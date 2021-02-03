Недобрые детские писатели: Странности известных литераторов, после которых на детские книги смотришь

Прототип Питера Пэна ненавидел книгу Барри

Барри обожал возиться с сыновьями своих друзей.

Та самая статуя.

Дети хороши маленькими. Или нехороши вовсе

В отличие от многих других детских писателей, портрет Диккенса с детьми найти трудно.

Детский писатель, который был фашистом

Родари был недолго очарован идеями фашизма.

Нездоровое пристрастие Толстого

Лев Толстой любил, когда дети его слушают. И взрослые. Он любил, чтобы всё внимание было обращено на него.

Успенский отдал дочь в секту

Виктор Столбун в центре.