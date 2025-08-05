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Как навсегда избавиться от запотевания пластиковых окон

Современные пластиковые окна, несмотря даже на их хорошее качество, могут запотевать в холодное время года по нескольким причинам. К этому, например, приводит установка дешевых однокамерных пакетов, очень широкий подоконник, затрудняющий циркуляцию воздуха между батареей и окном, некачественная общая вентиляция в помещении, наличие большого количества растений на окнах и др.





Устранить это неприятное явление можно по-разному, например, с помощью обогревающего электрического кабеля, наклейки на стекло матерчатой тюли и т. д. Сегодня рассмотрим один из самых простых, доступных и при этом эффективных способов.




Понадобится

Для практической реализации нашего решения по избавлению от конденсата на окнах в зимнее время нам необходимо приготовить следующие материалы и инструменты: энергосберегающую ПЭТ-пленку;

двухсторонний скотч;

ножницы и нож;

мерную рулетку;

моющее средство и тканевые салфетки;

источник парообразования (чайник, кастрюля).

Процесс наклеивания ПЭТ-пленки на окна

Убираем все лишнее с подоконника, включая комнатные растения. С помощью моющего средства и тканевых салфеток чистим и насухо вытираем рамы, а также удаляем скопившийся конденсат на стеклопакетах.
Измеряем с помощью строительной рулетки высоту и ширину стеклопакета и вырезаем, используя острые ножницы и нож кусок ПЭТ-пленки, оставляя с каждой стороны припуск не менее пяти сантиметров.
Наклеиваем по периметру стеклопакета двухсторонний скотч и к нему аккуратно крепим вырезанный кусок энергосберегающей пленки, предварительно удалив защитный слой. Затем со всеми предосторожностями снимаем с ПЭТ-пленки защитный слой и с лицевой стороны.

Не стоит беспокоиться о том, что уменьшится светопропускающая способность стеклопакета: ПЭТ-пленка обладает практически абсолютной прозрачностью. К тому же, она обладает достаточной сопротивляемостью проколу при небольшой толщине.



Чтобы проверить эффективность ПЭТ-пленки противостоять образованию конденсата, поставим на газовую плиту чайник или кастрюлю с водой, но без крышки. Через некоторое время вода начнет испаряться и влажность в помещении повысится. Однако на поверхности энергосберегающей пленки мы не заметим конденсата, поскольку она стала как бы еще одним стеклопакетом и уменьшила тепловые потери через окно.


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