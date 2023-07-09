Сокровища Бейла - неразгаданная криптограмма, скрывающая тайну несметных богатств

Сообщения о спрятанных и никем не найденных сокровищах, да еще и с зашифрованным описанием их местонахождения будоражат воображение и современного человека. Поэтому несложно представить себе, как была воспринята брошюра с таким содержанием, выпущенная в свет в самый разгар золотой лихорадки в США.
Это произошло в 1865 году. Издательство «Вирджиниан Бук» опубликовало брошюру под длинным названием «Документы Бейла или книга, содержащая подлинные факты касательно сокровища, зарытого в 1819 и 1821 годах неподалеку от Бафорда, округ Бедфорд, Вирджиния, и не найденного до настоящего времени». Имени автора издание не содержало, зато поведало на своих страницах удивительную даже для настоящего времени историю.
Клад
Якобы в 1817 году некий Томас Джефферсон Бейл собрал команду и отправился охотиться на бизонов на Великие равнины Северной Америки. Спустя некоторое время группа наткнулась на богатую золотую жилу примерно в 250 – 300 милях от города Санта-Фе, тогда еще принадлежавшего Мексике. С этого момента планы изменились, вместо охоты Бейл занялся организацией переправки золота и обнаруженного рядом серебра на территорию Соединенных Штатов. В Сент-Луисе часть металла обменяли на драгоценные камни – чтобы сделать сокровища чуть компактнее – и спрятали все добытое где-то в подземном руднике «неподалеку от Бафорда».
Золотоискатели XIX века
Неизвестный автор сообщал, что Томас Дж. Бейл появился в гостинице у некоего Морриса в Линчберге, потом уехал и в 1822 году вернулся, передав Моррису на хранение запертую металлическую коробку, наказав вскрыть ее, если Бейл не объявится в течение десяти лет. Сам Бейл отправился на поиски новых приключений, готовый встретиться и с индейцами, и с дикими животными – что, возможно, и послужило в итоге причиной его исчезновения.
После того, как стало ясно, что Бейл не вернется, и выждав даже больше, чем десять лет, Моррис вскрыл коробку.
Внутри он обнаружил несколько писем в свой адрес и три листка с цифрами. Письма объясняли, что зашифровано на этих листках: на первом – точное местонахождение клада, на втором – сведения о его точном содержимом, на третьем – список имен родственников кладоискателей, которым необходимо отдать две трети найденных сокровищ, Моррису же полагалось оставшееся.
Шифр и брошюра
Расшифровку криптограмм следовало производить с помощью ключа, который хранился у неизвестного друга Бейла и должен был оказаться у Морриса, но ключ так и не доставили. Как ни бился над шифром хранитель коробки с документами, разгадать его не удалось. В 1862 году Моррис передал листки одному из своих приятелей, который и был неизвестным автором брошюры, рассказавшим миру эту историю.
Он же, в свою очередь, пишет, что попытки разгадать криптограммы привели его к мысли, что Бейл использовал в качестве метода шифрования записи символов из определенной книги, и для подбора такого «ключа» принялся перебирать все издания, которыми мог пользоваться Бейл в начале девятнадцатого века.
Декларация независимости Соединенных штатов
Вторая страница была якобы таким образом разгадана, книгой-ключом оказалась Декларация Независимости США. Вот расшифровка:
В округе Бедфорд в четырех милях от Бафорда, в некоей заброшенной выработке или тайнике на глубине шести футов я спрятал следующие ценности, принадлежащие исключительно людям, чьи имена приводятся в документе, помеченном номером 3. Первоначальный вклад составил 1014 фунтов золота и 3812 фунтов серебра, доставленных туда в ноябре 1819 года. Второй вклад, сделанный в декабре 1821 года, состоял из 1907 фунтов золота и 1288 фунтов серебра, а также из драгоценных камней, вырученных в Сент-Луисе в обмен на серебро, для облегчения процесса доставки, чья общая стоимость составляла 13 тыс. долларов.
Всё вышеперечисленное надёжно скрыто в железных горшках, закрытых железными же крышками. Местонахождение тайника отмечают несколько выложенных вокруг него камней, сосуды покоятся на каменном основании и засыпаны сверху также камнями. Бумага под номером 1 описывает точное местонахождение тайника, так что найти его можно будет без всяких на то усилий.
Другие же два листка этому способу дешифровки не поддались и до настоящего времени их текст не разгадан.
Кто бы ни скрывался за личностью автора, написавшего брошюру, в его речи чувствуется большой вкус и даже талант к художественному изложению, поэтому после выхода в свет этого текста закономерно возник вопрос: а не является ли все написанное вымыслом, сюжетом приключенческой повести?
Эдгар Аллан По - автор брошюры о сокровищах?
Кандидатуры на роль анонимного автора предлагались разные – это и драматург Джон Шерман, который, кстати, приходился кузеном жене издателя брошюры, и даже писатель Эдгар Аллан По. Современная экспертиза текста однозначного ответа по этому поводу не дала, как нет и ответа на вопрос, существовал ли в действительности Томас Бейл, и не являются ли несметные богатства выдумкой шутников?
Поиски клада
Как бы то ни было, листы номер один и номер три до сих пор не расшифрованы, несмотря на то, что в свое время для дешифрования призывались соответствующие структуры. Правда, согласно одной из версий, эти структуры могли уже обнаружить указанные в листах сокровища и тайно вывезти их. Время от времени появляется информация об обнаружении пустого тайника, что воспринимается как доказательство того, что Бейл вернулся за сокровищем сам.
Одна из фотографий тайника Бейла
Ориентировочная стоимость сокровищ, подсчитанная по данным листка номер два, составляет 43 миллионов долларов. Естественно, что такая сумма, в дополнение к ореолу таинственности вокруг спрятанного клада, привлекает самую разную публику – и криптологов-любителей, и искателей легких денег, и авантюристов, и просто любителей поломать голову над неразрешенной загадкой.
Некоторые, отчаявшись разобраться в криптограммах, а может, поленившиеся сделать это, решаются на поиски вслепую. Из писем Бейла к Моррису следует, что золото, серебро и драгоценные камни находятся в четырех милях от таверны Бафорда – и этого становится достаточно, чтобы толпы кладоискателей наводняли каждое лето это местечко в округе Питтсильвания штата Вирджиния. Копают везде – и под корнями больших деревьев и даже на кладбище, за что получают взыскания от органов правопорядка.
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