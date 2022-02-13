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Цветок, который затмит даже петунию и лобелию

На многих дачных участках можно заметить петунию и лобелию — два самых популярных цветка. Безусловно, они красивы и привлекательны, однако, порой хочется посадить что-нибудь новенькое, чтобы разнообразить ландшафтный дизайн. И тогда на помощь приходит этот удивительный однолетний цветок!
Цветок, который затмит даже петунию и лобелию
Диасция ещё не получила достаточной популярности, а зря: невероятно привлекательное растение, славящееся своим пышным цветением, способно затмить даже популярную петунию! Высота цветка — 25-30 см. Диасция самых разных расцветок: белая, жёлтая, красная, оранжевая, розовая и не только!
Цветок, который затмит даже петунию и лобелию
Цветки диасции достигают лишь 1,5 см в размерах. Но их на кусте настолько много, что порой за ними не видно зелёной листвы! Цветёт красавица диасция в июле и до самых заморозков.
Цветок, который затмит даже петунию и лобелию
Ампельную диасцию высаживают в горшках, а кустовую — вдоль дорожек в саду. Семена диасции можно без труда найти в специализированных магазинах — это не редкий цветок, но пока ещё недостаточно популярный.
Цветок, который затмит даже петунию и лобелию
Специфичного ухода диасция не требует — подробная инструкция будет указана на упаковке с семенами. Попробуйте в этом сезоне вырастить и посадить диасцию на своём участке — не пожалеете!

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Диасцияцветок
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