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Путешествия в СССР: самолеты

В СССР туризм активно поощрялся, пропагандировался и развивался. Кто-то колесил на поездах и машинах, был популярен автостоп. Перелет на самолете обходился, конечно, дороже, зато был шанс случайно попасть в самый настоящий первый класс «Аэрофлота» с кроватями и премиум-обедом. Изначально такой сервис был предназначен для богатых иностранцев, но иногда в первый класс попадали обычные граждане. О том, как летали на пассажирском самолете во времена СССР, смотрите в нашем фотопроекте.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

Первый класс.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

На фото слева: чтение в полете. На фото справа: спальное место пассажира в Ту-114.

Путешествия в СССР: самолеты

Салон.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

Первый класс ТУ-104.

Путешествия в СССР: самолеты

Рекламные фотографии сотрудников авиакомпании Аэрофлот.

Путешествия в СССР: самолеты

Обед на борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

На борту советского лайнера.

Путешествия в СССР: самолеты

На борту советского лайнера.

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