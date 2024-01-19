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Зачем танец живота в гаремах, и стыдно ли плясать босиком: Мифы и стереотипы вокруг восточных танцев


Зачем танец живота в гаремах и стыдно ли плясать босиком: мифы и стереотипы вокруг восточных танцев. Картина Стефана Седлачека.

Зачем танец живота в гаремах и стыдно ли плясать босиком: мифы и стереотипы вокруг восточных танцев. Картина Стефана Седлачека.

Танец живота будоражил воображение европейского обывателя с той поры, как первые мирные путешественники на исламский восток смогли его описать, а первые художники-ориенталисты — изобразить на картинах. Вокруг этого танца множество стереотипов, о нём самом полно легенд, и после выхода на европейскую сцену, когда танец сбросил флёр таинственности, стереотипов и легенд существует по-прежнему немало, разве что сами они несколько изменились.

Танцовщица извивается, извивается… кончила извиваться


Танец живота — очень расплывчатое определение, фактически, к нему порой принято относить все танцы, где есть много ударов и покачиваний таза. На таких движениях строится танец у многих тихоокеанских племён, африканских народов, у некоторых коренных американок и, конечно, многие из танцев в странах, где доминирует мусульманская вера. Много движений тазом в трайбле — современном танце; славились волнующими движениями бёдер невольницы с иберийских берегов и египетские плясуньи ещё в античном мире.


В то же время, многие эстетически и исторически связанными с танцами живота плясок почти не применяют движений тазом. Чтобы не было путаницы, в конечном итоге часто используют определение «восточные танцы» (оставив дальневосточным определение «азиатские»). К восточным танцам обычно относят арабские, турецкие, цыганские, иранские и индийские танцы, и в каждой из этих категорий далеко не один вид пляски.
Рисунок Дэвида Робертса изображает египетский танец.

Рисунок Дэвида Робертса изображает египетский танец.

Понятно, что если восточных танцев так много, то они могут серьёзно отличаться друг от друга в плане стилистики. В одном будет больше прыжков или потряхиваний, в другом — извивающихся движений руками и корпусом. Порой у этих танцев есть конкретное название, вроде бандари, порой — довольно обтекаемые: например, «беледи» просто означает «народный», а «ракс (аль) шарки» — просто «восточный» (и, кстати, имеет скорее европейское происхождение).

 

Танец, которым жёны соблазняли мужей


Реклама, зазывающая домохозяек, у которых в отношениях наступило некоторое охлаждение, рассказывает, что танцем живота исполняли в гаремах для своих мужей восточный красавицы, чтобы соблазнить их и получить наутро подарок. Этот миф крепко сидит в сознании среднего обывателя. Узнав, что женщина исполняет беллидэнс (название танца на английском), многие восклицают: «Твой муж счастливчик!»
Картина Жака Бони. Пальчиковые цимбалки — один из популярных среди восточных танцовщиц инструментов.

Картина Жака Бони. Пальчиковые цимбалки — один из популярных среди восточных танцовщиц инструментов.

Оставим в стороне возможность танцевать после рабочего дня для такого же вымотанного мужа в гостиной хрущёвки между мамкающими детьми и желающей разговора о политике свекровью; правда в том, что в восточных странах танец живота не был способом соблазнить мужа. Многие жёны были бы оскорблены, предложи им выплясывать перед их, казалось бы, господином: этот танец перед мужчиной исполняли наложницы, рабыни, куртизанки, евнухи, проституированные юноши или попросту цыганки, чьи женщины ходили с открытыми лицами (а это само по себе развратно). В крайнем случае выплясывали на мужских собраниях юноши, переодетые в женщину только для выступления — чтобы можно было насладиться танцев в условиях запрета на женские танцы.


В гаремах, то есть на женской половине дома, действительно нередко исполняли танцы. Жён и наложниц развлекали рабыни, служанки, приглашённые танцовщицы. На праздник, как-либо связанный с плодородием — то есть готовясь к свадьбе или по случае рождения ребёнка — женщины любого положения часто сами танцевали друг перед другом. У этого обычая доисламское происхождение, хотя в наше время его значение полностью исчезло: он явно связан с женскими священными обрядами.
Танец с платками. Картина Теодора Шасрио.

Танец с платками. Картина Теодора Шасрио.

Использовался танец живота и очень практичным способом. Во-первых, он укреплял тело молодой девушки, чтобы беременность и роды были не так для неё опасны: восточные мужчины веками брали замуж девочек с первыми признаками полового созревания, не заботясь о том, насколько они способны переносить тяготы деторождения. Во-вторых, на некоторых движениях танцующие концентрировались во время родов, и роженица должна была пытаться их повторять. Да, до одного не в меру любопытного французского короля манера рожать лёжа была не очень распространена: это делали в приседе. До потуг приседать глубоко было необязательно.

Надо сказать, обычай использовать танцевальные движения, чтобы уменьшать боль и регулировать родовую деятельность, взял на заметку бразильский акушер-гинеколог доктор да Кунья и танцует со своими пациентками в начальных стадиях родов. Женщинам нравится.


В танце, предназначенном для развлечения, профессиональные танцовщицы былых веков часто использовали гимнастические элементы или жонглировали предметами. Такие танцы вряд ли призваны соблазнять, скорее удивлять. И даже распаляющие мужчин уличные пляски и танцы в кофейнях далеко не всегда конечной целью имели соблазнение; нарастающее эротическое напряжение делало мужчин-зрителей щедрее, а солёные остроты, показанные жестами или выкрикнутые в нужный момент, разряжали обстановку — зритель хохотал и успокаивался.
Бубен — ещё один традиционный спутник восточной танцовщицы. Картина Фабио Фаби.

Бубен — ещё один традиционный спутник восточной танцовщицы. Картина Фабио Фаби.

 

Надо сказать, несмотря на древнюю историю, большинство восточных танцев сейчас выглядит совсем не так же, как века назад. В каждом из видов восточных плясок были свои этапы моды, свои находки и свои забытые приёмы; когда же танец вышел в Египте в середине двадцатого века на большую сцену, танцовщицы активно консультировались с европейскими хореографами, и это повлияло и на манеру исполнения, и на рисунок танца.

 

Нужен ли для танца живота — живот?


Вокруг внешнего вида танцовщицы тоже сложилось немало мифов, притом они могут быть разными у танцовщиц и у зрителей. В среде исполнительниц танец живота последнее время крепко убеждение, что только женщина с идеальной талией и стройными ногами годится для беллидэнса. Зрители до сих пор уверены, что танец живота — только для полных. Кроме того, есть зрительский стереотип, что для беллидэнса нужен максимально открытый костюм, и миф среди танцовщиц, что босиком традиционно танцевали только нищие, а прочие танцовщицы показывали свой достаток, надев туфли. Есть предубеждение и против того, чтобы беллидэнс исполняли белокожие женщины и особенно — со светлыми волосами: мол, неисторично, а значит, противоречит стилю танца.
Картина Фабио Фаби.

Картина Фабио Фаби.

Большинство восточных танцев появилось не с прицелом на определённый тип фигуры. Конечно, традиционно считалось, что женщины слегка в теле (а в Северной Африке — и очень полные) исполняют его соблазнительней, но вне ситуаций соблазнения танец исполнялся девушками и женщинами абсолютно любой комплекции, от худых цыганских девчонок до почтенных иранских матрон с фигурами древних богинь плодородия. В восточных танцах хватает движений, чтобы выбрать те, которые будет легко исполнять каждой (и даже каждому).


Если уж упоминать иранок, то многие из них от природы были белокожи, как и жительницы Османской Империи (большинство турков, как известно, имеет нетюркское происхождение). А среди рабынь и наложниц очень ценились украдённые и привезённые крымскими татарами или североафриканскими пиратами светловолосые девушки. Их тоже обучали танцам, так что светловолосая исполнительница беллидэнс, будь она полная или худенькая — это исторично.
Картина Жоржа Клэрена.

Картина Жоржа Клэрена.

Конечно же, прилюдные танцы в большинстве мусульманских стран не могли исполняться в открытой одежде даже рабами и рабынями, так что вне гаремов традиционный костюм для танца мог быть очень облегающим в талии и подчёркивающим бёдра, но кожу он всё равно закрывал. Для народных стилей вообще характерны народные костюмы, которые в сексуальной зазывности не упрекнёшь.


Открытые костюмы вошли в беллидэнс массово в начале двадцатого века, когда ливанка Бадиа Мансабни открыла в Египте ночной клуб.Танцовщицы на сцене подражали американским актрисам бурлеска, это повлияло и на костюм, и на манеру исполнения. Сейчас на сцене вообще можно увидеть исполнительниц, у которых непрозрачны только стринги и чашечки бра — таков запрос зрителя, а эстрадный стиль не предполагает обязательного сохранения традиций, так что танцовщицы ничем не поступаются.

Наконец, спор, не стыдно ли танцевать босиком, решается сам собой, если мы вспомним, что в мусульманских странах традиционно разуваются перед входом в помещение, и женщины, плясавшие в доме — будь то перед другими женщинами или перед мужчинами — не имели права делать это обутыми. Обувь — признак той, что выступает прилюдно. По большому счёту, одинаково исторично выступать и на каблуке (привет, бурлеск тридцатых!), и в восточных туфельках, и босиком.

Текст: Лилит Мазикина

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