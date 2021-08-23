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Витамины на подоконнике: Как прорастить чеснок в горшке


Витамины на подоконнике: Как прорастить чеснок в горшке

Зима – период, когда организму требуется побольше витаминов и полезных веществ. Чеснок не зря называют «домашней аптечкой», он отлично повышает иммунитет и помогает не подхватить простуду Обычно в пищу идет магазинный чеснок, но намного более ценен – тот, который только пророщен. Высадить зубчик можно в обычный горшок, и на окне будет щедрый урожай круглый год.


Чтобы прорастить чеснок, не нужно никаких специальных условий. Сажать лучше всего целые зубчики или уже проросшие (вдруг такие завалялись у вас, не раздумывая, садите в землю, а не выбрасывайте в мусорное ведро). Брать семена не рекомендуется, так как урожай важно получить поскорее, а тот чеснок, который выращивается из семян, будет годен в пищу только через год.

Как проращивать чеснок в домашних условиях.

Как проращивать чеснок в домашних условиях.

 

Высадка чеснока производится или в покупную грунтовую смесь, или в обычную садовую землю, смешанную с торфом. Кстати, если берете землю из сада, «прожарьте» ее в духовке. Получаса на средней температуре хватит, чтобы уничтожить все болезнетворные организмы. В последствие почву можно удобрять обычным птичьим пометом или специальными удобрениями, так чеснок будет расти быстрее.
Чесноку для здорового роста требуется совсем немного места.

Чесноку для здорового роста требуется совсем немного места.

 

Высаживать зубки чеснока можно в любую емкость. Лучше всего на глубину 4-5 см, если посадите на 10 см, то всходов придется ждать дольше. Поливайте регулярно, как только увидите, что почва сухая, чеснок – влаголюбивая культура. Еще ему нужно много света и противопоказаны сквозняки. Тем, у кого герметичные окна, советуем проращивать на подоконнике, тогда светового дня будет достаточно для растения. Тем же, у кого окна пропускают холодный воздух, советуем, во-первых, перевести их на «зимний режим» (как это сделать, мы рассказывали на сайте Novate.ru), а, во-вторых, горшок с чесноком убрать в теплое место и обеспечить ламповое освещение (для этого нужны люминисцентные лампы).
Отличный урожай на подоконнике.

Отличный урожай на подоконнике.

 

При посадке располагайте зубки недалеко друг от друга (на расстоянии не более 5 см), так им будет комфортно и хватит места для формирования корневой системы. Когда появятся первые всходы, подумайте, для чего вы проращиваете чеснок. Если предпочитаете употреблять в пищу чесночные стрелки, то ждите, пока вырастут, и после этого срезайте (они вкусны и полезны). Если ваша цель – головки чеснока, то обрезайте стрелки регулярно сразу после их появления. Так сформируется головка с крупными зубцами.
Пророщенный чеснок - кладезь витаминов.

Пророщенный чеснок - кладезь витаминов.

 

И еще одно важное наблюдение: для проращивания берите отборный чеснок, так и результат не разочарует! Пробуйте, способ копеечный, а на подоконнике зато у вас будет настоящая лавка здоровья круглый год!

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Витамины на подоконнике: Как прорастить чеснок в горшке

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Витамины на подоконнике: Как прорастить чеснок в горшкеПодписаться на мой Instagram
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