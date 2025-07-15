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Рабочие будни стюардессы

Авиакомпания Virgin Atlantic представила таймлапс-видео о работе своих сотрудников: их день на борту рейса Dreamliner показан всего за две минуты. В клипе экипаж из 10 человек на полете из Лондона в Лос-Анджелес обслуживает 233 пассажиров и отдыхает на бортовой кухне. За время 10-часовой смены члены экипажа проходят почти восемь километров.

Рабочие будни стюардессы

В 8 утра 25-летняя стюардесса Эмма Эшли родом из графства Суррей прибывает в аэропорт Хитроу. Там у команды проходит короткая встреча с менеджером Марком Галлахером, ответственным за обслуживание в полете. Рабочие будни стюардессы Он рассказывает сотрудникам об особых пожеланиях, VIP-пассажирах и новостях по поводу безопасности. Рабочие будни стюардессы Затем зрителям показывают самолет Boeing 787-9 Dreamliner, в честь песни The Beatles названный «Люси в небесах». Через 10 часов и 28 минут он будет в Лос-Анджелесе. Рабочие будни стюардессы Эмма наливает напитки (воду, сок, чай и кофе), подает обеды с вином, соленые крендели, горячие закуски, мороженое, послеобеденный чай и сладости. Также она раздает миграционные карты, предлагает пассажирам горячие полотенца, а перед посадкой — конфетки. Эмма работает в эконом-классе и в премиум-экономе. Рабочие будни стюардессы Несмотря на занятость, у Эммы нашлось немного времени на то, чтобы почитать книгу в потайной кровати для сотрудников на кухне. Рабочие будни стюардессы Здесь члены экипажа могут поесть, выпить чаю и перекусить шоколадкой. Рабочие будни стюардессы Например, один из них в кадре ест Twix. Рабочие будни стюардессы Эмма говорит: «Рейс из Хитроу в Лос-Анджелес — один из моих любимых маршрутов. Особенно когда вылетаешь из серого Лондона и знаешь, что через несколько часов окажешься в ЛА. Полет был очень загруженный, но пассажиры оказались чудесные и благодарные. Особенно им понравилось мороженое в середине полета, оно было очень популярно». Рабочие будни стюардессы 47-летний Марк из Виррала, который работает с Virgin Atlantic 19 лет, добавил, что на этом рейсе работала отличная команда и, несмотря на занятость, они успели как следует повеселиться: «Лос-Анджелес — отличный маршрут, особенно теперь, когда туда летает Boeing 787.
Это мой любимый самолет, и у наших клиентов он тоже очень популярен».

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