Витамины на подоконнике: Как прорастить чеснок в горшке

Зима – период, когда организму требуется побольше витаминов и полезных веществ. Чеснок не зря называют «домашней аптечкой», он отлично повышает иммунитет и помогает не подхватить простуду Обычно в пищу идет магазинный чеснок, но намного более ценен – тот, который только пророщен. Высадить зубчик можно в обычный горшок, и на окне будет щедрый урожай круглый год.
Чтобы прорастить чеснок, не нужно никаких специальных условий. Сажать лучше всего целые зубчики или уже проросшие (вдруг такие завалялись у вас, не раздумывая, садите в землю, а не выбрасывайте в мусорное ведро). Брать семена не рекомендуется, так как урожай важно получить поскорее, а тот чеснок, который выращивается из семян, будет годен в пищу только через год.
Как проращивать чеснок в домашних условиях.
Высадка чеснока производится или в покупную грунтовую смесь, или в обычную садовую землю, смешанную с торфом. Кстати, если берете землю из сада, «прожарьте» ее в духовке. Получаса на средней температуре хватит, чтобы уничтожить все болезнетворные организмы. В последствие почву можно удобрять обычным птичьим пометом или специальными удобрениями, так чеснок будет расти быстрее.
Чесноку для здорового роста требуется совсем немного места.
Высаживать зубки чеснока можно в любую емкость. Лучше всего на глубину 4-5 см, если посадите на 10 см, то всходов придется ждать дольше. Поливайте регулярно, как только увидите, что почва сухая, чеснок – влаголюбивая культура. Еще ему нужно много света и противопоказаны сквозняки. Тем, у кого герметичные окна, советуем проращивать на подоконнике, тогда светового дня будет достаточно для растения. Тем же, у кого окна пропускают холодный воздух, советуем, во-первых, перевести их на «зимний режим» (как это сделать, мы рассказывали на сайте Novate.ru), а, во-вторых, горшок с чесноком убрать в теплое место и обеспечить ламповое освещение (для этого нужны люминисцентные лампы).
Отличный урожай на подоконнике.
При посадке располагайте зубки недалеко друг от друга (на расстоянии не более 5 см), так им будет комфортно и хватит места для формирования корневой системы. Когда появятся первые всходы, подумайте, для чего вы проращиваете чеснок. Если предпочитаете употреблять в пищу чесночные стрелки, то ждите, пока вырастут, и после этого срезайте (они вкусны и полезны). Если ваша цель – головки чеснока, то обрезайте стрелки регулярно сразу после их появления. Так сформируется головка с крупными зубцами.
Пророщенный чеснок - кладезь витаминов.
И еще одно важное наблюдение: для проращивания берите отборный чеснок, так и результат не разочарует! Пробуйте, способ копеечный, а на подоконнике зато у вас будет настоящая лавка здоровья круглый год!
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