Деревянные и резиновые пули: На что годные такие боеприпасы

Деревянные пули

Есть вот такие пули. /Фото: reibert.info.

Есть вот такое. /Фото: forum-antikvariat.ru.

Резиновые пули

Чаще всего они такие. /Фото: twitter.com.

Бывают самые разные. /Фото: tengrinews.kz.

Последствия удара. /Фото: rtl.de.

Реже это выглядит вот так. /Фото: rtvi.com.