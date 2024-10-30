Почему поговорка «в ногах правды нет», которую употребляют не задумываясь, несет страшный смысл

В далёком прошлом, когда за провинность могло последовать суровое наказание, люди научились ценить каждый момент покоя и комфорта. Именно в такой обстановке и появилась пословица "в ногах правды нет", которая изначально имела совсем другой смысл, нежели тот, который мы привыкли слышать в современном мире.
Первая версия: Наказание должников
Наказание для взыскания долгов называлось правеж./ Фото: https://bigpicture.ru/
Первая версия является самой распространенной в настоящее время. По мнению языковедов, пословица «в ногах правды нет» связана с взысканием долгов, которое в 15-18XVIII веках практиковалось на территории Русского государства. Данный процесс называли правежом и представлял он собой принудительное возмещение долга с применением телесных наказаний.
На правеж могли отправить самого должника, его поручителя или зависимых от него людей (крестьян и холопов). Обычно священнослужители от этого наказания были освобождены, но из-за превышения власти чиновников, наделенных большими полицейско-судебными полномочиями, никто не был защищен от произвола административной или помещичьей власти.
Правеж начинался с того, что группу неоплатных должников выводили на площадь перед приказными зданиями в московском Кремле или перед воеводской избой в других городах. На основе «выписного листа» из приговора суда приставы, проходя от одного края площади до другого, били каждого из должников по три раза палками по икрам, но с такой силой, чтобы человек не умер.ними. Экзекуция могла быть прекращена в любой момент, если сторонами принималось мировое соглашение или же долг оплачивало третье лицо (чаще всего отработкой), что оформляли «жилой записью», где был прописан срок работы.
Эта процедура редко приводила к возврату долга, отчего и возникла поговорка "в ногах правды нет". Иными словами — должника можно колотить как угодно, а возврата долга все равно не дождешься. Чтобы понять, причем тут правда, стоит указать: раньше слово «правда» означало «долг», а «править» — «взыскивать». Должник часто не возвращал долг по объективным причинам — бедность или разорение. А долгое избиение и стояние босиком на холодной земле или на снегу иногда превращало его в калеку, лишая возможности зарабатывать для возврата долгов.
В 18 веке правеж был отменен. Его посчитали неэффективным и жестоким наказанием, несоразмерным провинности должника. Сегодня пословица "в ногах правды нет" используется в более мягком значении, как приглашение присесть или удобно расположиться во время беседы, выражая заботу о комфорте собеседника. Люди, слыша такое выражение, в большинстве своем даже не задумываются, как бы восприняли его несколько сотен лет назад.
Вторая версия: Наказание крестьян помещиками
Положение крепостных было незавидным./ Фото: https://southklad.ru/
Еще одна версия происхождения пословицы: суровые наказания, которым подвергали помещики по отношению к своим крепостным крестьянам в случае кражи имущества или денег. Если помещик обнаруживал пропажу, он сгонял всех крестьян на площадь, где им приходилось стоять до тех пор, пока не будет найден виновник. Людям категорически запрещалось садиться, а за неповиновение грозило жестокое телесное наказание. Длился этот процесс от одного до семи дней, в зависимости от настроения хозяина и ценности пропавшего имущества. Понятно, что для уставшего, а порой и голодного человека это было просто невыносимо.
В таком случае развязка могла быть разной. Если виновник не находился, крестьяне стояли на площади довольно долго. Иногда люди клеветали друг на друга, чтобы прекратить свои мучения, а бывало, что кто-то один, самый смелый, принимал вину на себя. И делал он это не с целью отдать долг, а чтобы защитить близких и облегчить их страдания. «В ногах правды нет» в этом случае означало, что сколько бы человек ни стоял, если он не крал, то и вернуть ему будет нечего.
Иногда помещик, видя, что нет никакого результата, прекращал наказание и пытался поговорить с крестьянами по-хорошему. Бывало и иначе: хозяин мог решить продолжить испытание в качестве предупреждения другим крестьянам. Независимо от того, какой версии происхождения пословицы верить, сам факт жестокого обращения с крестьянами в дореволюционной России остается бесспорным.
Третья версия: Убегающий должник
Как официальное наказание правеж был упразднен вместе с крепостным правом. /Фото: https://sun9-19.userapi.com/
Третья гипотеза о возникновении пословицы также связана с жестоким наказанием, известным как правеж. Однако в этой версии речь идет не о самом наказании, а о возможности избежать его. Если должнику удавалось бежать от правежа, люди говорили: «В ногах правды нет». Это означало, что правда (долг) уже не будет взыскана с помощью жестокого наказания.
Правеж представлял собой избиение батогами по ногам, и длилось оно тем дольше, чем больше была сумма долга. Бедные или безвыходные должники рисковали стать инвалидами или даже умереть от полученных травм. Спастись от правежа можно было только бегством.
Данная версия происхождения поговорки подчеркивает не только жестокость наказания, но и необходимость для должника любыми способами избегать его. Она отражает человеческую природу, которая всегда ищет способы выжить и сохранить свою свободу.
Старинная поговорка «берёт руками — отдаёт ногами» отражает суровую реальность тех времен, когда должники были вынуждены платить своим телом за неспособность или нежелание возвращать долги. Несмотря на жестокость, правеж был широко распространен в старину. Как официальное наказание он был упразднен в 1861 году указом Александра II, отменившим крепостное право. Однако, согласно некоторым источникам, практика правежа продолжала применяться в отдельных регионах страны и после этой даты, хотя уже неофициально и не в таком масштабе, как раньше.
