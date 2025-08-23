Русские продукты, которые американцы считают деликатесом

Натуральный состав — главный секрет высокого спроса русских продуктов. К примеру, в США пшеничный хлеб напоминает сладкую пористую губку, а молоко вообще не имеет молочного вкуса, поскольку напичкано химическими добавками.







Лишь побывав в России многие американцы поняли, какой может быть натуральная еда.

1. Варено-копченые колбасные изделия

2. Пельмени и вареники с разными начинками

3. Домашний квас

4. Маринованные огурцы

5. Гречневая крупа

6. Творог и сметана

7. Бородинский хлеб

Продукты, произведенные в нашей стране, считаются настоящими деликатесами...Варено-копченая колбаса российского производства ценится за границей.Американцы любят мясные продукты, но они уверены, что именно такие изделия это что-то вредное и даже небезопасное для здоровья. А все потому, что у них колбасу изготавливают из дешевого сырья, в котором процент мяса минимален. Правда, американцы, которые хотя бы один раз попробовали русские колбасные изделия, были в недоумении. Они изменили свое мнение. Теперь для них колбасные изделия — это вкусно и полезно. Особенно они остались под впечатлением от варено-копченой колбасы. Этот продукт заставляет их приезжать к нам чаще, чтобы закупиться местным деликатесом.Натуральность — главный секрет популярности колбасных изделий.Со слов американских туристов, русские колбасные изделия отличаются плотной текстурой, ярким ароматом и вкусом, в котором чувствуется мясо, чеснок и целый букет пряностей.Пельмени домашнего приготовления в США практически не встречаются — только в русских магазинах.Еще одной экзотикой русской кухни для американцев стали пельмени и вареники. Они удивлены их разнообразием и натуральностью.Более того, им сложно поверить, что такое блюдо русские могут приготовить самостоятельно, а затем есть в обычные будни. Для них русские изделия из теста — это настоящий праздник. А все потому, что культура домашнего приготовления в США уже давно погасла. Американских хозяек приучили к тому, что им больше не нужно стоять часами у плиты, готовую еду можно заказать или купить в магазине.Вареники с вишней — настоящая экзотика для жителей США.Пельмени и вареники для американцев стали открытием. Оказывается, можно заготовить пельмени с куриными или свиным фаршем, а вареники с творожной, вишневой, картофельной или капустной начинкой. Затем положить в морозильную камеру и месяцами наслаждаться вкусным ужином.Русский квас — находка для американцев, которые не любят приторные газировки.В стране, где главным напитком является газировка, домашний квас из России стал спасением для тех, кто не любит приторные напитки. Кроме того, американцы были удивлены, что напиток на 100% состоит из натуральных ингредиентов. Правда, им потребовалось время, чтобы научиться отличать домашний «живой» напиток, от магазинного суррогата. Жители США не могли поверить, что из закваски, хлеба и изюма можно приготовить газированный напиток.Со слов русских продавцов в Америке, сначала покупатели морщатся от вкуса и запаха напитка, но спустя время возвращаются и покупают квас в большом количестве. Они считают его очень вкусным и прекрасной заменой сладкой газировки от популярных брендов.Маринованные огурцы американцы добавляют в гамбургеры и используют в качестве гарнира к мясу.Русские магазины с продуктами в Америке посещает большое количество американцев еще из-за маринованных огурцов. Удивительно, но они готовы приехать с другого конца города, лишь бы снова купить ту самую заветную баночку с русским деликатесом. Они в буквальном смысле слова помешались на соленьях. Сами жители объясняют, что русские соленые и маринованные продукты имеют совершенно другой вкус, чем в местных супермаркетах. Они имеют настоящий вкус овощей и легкий привкус специй.Жители США часто употребляют их в качестве закуски или гарнира к мясным блюдам. Также они могут их добавить в гамбургеры или сэндвичи.Гречневая крупа — дорогой суперфуд для американцев.Жители США помешены на правильном питании. Они употребляют семена льна, чиа, киноа. Но и у русских тоже культ натуральной еды. Как же были удивлены американцы, узнав, что в России суперфудом считается гречневая крупа. Она содержит высокую питательную ценность, богата антиоксидантами, железом, минералами, клетчаткой и не содержит глютена. В рационе русских женщин, которые следят за фигурой, обязательно присутствует эта крупа.Гречку в Америке покупают люди, которые следят за питанием.Сейчас в США гречка стала модным продуктом — ее скупают мешками. Но готовят ее по-американски: с авокадо и орехами. Для них гречневая крупа — дорогой ЭКО-продукт, а не какая-нибудь каша. Скорее, гречка воспринимается у них как экзотическое блюдо для безглютенового питания.Русский творог и сметана сильно отличаются по вкусу от американских.Если верить информации интернет-сообществ, где общаются жители из разных стран, то первым делом американские туристы в России стремятся попробовать молочные продукты — творог и сметану. По их словам, в их стране продаются подобные изделия, но они имеют совершенно иную консистенцию. Другое дело российская «молочка» — творог имеет приятный сливочный вкус и выраженную зернистость, а сметана — повышенную жирность, хорошую густоту и насыщенный вкус.Если американская хозяйка хочет удивить гостей, то она готовит запеканку из творога.Американские жены отправляют своих мужей на поиски молочных продуктов российского производства. Из творога они готовят завтраки, мажут на хлеб и даже научились готовить запеканку. Сметану они используют, как соус, который называют «кислый крем», а также применяют в качестве закуски к основным блюдам.Русский хлеб американцы ценят за его вкус и аромат.Американские жители, которые с рождения употребляют только сладкие булочки и сдобный хлеб, считают бородинский хлеб экзотикой. Ароматный с легкой кислинкой непривычно темный хлеб вызывает у них спектр эмоций. Особенно их покорил с кориандром, который в русских пекарнях посыпают сверху изделия.Кориандр обязательно добавляется в традиционный русский хлеб.Многие американцы считают, что настоящий хлеб должен быть таким, каким его производят в России. К примеру, в наши дни на вечеринках в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке могут подать закуску, которая состоит из красиво нарезанных ломтиков бородинского со сметаной и зеленью. Русская еда стала настоящим трендом, который захватил всю Америку. Жители отмечают, что русские продукты не такие «глянцевые», но они настоящие и невероятно вкусные!