Почему в США так много огромных автосвалок

Американские автосвалки

Мустанги на свалке./ Фото: pinterest.com

Свалка - это большая авторазборка./ Фото: pinterest.com

На свалку попадают даже рабочие автомобили./ Фото: drive2.ru

Техническая неграмотность и отсутствие обслуживания

То, что не продаётся, перерабатывается./ Фото: googleusercontent.com

Некоторые свалки превращаются в достопримечательности./ Фото: rambler.ru

Здесь можно найти даже раритеты./ Фото: onlyinyourstate.com

Ремонтировать дорого

Свалка в США - источник дешёвых запчастей./ Фото: junkcarsforcashmn.com

Первая главная причина их появления - дорогой ремонт./ Фото: hibuwebsites.com

Страшный маркетинг

Вторая причина - лень водителей./ Фото: autorecyclingworld.com

Новую машину купить проще, дешевле или престижнее./ Фото: saymedia-content.com