Рецепт советской колбасы, от которой слюнки текут уже при одном только взгляде

Один активный пользователь соцсететей нашел старый советский рецепт приготовления роскошной колбасы и опробовал его. Получилось очень круто. Он решил поделиться рецептурой. Сам процесс готовки займет не так уж много времени, а по итогу получится продукт-симфония, который определенно точно сможет порадовать своим появлением не только домашних, но и гостей.
Вот такая книжица. |Фото: pikabu.ru.
Советский рецепт. |Фото: pikabu.ru.
Приготовление фарша
Готовим фарш. |Фото: center.com.ua.
Описываемый здесь рецепт был найден в справочнике «Колбасы и мясокопчености» от 1938 года под редакцией А.Г. Конникова. В свое время именно эту рецептуру применяли при создании советских колбас. Впрочем, в наше время есть смысл внести некоторые целесообразные коррективы в описываемый способ.
Стоит сделать самому. |Фото: autogear.ru.
Итак, для создания колбасы понадобится 750 граммов свиной лопатки без кости и 250 граммов говядины. В оригинальном рецепте говорится также о том, что должен присутствовать еще и жир. Однако конкретно в этот раз откажемся от его использования в угоду меньшей калорийности продукта. Мясо же нарезаем под мясорубку и солим 10 граммами поваренной соли с добавлением 10 грамм нитритной соли на 1 кг мяса. Массу хорошо перемешиваем в пакете и оставляем в холодильнике на 2 суток.
Готовим начинку. |Фото: teledietolog.ru.
После прохождения указанного времени пропускаем мясо на мясорубку с решеткой 4 мм. Температура продукта не должна успеть превысить 12 градусов. В получившийся фарш добавляем 100 грамм воды, 1.5 грамма молотого белого перца, 0.3 грамма мускатного ореха, 2 грамма сахара и 3 грамма пищевого фосфата. После этого фарш следует хорошенько замесить. Вода должна уйти в массу, которая станет очень липкой.
Набивка
Производим набивку. | Фото: za100le-mt.ru.
В качестве оболочки лучше всего будет выбрать натуральную баранью синюгу. Продается чистой и сразу готовой к применению. Она съедобная, имеет хороший цвет и выглядит вполне красиво. Производить набивку лучше всего колбасным шприцем. Сгодится и мясорубка с насадкой под 150 грамм. В самом крайнем случае можно использовать и обычную свиную череву. После набивки колбаса на сутки вешается в холодильнике, а потом еще на 4 часа в теплом помещении.
Термообработка
Завершающий этап. |Фото: pikabu.ru.
Для заключительного этапа готовки подойдет обычная духовка или коптильный шкаф. Используем верхний-нижний нагрев и температуру в 85 градусов. Готовить придется больше 1.5 часов. Если используется духовка, стоит налить заблаговременно воды в поддон. Когда пройдет 1.5 часа, готовим до тех пор, пока внутри колбасы температура не будет составлять 70 градусов. В общей сложности процедура займет 2-2.5 часа.
После термообработки колбасу следует вновь отправить на ночь в холодильник, чтобы она дошла до нужной температуры. Уже утром можно будет есть! В итоге получается превосходный сервелат.
Что получится на выходе. |Фото: pikabu.ru.
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