Самые нелепые открытия: радиоактивный энергетический напиток 1920-х годов

Мария и Пьер Кюри экспериментируют с радием.
Люди, которые любят культовую пост-апокалиптическую игровую франшизу Fallout, безусловно, знакомы с «Nuka Cola». Для тех, кто не знает, то это вымышленный радиоактивный напиток, который встречается на протяжении всей игры. Мало кто знает о том, что этим напитком создатели игры высмеивали болезненное увлечение Америки радием в начале XX века. Сегодня это может показаться сумасшествием, но радиоактивный энергетический напиток на самом деле существовал в 1920-е годы, и люди верили в его магические свойства.
Энергетический напиток «RadiThor».
Радий является очень радиоактивным элементом, который был обнаружен Марией и Пьером Кюри в 1898 году. Его опасные свойства были обнаружены далеко не сразу, поэтому люди активно использовали «волшебное» флуоресцентное свечение радия до начала 1930-х годов. В начале XX века в Америке наблюдалась настоящая «радиевая мания» - в это время радий начали применять во многих повседневных продуктах. Повальное увлечение резко закончилось в начале 1930-х годов, когда люди начали умирать от различных последствий, связанных с радиацией. Однако, период глобального увлечения радием привел к появлению некоторых интересных продуктов.
Открытка - реклама отеля с радиевыми банями.
Одним из таких продуктов был «RadiThor» - энергетический напиток, который выпускался с 1918 по 1928 годы компанией BaileyRadium Laboratories из восточного Нью-Джерси. Уильям Бейли делал этот напиток, просто растворяя нелепые количества радия в воде. Некоторые негативные последствия радия были обнаружены еще в 1912 г., но тем не менее радиоактивный «энергетик» продолжал рекламироваться, как полностью безвредный. Более того, утверждалось, что он является мощным обезболивающим и лекарством от многих заболеваний и физических проблем. К счастью, число погибших от него было не очень большим, поскольку RadiThor был слишком дорогим, чтобы его могли себе позволить большинство людей.
Радиоактивные ингаляции.
Тем не менее жертвы употребления RadiThor были, несмотря на недоступность напитка для широкой публики. Самой известной жертвой скрытых летальных свойств RadiThor был богатый и известный американский промышленник Эбен МакБерни Байерс. Он использовал RadiThor для облегчения боли в спине и суставах, и выпил около 1400 бутылок этой смертельной водички всего за несколько лет. Когда опасные побочные эффекты употребления радия были доведены до внимания общественности, тело Байерса уже буквально начало «рассыпаться» прямо на глазах. Поскольку радий накапливается в костях, у Байерса образовалось несколько видов рака. По всей его коже пошли язвы, часть челюсти отпала, а в черепе начали появляться отверстия.
Светящаяся белая краска , которая содержала радий, на лицевой стороне и стрелках старых часов.
Байерс умер 31 марта 1932 года от тяжелого радиоактивного заражения и сразу же был похоронен в толстом свинцовом гробу, поскольку тело очень сильно «фонило» и могло заразить радиацией все кладбище. К середине 1930-х годов производство всех продуктов, содержащих радий, было прекращено, но это произошло слишком поздно, поскольку десятки тысяч людей уже успели воспользоваться широким спектром радиевых товаров. Тысячи людей погибли от различных видов рака, которые развились в результате многолетнего облучения небольшим, но постоянным количеством радиации.
Стрелки часов, покрытые радием, под ультрафиолетовым светом.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии