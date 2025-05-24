Почему в США так много огромных автосвалок

В США есть много интересных явлений, связанных с местными традициями и культурой, которые можно найти только здесь. Одно из них – наличие огромного количества автомобильных свалок, где неимоверное число машин ржавеет под открытым небом. Выглядит всё так, будто американцам проще выбросить свой автомобиль, а не ремонтировать его.
Американские автосвалки
Мустанги на свалке./ Фото: pinterest.com
На окраинах американских городов можно встретить целые моря ржавого металла — автосвалки здесь разрастаются до размеров маленьких поселений. Одни свалки занимают несколько гектаров, а некоторые растягиваются почти на десятки километров. Брошенные машины стоят рядами, превращаясь в странный памятник ушедших эпох. Среди них встречаются и старые пикапы с выцветшими логотипами когда-то популярных компаний, и недавно выпущенные седаны, которым не повезло оказаться на обочине жизни. Многие автосвалки в США не просто места для хранения металлолома: сюда приходят автолюбители, охотясь за запчастями, а иногда и просто чтобы побродить между развалинами некогда блестящих машин.
Свалка - это большая авторазборка./ Фото: pinterest.com
То, как в Америке устроены автомобильные свалки, поражает масштабом и организацией. На крупных площадках машины аккуратно сортируют: в одном ряду — только внедорожники, в другом — легковушки, а где-то отдельно складывают старинные модели для коллекционеров. Некоторые машины ещё с виду вполне живые — чистые салоны, целые кузова, стекла без трещин. Порой даже кажется странным, почему такие автомобили оказались здесь.
На свалку попадают даже рабочие автомобили./ Фото: drive2.ru
В России, да и во многих других странах, автомобиль является весьма ценным активом, который при необходимости вполне можно продать, а вырученные деньги вложить в покупку нового. В Соединённых Штатах всё работает совершенно по-другому. Жизнь американской машины устроена совсем иначе, чем где-нибудь ещё. Сама культура владения автомобилем подразумевает довольно короткий срок службы. Сильное падение цены после нескольких лет эксплуатации делает старые машины почти бесполезными с точки зрения рынка. Починить их дорого, продать трудно, а ездить на старом автомобиле — не самое привлекательное решение для многих владельцев. Так и получается, что повсеместно здесь появляются огромные автосвалки, настоящие заброшенные города из металла и пластика.
Техническая неграмотность и отсутствие обслуживания
То, что не продаётся, перерабатывается./ Фото: googleusercontent.com
В США многие автомобилисты сталкиваются с проблемами в обслуживании своих машин, и это не всегда связано с нехваткой времени или средств. Исследования показывают, что значительная часть водителей не обладает базовыми знаниями о техническом обслуживании автомобилей. Например, около 36% американцев не знают, как заменить спущенное колесо, а почти половина не уверена в своих способностях сменить масло или выбрать подходящее для их автомобиля. Более того, 41% опрошенных не смогли распознать двигатель автомобиля на изображении, что свидетельствует об очень низком уровне технической грамотности среди водителей.
Некоторые свалки превращаются в достопримечательности./ Фото: rambler.ru
Отсутствие элементарных познаний, мотивации и хоть какой-то заинтересованности приводит к тому, что многие водители откладывают необходимые ремонты и простое техническое обслуживание. Около 64% американцев признались во время опросов, что игнорируют определённые проблемы с их автомобилем и даже обычные регламентные работы. Наиболее часто откладываемыми являются замена масла, проверка тормозов и устранение неисправностей, сигнализируемых индикатором "проверь двигатель". Некоторые водители могут ездить с включённым индикатором месяцами, прежде чем обратиться в сервис.
Здесь можно найти даже раритеты./ Фото: onlyinyourstate.com
Любопытно, что в США растёт популярность лизинга автомобилей, особенно среди покупателей электрокаров. В третьем квартале 2024 года около 45% сделок с электромобилями были оформлены через лизинг. Это связано с финансовыми стимулами, такими как федеральные субсидии в размере $7,500, которые делают лизинг более привлекательным вариантом. Однако при лизинге ответственность за техническое обслуживание ложится на владельца, а тот не спешит заниматься техобслуживанием или устранением технических проблем, поскольку всё это требует солидных вложений. В результате техническое состояние автомобиля постоянно ухудшается, и в какой-то момент ремонтировать машину становится просто бессмысленно.
Ремонтировать дорого
Свалка в США - источник дешёвых запчастей./ Фото: junkcarsforcashmn.com
Говорить в целом о ремонте автомобилей в США сложно, поскольку цены на одни и те же операции в разных штатах могут очень сильно отличаться. В среднем ремонт в Штатах сам по себе – довольно дорогое удовольствие, даже если дело касается не сильно новых машин. В противном случае стоимость ремонта возрастает минимум в два раза, поскольку полноценно его можно сделать только на фирменной СТО. На других нет ни соответствующего оборудования, ни подходящих специалистов. Также немало проблем добавляет подход местных мастерских буквально ко всем ремонтным работам: даже если это возможно, автомеханики предпочитают не ремонтировать отдельно взятую деталь, а заменить либо её саму, либо весь узел, в который она входит. Это многократно увеличивает стоимость ремонта даже для недорогих автомобилей, не говоря уже о машинах классом повыше.
Первая главная причина их появления - дорогой ремонт./ Фото: hibuwebsites.com
Ещё одна проблема американского сервиса – крайняя неохота, с которой в сервисах делают капитальный ремонт. Его главная особенность – это многочасовая работа, за которую мастерам придётся платить немаленькую зарплату, а это значит, что итоговая стоимость очень сильно растёт. По этой причине его редко кто делает: клиенты не хотят расставаться с внушительной суммой, а мастерские совершенно не горят желанием вынужденно платить высокую зарплату.
Страшный маркетинг
Вторая причина - лень водителей./ Фото: autorecyclingworld.com
В США культура потребления автомобилей формировалась десятилетиями под влиянием маркетинга, который внушал идею о необходимости регулярной замены машины на новую. Ещё в 1920-х годах General Motors ввела концепцию ежегодного обновления моделей, чтобы стимулировать продажи, даже если технически автомобили оставались прежними. Эта стратегия, известная как "планируемое устаревание", приучила потребителей к мысли, что старый автомобиль — это не только неэффективно, но и не престижно. Со временем реклама стала ассоциировать новые машины с успехом, свободой и современным образом жизни, усиливая давление на владельцев автомобилей.
Новую машину купить проще, дешевле или престижнее./ Фото: saymedia-content.com
Современные маркетинговые кампании продолжают эту традицию, акцентируя внимание на новейших технологиях, дизайне и комфорте. Реклама часто изображает владельцев новых автомобилей как успешных и продвинутых людей, создавая ощущение, что обновление машины — это шаг к лучшей жизни. В результате многие американцы воспринимают покупку нового автомобиля не как необходимость, а как способ подчеркнуть свой статус и соответствовать ожиданиям общества. Это приводит к тому, что даже исправные машины отправляются на свалку, уступая место более современным моделям.
источник
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии