Вспоминаем вкус: какими были 6 самых популярных напитков из СССР

Какие шесть напитков были в тренде в СССР? / Фото: rover.ebay.com
Советские люди в жаркие дни и морозную погоду пили совсем другие напитки. Они имели более натуральный состав и позитивно влияли на здоровье. К счастью, большинство из напитков не перестали употреблять и в наши дни, а все потому что их пропагандируют наши родители.
1. Квас
В СССР квас продавали на розлив. / Фото: life.ru
Хлебный квас был неотъемлемой частью летних городских улиц в Советском Союзе. Его любили все граждане за его натуральность и способность быстро утолить жажду. В СССР напиток традиционно готовили из ячменного солода и квасного сусла, которое подвергали брожению. В результате получался слабоалкогольный напиток с приятной сладкой кислинкой. Примечательно, что в состав кваса входило незначительное количество алкоголя, но его можно было пить даже детям. Советский квас имел характерный темный цвет, выраженный аромат и его обязательно продавали в белых или желтых бочках.
Люди могли купить себе любой объем кваса: от стандартного стаканчика до бидона. Один литр напитка стоил 12 копеек. Причем, стоимость была практически одинаковой для любого вида. А их было много — солодовый, медовый, окрошечный, ягодный.
2. Чайный гриб
Чайный квас - модный советский напиток. / Фото: kinoafisha.info
Еще одним популярным напитком в СССР был чайный гриб. Его нужно было готовить в домашних условиях, а закваску можно было взять у коллеги, соседей или подруги. Второе название у этого напитка было «чайный квас». Однако в его составе не было алкоголя и он считался более полезным.верили, что готовят настоящий эликсир для здоровья. Напиток позитивно влиял на пищеварительную систему, повышал иммунитет и настроение.
Обычно, напиток стоял у всех на кухне в больших банках. А вместо крышки использовали парочку слоев марли, поскольку закваска состояла из живых микроорганизмов, которые нуждались в кислороде. Сейчас чайный гриб снова возвращается в моду, правда, под другим названием - «комбуча».
3. Кисель
Кисель содержал натуральные ягоды и фрукты. / Фото: life.ru
А вот в советских столовых часто подавали питательный и полезный для пищеварения напиток — кисель. Его готовили из отвара овсяных хлопьев, ягод или фруктов. Также в состав входил картофельный крахмал. Традиционный советский кисель получался густым и наваристым. Его даже можно было есть чайной ложкой.
А еще на полках магазинов можно было найти готовые брикеты с кисельным концентратом. Из них можно было приготовить напиток дома. Советские дети часто ели брикеты вместо конфет.
4. Ягодный морс
Ягодный морс красиво смотрелся на праздничном столе. / Фото: barakat24.ru
Символом настоящего советского лета был ягодный морс. Его готовили из натуральных продуктов — ягод и фруктов. Морс можно было купить в столовой, кафе или приготовить самостоятельно. Тем более, напиток был прост в приготовлении. Замороженные, свежие ягоды или жмых от фруктов нужно было соединить с водой и сахаром. Обычно напиток подавали в кувшинах. Главной особенностью морсов был насыщенный цвет, вкус и большое содержание витаминов. Напиток красиво смотрелся на празднично столе.
5. Газированные напитки
Сиропа можно было заказать двойную порцию. / Фото: mini-koleso.ru
Еще одним признаком советского времени являются газированные напитки. Причем, не просто газировка в бутылка, а из автоматов. Практически на всей территории СССР стояли автоматы типа АТ-101С. Они подключались к водопроводу и электрической сети. Поэтому вода подавалась охлажденная и газированная. За один стакан такого напитка нужно было заплатить одну копейку, а вот за воду с сиропом уже три копейки. Сиропа добавлялось 20 миллилитров. Самыми популярными сиропами были «Дюшес», «Ситро», «Тархун», «Байкал», «Крем-сода».
После распада Советского Союза автоматы с газировкой стали «вымирать» и к нулевым они уже совсем исчезли. В наши дни есть автоматы с газированными напитками. Некоторые из них даже стилизованы под СССР, но вот их содержание иное. Напитки стали менее полезными и содержат больше химических компонентов.
6. Кофейный напиток
Ретро-напитки снова в тренде. / Фото: en.topwar.ru
В СССР натуральный кофе был роскошью, зато кофейный напиток — всегда пожалуйста! Его продавали во всех продуктовых магазинах, а также заведениях общественного питания. Напиток состоял из нескольких ингредиентов — это цикорий, ячмень, желуди и натуральный кофе. В зависимости от состава происходило и само название. К примеру, «Ячменный».
В СССР к кофейному напитку относились, скорее, как к обычному продукту. А вот в наши дни это экзотика. Интерес к кофейным напиткам растет из-за ностальгического тренда. Сейчас ретро-напитки стали модными, несмотря на то, что в магазинах много качественного кофе.
