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Рецепт советской колбасы, от которой слюнки текут уже при одном только взгляде


Рецепт советской колбасы, от которой слюнки текут уже при одном только взгляде

Один активный пользователь соцсететей нашел старый советский рецепт приготовления роскошной колбасы и опробовал его. Получилось очень круто. Он решил поделиться рецептурой. Сам процесс готовки займет не так уж много времени, а по итогу получится продукт-симфония, который определенно точно сможет порадовать своим появлением не только домашних, но и гостей.

Вот такая книжица. |Фото: pikabu.ru.

Вот такая книжица. |Фото: pikabu.ru.

 
Советский рецепт. |Фото: pikabu.ru.

Советский рецепт. |Фото: pikabu.ru.

 

Приготовление фарша


Готовим фарш. |Фото: center.com.ua.

Готовим фарш. |Фото: center.com.ua.

 

Описываемый здесь рецепт был найден в справочнике «Колбасы и мясокопчености» от 1938 года под редакцией А.Г. Конникова. В свое время именно эту рецептуру применяли при создании советских колбас. Впрочем, в наше время есть смысл внести некоторые целесообразные коррективы в описываемый способ.
Стоит сделать самому. |Фото: autogear.ru.

Стоит сделать самому. |Фото: autogear.ru.

 

Итак, для создания колбасы понадобится 750 граммов свиной лопатки без кости и 250 граммов говядины. В оригинальном рецепте говорится также о том, что должен присутствовать еще и жир. Однако конкретно в этот раз откажемся от его использования в угоду меньшей калорийности продукта. Мясо же нарезаем под мясорубку и солим 10 граммами поваренной соли с добавлением 10 грамм нитритной соли на 1 кг мяса.
Массу хорошо перемешиваем в пакете и оставляем в холодильнике на 2 суток.
Готовим начинку. |Фото: teledietolog.ru.

Готовим начинку. |Фото: teledietolog.ru.

 

После прохождения указанного времени пропускаем мясо на мясорубку с решеткой 4 мм. Температура продукта не должна успеть превысить 12 градусов. В получившийся фарш добавляем 100 грамм воды, 1.5 грамма молотого белого перца, 0.3 грамма мускатного ореха, 2 грамма сахара и 3 грамма пищевого фосфата. После этого фарш следует хорошенько замесить. Вода должна уйти в массу, которая станет очень липкой.

Набивка


Производим набивку. | Фото: za100le-mt.ru.

Производим набивку. | Фото: za100le-mt.ru.

 

В качестве оболочки лучше всего будет выбрать натуральную баранью синюгу. Продается чистой и сразу готовой к применению. Она съедобная, имеет хороший цвет и выглядит вполне красиво. Производить набивку лучше всего колбасным шприцем. Сгодится и мясорубка с насадкой под 150 грамм. В самом крайнем случае можно использовать и обычную свиную череву. После набивки колбаса на сутки вешается в холодильнике, а потом еще на 4 часа в теплом помещении.

Термообработка


Завершающий этап. |Фото: pikabu.ru.

Завершающий этап. |Фото: pikabu.ru.

 

Для заключительного этапа готовки подойдет обычная духовка или коптильный шкаф. Используем верхний-нижний нагрев и температуру в 85 градусов. Готовить придется больше 1.5 часов. Если используется духовка, стоит налить заблаговременно воды в поддон. Когда пройдет 1.5 часа, готовим до тех пор, пока внутри колбасы температура не будет составлять 70 градусов. В общей сложности процедура займет 2-2.5 часа.

После термообработки колбасу следует вновь отправить на ночь в холодильник, чтобы она дошла до нужной температуры. Уже утром можно будет есть! В итоге получается превосходный сервелат.
Что получится на выходе. |Фото: pikabu.ru.

Что получится на выходе. |Фото: pikabu.ru.

 

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Рецепт советской колбасы, от которой слюнки текут уже при одном только взгляде

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Рецепт советской колбасы, от которой слюнки текут уже при одном только взглядеПодписаться на мой Instagram
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