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15 совершенных вещей, которые создают гармонию в нашем неидеальном мире


Мир глазами перфекциониста.

Мир глазами перфекциониста.

Идеальный порядок вещей и явлений у всех вызывает невольное восхищение, будь то матушка-природа или рука человека. Сегодня мы подобрали 15 фотографий, которые создают гармонию в нашем неидеальном мире. Всем приятного просмотра!

1. Надо же, какая точность деталей


Чувствуется рука талантливого художника. | Фото: Загоны.ру.

Чувствуется рука талантливого художника. | Фото: Загоны.ру.

 

2. Кроссовки синхронизировались с трещиной на асфальте


Четкое совпадение деталей. | Фото: O Macho Alpha.

Четкое совпадение деталей. | Фото: O Macho Alpha.

 

3. То восхитительное чувство, когда реальность полностью соответствует заявленному


По мнению Novate.ru, это идеал среди верблюдов. | Фото: Zefirka.

По мнению Novate.ru, это идеал среди верблюдов. | Фото: Zefirka.

 

4. Ничего особенного, просто лед в стакане


Круг из льдинок. | Фото: Joe Monster.

Круг из льдинок. | Фото: Joe Monster.

 

5. Сегодня на газоне замечены волны


Не газон, а произведение искусства. | Фото: eBaum's World.

Не газон, а произведение искусства. | Фото: eBaum's World.

 

6. И все-таки природа знает толк в красоте!


Совершенный экземпляр. | Фото: Bestfunnypic.com.

Совершенный экземпляр. | Фото: Bestfunnypic.com.

 

7. Коротко о немецкой парковке


Образец немецкой организованности на Novate.ru. | Фото: Fishki.net.

Образец немецкой организованности на Novate.ru. | Фото: Fishki.net.

 

8. Когда на рынок, как в галерею искусств


Овощи как на подбор. | Фото: Fishki.net.

Овощи как на подбор. | Фото: Fishki.net.

 

9. А вот и модный градиент


Неожиданная расцветка. | Фото: Demotivateur.

Неожиданная расцветка. | Фото: Demotivateur.

 

10. Идеальный кофе для начала идеального дня


Магия в чашке. | Фото: Энциклопедия Знаний.

Магия в чашке.
| Фото: Энциклопедия Знаний.

 

11. Вот это дисциплина!


Как по струнке. | Фото: БУГАГА.

Как по струнке. | Фото: БУГАГА.

 

12. Вроде случайность, а какая красота!


Радужный протектор. | Фото: Joe Monster.

Радужный протектор. | Фото: Joe Monster.

 

13. Думаю, именно таким яблоком отравили Белоснежку


Идеальное яблоко. | Фото: Joe Monster.

Идеальное яблоко. | Фото: Joe Monster.

 

14. У перфекцинистов даже посуда бьется правильно!


Ровно напополам. | Фото: Загоны.ру.

Ровно напополам. | Фото: Загоны.ру.

 

15. Кажется, это больше, чем масло...


Красота повседневных вещей. | Фото: Zefirka.

Красота повседневных вещей. | Фото: Zefirka.

 

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15 совершенных вещей, которые создают гармонию в нашем неидеальном мире

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15 совершенных вещей, которые создают гармонию в нашем неидеальном миреПодписаться на мой Instagram
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