Пицца, названная в честь королевы, и ещё 8 фактов о знаменитой лепешке с начинкой

1. О прародителях пиццы

Лепёшки со специями и зеленью - далёкие предки классической пиццы. /Фото: edimdoma.ru

Фокачча - давняя итальянская лепёшка, которая предшествовала пицце. /Фото: 7days.ru

2. Об этимологии слова «пицца»

Гаэна - итальянский город, где впервые задокументировано слово «пицца». /Фото: wikipedia.org

Итальянский пицайолло готовит пиццу. /Фото: lifehacker.ru

3. Об истории создания классической пиццы

Когда на фокаччу положили помидоры - получилась первая пицца. /Фото: focus.ua

Первыми стали известны именно сладкие варианты пиццы. /Фото: static.1000.menu

4. О статусности пиццы в итальянском обществе прошлого

Пицайолло в Италии, изображение от 1830 года. /Фото: wikipedia.org

Пицца, будучи едой крестьян, была очень любима некоторыми членами королевских династий. /Фото: chorizopizza.ru

5. Об истории популяризации пиццы в мире

Итальянские эмигранты привезли рецепт пиццы в США, а оттуда она стала распространяться по всему миру. /Фото: etnoc.mirtesen.ru

6. О местных видах пиццы

В мире можно найти сотни видов пиццы, и в каждом регионе есть своя. /Фото: retail.ru

Пиццу в Гватемале готовят на вулкане. /Фото: travelask.ru

7. О неаполитанских пиццериях

Пиццерии в Неаполе работают особым образом. /Фото: facebook.com

8. О «чистой» пицце

«Маринара» и «Маргарита» - «чистые» пиццы по мнению неаполитанцев. /Фото: tasteatlas.com, arborio.ru

9. О пиццах-рекордсменах

Самая большая пицца на планете, приготовленная в прошлом году. /Фото: lifehacker.ru

Начинка самой дорогой пиццы - роскошные морепродукты, вымоченные в элитном коньяке. /Фото: renatoviola.com