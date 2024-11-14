С нами не соску...
Не скучаемВсякие разности
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

С нами не соскучишься!

8 489 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила
    Статья интересная. О многих ритуалах читала раньше и они повергают в ужас, такие, как " избиение младенцев". В Европе...10 ужасных и шоки...
  • Галина Глушкова
    Да, родилась где-то в 30-34 годах примерно, но все детство проводила у телевизора. Остальная информация очевидно такж...Бросила сына-млад...
  • Александр Пятнистый
    а что, баранец настолько невдолбенный спец по оружию?Пять худших заруб...

Как на автобан самолет сажали: невероятные приключения съемочной группы в России


Съемки фильма Рязанова *Невероятные приключения итальянцев в России*

Съемки фильма Рязанова *Невероятные приключения итальянцев в России*

Когда по телевизору показывают советские фильмы, кажется, что пересматривать их можно бесконечное количество раз. Большинство реплик зрители знают уже наизусть, но все равно с удовольствием следят, как разворачивается действие. В ряду любимых лент у россиян – легендарное «детище» Эльдара Рязанова, комедия «Невероятные приключения итальянцев в России».

Приземление самолета на трассу

Приземление самолета на трассу

В истории кинематографа комедия тоже примечательна: этот фильм стал единственным, в котором зрители могут видеть эпизод посадки самолета на проезжую часть, снятый в реальных условиях. Реализовать такой трюк было неимоверно сложно, разрешений на посадку инстанции дать не смогли бы, что не удивительно. Однако Рязанов был неуклонен: самолет должен приземлиться на дорожное полотно, и точка.
Съемки фильма Рязанова *Невероятные приключения итальянцев в России*

Съемки фильма Рязанова *Невероятные приключения итальянцев в России*

Первая проблема была связана с тем, что найти настоящую автостраду, которая бы выдержала посадку самолета, попросту невозможно. Масса летающего гиганта попросту продавила бы асфальтовое покрытие. Решение было найдено: под обычную дорогу была «замаскирована» взлетная полоса, на ней появилась соответствующая разметка, вдоль -расставили фонарные столбы, и даже водрузили указатель к столице. В кадре можно видеть, как рядом с дорогой стоит бочка с квасом, и люди выстроились в очередь.
Съемки фильма Рязанова *Невероятные приключения итальянцев в России*

Съемки фильма Рязанова *Невероятные приключения итальянцев в России*

Вторая сложность заключалась в том, чтобы найти летчика-профессионала, который бы смог посадить самолет в одном ряду с движущимися автомобилями. Министерство гражданской авиации наотрез отказывалось давать разрешение на посадку Ту-134 с нарушением инструкции. Правда, съемочная группа была настойчивой, было принято решение в любом случае сажать самолет.
Съемки фильма Рязанова *Невероятные приключения итальянцев в России*

Съемки фильма Рязанова *Невероятные приключения итальянцев в России*

За выполнение сложнейшего трюка взялся Иван Таращан, первоклассный пилот. Желание испытать свои возможности и уверенность в своих силах перебороли в нем, и он согласился сажать самолет. Выполнить трюк он обещал при условии, что на трассе будут только легковые самолеты, водители - только летчики, так как они могли бы лучше сориентироваться в ситуации, в случае, если бы что-то пошло не так.

Эпизод отсняли в Ульяновске, в съемке принимали участие все летчики, у которых были собственные автомобили. Снятый эпизод стал настоящим украшением и визитной карточкой ленты Рязанова.

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:







И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
г. Ульяновск

Картина дня

наверх