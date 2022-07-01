Как убрать горечь огурца

Если вам попались горькие огурцы, возьмите этот лайфхак на заметку. Попробуйте повторить, чтобы убедиться, что он действительно работает.







У огурца отрежьте ту сторону, на которой рос плод на растении (противоположная сторона — с цветком).







Потрите друг об друга, пока не начнёт выделяться белая пена. Это и выходит горечь.







Промойте огурец, порежьте в салат. Вы обратите внимание, что теперь огурец больше не горчит!







Подробнее о лайфхаке для горького огурца смотрите в видео ниже:



