Зачем танец живота в гаремах и стыдно ли плясать босиком: мифы и стереотипы вокруг восточных танцев. Картина Стефана Седлачека.

Танцовщица извивается, извивается… кончила извиваться

Рисунок Дэвида Робертса изображает египетский танец.

Танец, которым жёны соблазняли мужей

Картина Жака Бони. Пальчиковые цимбалки — один из популярных среди восточных танцовщиц инструментов.

Танец с платками. Картина Теодора Шасрио.

Бубен — ещё один традиционный спутник восточной танцовщицы. Картина Фабио Фаби.

Нужен ли для танца живота — живот?

Картина Фабио Фаби.

Картина Жоржа Клэрена.