Пицца, названная в честь королевы, и ещё 8 фактов о знаменитой лепешке с начинкой

Кажется, что хлебная лепёшка с начинкой есть буквально в кулинарной традиции каждого народа мира, однако есть такая её разновидность, которую знают в каждом уголке планеты. Конечно, речь идёт о пицце - жемчужине итальянской национальной кухни. Вот только, даже при своей популярности, тот большой, но и интересный путь, которое это блюдо прошло и проходит, известен далеко не каждому.
1. О прародителях пиццы
Лепёшки со специями и зеленью - далёкие предки классической пиццы. /Фото: edimdoma.ru
Концепция, на которой основана пицца - сдобная лепёшка с помещённой на неё начинкой - известна человечеству давно. Так, согласно выводам историков, прародителем итальянского блюда были ломтики хлеба, сдобренные различными специями и овощами, и подобные рецептуры можно найти уже у цивилизаций эпохи неолита.
Фокачча - давняя итальянская лепёшка, которая предшествовала пицце. /Фото: 7days.ru
Одними из первых конкретных блюд такого рода можно считать плоские лепёшки под названием plakous, приправленные чесноком и зеленью - они были известны в Античной Греции. Персидские источники сохранили сведения о блюде, популярном в армии - запечённом хлебе с сыром. Непосредственным же предшественником пиццы считается фокачча - плоский хлеб с начинкой, известная ещё со времён Древнего Рима.
2. Об этимологии слова «пицца»
Гаэна - итальянский город, где впервые задокументировано слово «пицца». /Фото: wikipedia.org
Интересно, что этот термин появился задолго до создания самого блюда в его классическом понимании.империи, а пиццей называлась своего рода продовольственная валюта, которой нужно было расплачиваться некоему гражданину с местным епископом за аренду.
Итальянский пицайолло готовит пиццу. /Фото: lifehacker.ru
И только с 1500-х гг. «пиццей» уже именуют уличное блюдо без конкретной рецептуры, которое продавали в итальянских городах, но прежде всего, в Неаполе. Впрочем, общее у всех вариаций этого стритфуда эпохи раннего Нового времени всё-таки было - речь шла о лепёшке, которую запекали с начинкой.
3. Об истории создания классической пиццы
Когда на фокаччу положили помидоры - получилась первая пицца. /Фото: focus.ua
Традиционная пицца не может быть приготовлена без томатов, и именно их появление обусловило создание известного сегодня блюда. А завозить помидоры в Италию из Нового света начали сравнительно рано - в начале XVI ст. Первый же задокументированный эпизод приготовления пиццы в её классическом понимании относится к 1522 году, когда одному из поваров пришло в голову добавить на фокаччу немного нового овоща - помидоров, что и было в итоге названо по аналогии с более ранними уличными лепёшками.http://funhere.ru/?p=25900
Первыми стали известны именно сладкие варианты пиццы. /Фото: static.1000.menu
Постепенно название «пицца» закрепилось именно за таким блюдом с томатами. Самое интересное, что несмотря на добавление помидоров, подавляющее большинство самых первых рецептур пиццы были несолёными. И дело было не в отсутствии специи, а в том, что блюдо специально делали как раз сладким, то есть развивали в направлении десерта. И только к позапрошлому столетию пицца стала более известна именно как несладкая закуска.
4. О статусности пиццы в итальянском обществе прошлого
Пицайолло в Италии, изображение от 1830 года. /Фото: wikipedia.org
Учитывая, что пицца появилась фактически на неаполитанских улицах, то нет ничего удивительного в том, что изначально она считалась пищей самых бедных слоёв населения. Однако всё изменилось к началу позапрошлого столетия, когда пицца стала регулярно появляться при дворе правителя Фердинанда Неаполитанского.
Пицца, будучи едой крестьян, была очень любима некоторыми членами королевских династий. /Фото: chorizopizza.ru
А всё из-за его супруги, которая очень любила это блюдо местных крестьян. Чуть больше чем через полвека пицца появилась и на столе второго короля объединённой Италии Умберто Первого. К слову, существует знаменитая, но неподтверждённая легенда, что как раз в честь его супруги Маргариты Савойской была названа самая известная пицца с томатами, моцареллой и базиликом.
5. Об истории популяризации пиццы в мире
Итальянские эмигранты привезли рецепт пиццы в США, а оттуда она стала распространяться по всему миру. /Фото: etnoc.mirtesen.ru
Путь пиццы до статуса одного из самых популярных блюд на планете был долгим и интересным. После того, как она завоевала огромную любовь на Родине, она появилась на другом конце Земли - в Америке. На континент её на рубеже XIX-XX вв. её привезли итальянские эмигранты. Там она быстро пришлась по вкусу местным, и уже из США пицца продолжила своё триумфальное шествие по миру, став мегапопулярной. Сегодня пицца считается одним из самых любимых блюд на планете.
6. О местных видах пиццы
В мире можно найти сотни видов пиццы, и в каждом регионе есть своя. /Фото: retail.ru
Когда в новое место приходит какое-то блюдо, его могут принять в традиционном виде, а могут видоизменить под свои предпочтения. С пиццей случилось и то, и другое: во многие страны, где она появлялась, популярными становились и классические рецептуры, однако вместе с этим местные придумывали свои варианты. Самым ярким примером можно назвать Канаду, которая создала собственный вариант пиццы - «канадскую».
Пиццу в Гватемале готовят на вулкане. /Фото: travelask.ru
Что поразительно, два других вида пиццы, которые можно попробовать только в Канаде, придумали американцы, чтобы конкурировать с местными. Есть свой вариант блюда и в Гватемале, но там отличается способ приготовления - один умелец пиццу жарит не в печи, а на вулкане. В Швеции же популярна пицца по мотивам африканской кулинарной традиции: в неё кладут бананы, арахис, и также мясо страуса или буйвола, если есть.
7. О неаполитанских пиццериях
Пиццерии в Неаполе работают особым образом. /Фото: facebook.com
Неаполь, который считается, по сути, родиной пиццы, славится огромным количеством заведений, где её готовят. Но у них есть свои особенности: во-первых, многие из них являются историческими местами и работают не одно десятилетие. Во-вторых, там готовят преимущественно традиционные для Италии виды блюда. А в-третьих, владельцы некоторых заведений лично выращивают томаты, которые потом используют для начинки и соуса в пиццу.
8. О «чистой» пицце
«Маринара» и «Маргарита» - «чистые» пиццы по мнению неаполитанцев. /Фото: tasteatlas.com, arborio.ru
В Италии сохраняют классические рецептуры пиццы, но есть такие, которые можно считать первыми среди равных. Местные называют их «чистыми» пиццами, и таких всего две. Первая - это «Маринара», в которой начинка состоит из одного лишь томатного соуса и оливкового масла и чеснока с орегано. Второй является легендарная «Маргарита», куда, как известно, кладут только томатный соус, моцареллу и базилик.
9. О пиццах-рекордсменах
Самая большая пицца на планете, приготовленная в прошлом году. /Фото: lifehacker.ru
Есть в истории пиццы и свои собственные рекорды, прежде всего - по размеру. Более десяти лет первенство удерживала римская пицца, однако в прошлом году тот рекорд превзошёл один американский блогер. Он, совместно с крупной местной сетью пиццерий, создал блюдо, площадь которого составляла аж 1 299,71 м², ещё и приправил всё это несколькими тоннами соуса, сыра и колбасы пепперони.
Начинка самой дорогой пиццы - роскошные морепродукты, вымоченные в элитном коньяке. /Фото: renatoviola.com
Среди же самых дорогих вариаций пиццы, которые когда-либо готовили, стоит назвать блюдо, известное как Луи XIII. Название было выбрано не случайно: такое имя носит коньяк, ставший маринадом для мясных ингредиентов в начинке пиццы, а ими были норвежский лобстер и чёрна икра. Кроме того, в пиццу также положили сразу семь сортов сыра и съедобное сусальное золото. По информации редакции novate.ru, стоит всё это кулинарное великолепие целых 12 тысяч долларов.
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