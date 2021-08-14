Шаротанк и летающая бронетарелка: 7 самых необычных бронемашин

Полету человеческой фантазии нет предела, она может проявиться в самых немыслимых для этого сферах. Так произошло и с бронетехникой – человек далеко не всегда представлял тяжелую боевую машину так, как выглядит, например, легендарный Т-34. Существовали проекты, детища которых могли быть похожи на что угодно, но только не на танк. Вашему вниманию 7 самых необычных бронемашин.
«Прыгающий» разведчик
Прыгающая разведывательная бронемашина. /Фото: magspace.ru
В условиях напряженности Холодной войны многие страны мира рассматривали самые различные виды как вооружения, так и разведывательных технологий. Одной из таких была попытка разработать бронемашину, способную в прямом смысле «прыгать» на дальние расстояния. Нужна была такая странная, на первый взгляд, техника, для того, чтобы вести ближнюю разведку, имея при этом возможность преодолевать одновременно и природные препятствия в виде рек и, например, радиоактивные облака.
Проекты подобного «прыгающего» разведчика появлялись в разное время в нескольких странах. Больше всех на этом пути продвинулись немцы, которые, казалось, всегда тяготели к необычным разработкам. Они даже построили опытный образец машины, способной «прыгнуть» на два километра. Однако проект все же признали бесперспективным, так как на тот момент существовали другие, более продвинутые технологии.
«Аврокар» - летающая бронетарелка
Летающая бронетарелка. /Фото: airwar.ru
Проект летающей бронемашины, выполненной в форме блюдца, был детищем канадской компании «Авро». Появилась эта разработка еще в конце 1940-х годов и считалась едва ли не чудом инженерной мысли. Бронетарелка, или «Аврокар»должна была развивать скорость в 480 км\час на высоте от 5 до 30 метров над землей. Кроме того, машину должны были оснастить новейшим оружием. Экипаж состоял из двух человек – пилота и оператора.
Проект на первых порах активно развивался, но имел немало недостатков – «летающая бронетарелка» получалась плохоуправляемой, маломощной и слишком уязвимой. Поэтому уже в середине 1950-х годов разработки «Аврокара» закрыли.
Бронемашина на воздушной подушке
БМП на воздушной подушке. /Фото: upload.wikimedia.org
Эта необычная разработка была родом из Советского Союза. В 1930-е годы конструкторское бюро Левкова активно работало над проектом БМП, которое передвигалось бы на воздушной подушке. Предполагалось, что такие машины смогут пройти в любых труднодоступных местах и обеспечить поддержку пехоте.
Однако накануне войны проект свернули ввиду сложности этих машин в эксплуатации и ремонте. Но затем о нем вспомнили уже в 1960-е. Была построена даже проектная модель, которая успешно прошла испытания. Однако БМП на воздушной подушке так и не пошли на вооружение советской армии. Причины были практически те же, что и четверть века назад – сложность в производстве и трудность ремонта в полевых условиях.
«Атомный танк» – «Объект 279»
Советский атомный монстр. /Фото: waralbum.ru
Еще одно детище советских инженеров периода Холодной войны. Когда угроза применения ядерного оружия буквально висела в воздухе, военные инженеры взялись разрабатывать технику, способную работать и защитить экипаж при столь сложных условиях. Так появился «Объект 279», или «Атомный монстр».
Танк должен был быть герметичным и защищенным, кроме того, предполагалось наделить его тяжелой броней и двигателем в 1000 лошадиных сил. Автором необычного проекта стал Ж.Я.Котин, который даже построил опытный образец. «Атомный танк» оказался весом почти 60 тонн и длиной 10 метров. Однако на вооружение «монстра» так и не приняли – напряженность меж двумя сверхдержавами спадала, и ядерной войны не произошло.
Шаротанк
Немецкий шаротанк. /Фото: histrf.ru
Необычное изобретение – бронемашина в форме шара – была творением инженеров Гитлеровской Германии, которое даже успело поучаствовать в боевых действиях Второй мировой войны.
О странном детище бронетехники узнали абсолютно случайно – советские войска в Маньчжурии захватили его в 1945 году. Судя по всему, машина только была принята на вооружение, потому что аналогов трофею Красной армии нет. Предполагается, что «шаротанк» использовали для корректировки работы артиллерии в качестве мобильного бронепункта.
Летающий танк
Танк на крыльях. /Фото: waralbum.ru
В военные годы прогресс инженерии ускоряется, поэтому нет ничего удивительного в том, что в разгар боевых действия придумали еще одну необычную бронемашину – летающий танк. Речь идет о знаменитой советской машине Т-60.
Идея «поставить на крылья» легкий танк Т-60, добавив хвостовое оперение, принадлежала знаменитому авиаконструктору Олегу Антонову. Согласно его предложению, такую машину могли сбрасывать бомбардировщики с воздуха, далее она бы летела уже самостоятельно, приближаясь к цели, а после приземления хвост и крылья предполагалось сбрасывать. Поначалу интересную задумку приняли: в 1942 году сконструировали опытный образец, который даже был испытан. Однако все-таки этот странный проект закрыли.
Бронекаретка Шумана
Бронекаретка Макса Шумана. /Фото: livejournal.com
Эту машину сложно назвать единицей бронетехники хотя бы потому, что в начале 20 века, когда ее изобрели, такого типа военного вооружения еще как такового не существовало. Немецкий инженер Макс Шуман сконструировал каретку сферической формы, которая в условиях боя действовала как автономная огневая точка. Требовалось только доставить лошадьми бронекаретку на место. Удивительно, но эта странная машина неплохо показала себя в условиях «окопной» Первой мировой войны.
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