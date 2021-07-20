«Колотушка»: почему немецкая граната похожа на дубинку

Трудно будет отыскать человека, который бы ни разу в своей жизни, хотя бы и в кинофильме, не видел немецкую гранату времен Второй мировой войны Stielhandgranate 24. Одна из тех вещей с которыми неизменно ассоциируется образ типичного «фрица». Лично мне всегда хотелось спросить, для чего ручной гранате немцев была нужна ручка. Ведь у других ничего подобного не было.
Выглядит как ручка. /Фото: prospb.com.
История «фирменной» Stielhandgranate началась задолго до Второй мировой войны, а именно в 1916 году. Именно тогда новая граната поступила на вооружение немецкой армии. Примечательно, что Stielhandgranate подходила как для наступления, так и для защиты. Радиус поражения этой пехотной ручной гранаты составлял 10-15 метров, однако, ее можно было улучшить съемной металлической рубашкой, которая шла в комплекте. Это позволяла увеличить радиус поражения до 30 метров, что сразу же делало Stielhandgranate уже защитным оружием. В Первую мировую войну эти гранаты использовала не только Германия, но также и ряд других стран, в том числе Швейцария. Всего было произведено около 75 млн единиц данного оружия.
Интересный факт: в ряде стран Stielhandgranate официально стояла на вооружении вплоть до 1990-х годов.
И это действительно ручка. /Фото: replica-weapons.com.
В Англии, Франции и России немецкие гранаты в штуку называли «колотушками» и «толкушками» (по аналогии с инструментом для разминания в пюре варенного картофеля). Первое, что при взгляде на Stielhandgranate заметит большинство внимательных людей, так это то, что у нее нет чеки. Все потому, что метается немецкая граната не самым обычным образом.
А еще трубка для запала. /Фото: replica-weapons.com.
Перед боевым применением у Stielhandgranate сначала откручивается крышка внизу рукоятки. Оттуда выпадает шнурок, за который нужно посильнее дернуть. Это действие запустит химическую реакцию в гранате и через 7-8 секунд произойдет взрыв. Важным достоинством «колотушки» было то, что она не детонировала при падении. Кроме того, связка из нескольких гранат была достаточно эффективна против техники, в том числе бронированной.
Метается дальше любой другой. /Фото: 1zoom.ru.
Специфическая рукоятка «колотушки» была нужна для двух вещей. Во-первых, чтобы дальше метать гранату. Во-вторых, чтобы было куда спрятать систему запала с аммиачной селитрой. Оба решения были весьма удачными, однако были у Stielhandgranate и недостатки. Если дернуть шнур слишком резко, то граната могла вообще не сработать. Кроме того, ручки часто отсыревали и разбухали, что делало последующую эксплуатацию гранат достаточно проблематичной.
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