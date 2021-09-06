15 совершенных вещей, которые создают гармонию в нашем неидеальном мире

Мир глазами перфекциониста.
Идеальный порядок вещей и явлений у всех вызывает невольное восхищение, будь то матушка-природа или рука человека. Сегодня мы подобрали 15 фотографий, которые создают гармонию в нашем неидеальном мире. Всем приятного просмотра!
1. Надо же, какая точность деталей
Чувствуется рука талантливого художника. | Фото: Загоны.ру.
2. Кроссовки синхронизировались с трещиной на асфальте
Четкое совпадение деталей. | Фото: O Macho Alpha.
3. То восхитительное чувство, когда реальность полностью соответствует заявленному
По мнению Novate.ru, это идеал среди верблюдов. | Фото: Zefirka.
4. Ничего особенного, просто лед в стакане
Круг из льдинок. | Фото: Joe Monster.
5. Сегодня на газоне замечены волны
Не газон, а произведение искусства. | Фото: eBaum's World.
6. И все-таки природа знает толк в красоте!
Совершенный экземпляр. | Фото: Bestfunnypic.com.
7. Коротко о немецкой парковке
Образец немецкой организованности на Novate.ru. | Фото: Fishki.net.
8. Когда на рынок, как в галерею искусств
Овощи как на подбор. | Фото: Fishki.net.
9. А вот и модный градиент
Неожиданная расцветка. | Фото: Demotivateur.
10. Идеальный кофе для начала идеального дня
Магия в чашке. | Фото: Энциклопедия Знаний.
11. Вот это дисциплина!
Как по струнке. | Фото: БУГАГА.
12. Вроде случайность, а какая красота!
Радужный протектор. | Фото: Joe Monster.
13. Думаю, именно таким яблоком отравили Белоснежку
Идеальное яблоко. | Фото: Joe Monster.
14. У перфекцинистов даже посуда бьется правильно!
Ровно напополам. | Фото: Загоны.ру.
15. Кажется, это больше, чем масло...
Красота повседневных вещей. | Фото: Zefirka.
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