектом космического корабля на ядерной тяге, способного осуществлять многолетние межпланетные экспедиции. Но вскоре новая полученная информация поставила крест и на этих идеях. Как выяснилось, на том расстоянии от Венеры, где предполагалось стоить города-дирижабли, дует ветер просто немыслимой силы, а в атмосфере возникают молнии с частотой до нескольких сотен разрядов в минуту. Проект, на разработку которого было потрачено 20 лет, оказался абсолютно бесперспективным.
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