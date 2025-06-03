9 правил ЗОЖ для тех, кто вечно уставший, занятой и без денег

Не так страшен ЗОЖ, как о нём говорят. \ Фото: mdzol.com.

Следить за здоровьем - не так уж и сложно. \ Фото: healthyeating.org.

В здоровом теле здоровый дух. \ Фото: altunmarket.com.

1. Первое правило: спланируйте свой рацион

Правильно подобранный сбалансированный рацион - залог крепкого здоровья и хорошего самочувствия. \ Фото: claradermatology.com.

2. Второе правило: обязательно завтракайте

Всё начинается с мелочей. \ Фото: openaccessgovernment.org.

3. Третье правило: употребляйте нужное количество жидкости

Пейте достаточно жидкости. \ Фото: bing.com.

Насыщайте организм полезными напитками. \ Фото: hormigacocinera.com.

4. Четвёртое правило: движение – это жизнь

Устраивайте себе перерыв и организовывайте короткие прогулки. \ Фото: bodyharmonics.com.

5. Пятое правило: сократите время возле телевизора\телефона ноутбука

Научитесь отдыхать от гаджетов. \ Фото: the-sun.com.

6. Шестое правило: соблюдайте режим сна

Здоровый сон - залог бодрости и хорошего самочувствия. \ Фото: collagenstudio-lucina.jp.

7. Седьмое правило: прислушайтесь к своему телу

Не игнорируйте недомогание и боль. \ Фото: hashtag.al.

8. Восьмое правило: исключите вредные привычки

Откажитесь от вредных привычек. \ Фото: img-3.journaldesfemmes.fr.

Сила воли - залог крепкого здоровья. \ Фото: static.bangkokpost.com.

9. Девятое правило: найдите себе увлечение для души

Не забывайте про хобби. \ Фото: ageright.org.