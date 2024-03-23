Танго в небе: Как летали на дирижаблях и почему от этого транспорта отказались

Небесные корабли

Американский работник ангара регулирует причаливание немецкого дирижабля, 1936 г.

Воздушный «Титаник»

Интерьер каюты на дирижабле, реконструкция.

Пассажир в каюте. За шторкой - маленькая гардеробная, где можно было переодеться и оставить вещи. 1937 г.

Столовая с мебелью на алюминиевом каркасе.

Рояль в гостиной. Танго могла танцевать только одна пара. Впрочем, возможно, про танго - просто исторический анекдот

Читальный зал выглядел вот так.

Курилка.

Гостиная.

Часть столовой использовалась для того, чтобы можно было пройтись и как дополнительный небольшой салон.

Дирижабли по-русски

Российский дирижабль-гигант в ангаре.