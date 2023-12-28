В китайском городе Иньчуань открылся новый Художественный музей, формы которого напоминают гигантские утесы, разбросанные по долине. Специалисты архитектурной студии CCTN Design вдохновлялись живописным горным ландшафтом и традициями региона, чтобы обеспечить горожан современным выставочным пространством, где в потрясающем окружении планируют пропагандировать и развивать прикладное искусство.
Обломки скалы, застывшие в бетоне: в Иньчуане открылся Художественный музей Нинся (Китай). | Фото: decor.design.
В Иньчуань завершилось строительство нового Художественного музея Нинся (Ningxia Art Museum), который может дать фору многим столичным объектам. Специалисты архитектурной студии, чей проект был признан лучшим среди множества концептов на Международном конкурсе дизайна, потрудились на славу, чтобы в административном центре автономного региона Нинся появилось новое общественное пространство, где каждый желающий сможет прикоснуться к прекрасному и постичь азы прикладного искусства.
Прямоугольный объем разбили на 5 «осколков», соединенных между собой основным пространством (Ningxia Art Museum, Китай).
10 лет назад власти города решили заполнить масштабное пространство в новом районе города культурным объектом, под крышей которого объединились бы выставочные пространства, общественные центры, мастерские художников и скульпторов, а также образовательные центры. Этим амбициозным целям полностью соответствовал представленный проект, который органично вписался в структуру города, став стилистическим продолжением горного ландшафта и культурного наследия региона.
С какой стороны не посмотри, новый объект больше похож на утесы (Ningxia Art Museum, Иньчуань).
Приоритеты дизайна: В разработке форм масштабного архитектурного объекта авторы проекта вдохновлялись белой скальной грядой Хелан, которая много тысяч лет назад привлекла древних китайцев вначале к своим пещерам и крутым каньонам, а затем и к подножию, где появилось первое поселение на севере центральной части Китая. Наскальные рисунки, сохранившиеся на склонах горы, стали неотъемлемой частью традиционной культуры и искусства жителей Нинся, а сама гора – естественным ее носителем. Учитывая трепетное отношение к наследию, хранящемуся на камнях Хелан, неудивительно, что архитектурный комплекс, состоящий из 5 массивных блоков, объединенных прямоугольным пространством, отчетливо напоминает «обломки скалы», создавая мощную связь с природным ландшафтом.
В архитектурный комплекс входит 5 многоуровневых пространств, объединенных замысловатыми переходами и масштабными вестибюлями (Ningxia Art Museum, Китай). | Фото: davincilifestyle.com.
При проектировании формы музея за основу был взят прямоугольный объем природной скалы, который на каком-то этапе раскололся на 5 остроконечных валунов, «выпадающих» из общей картинки. После раскола они «рассыпались» и расположились под разным углом относительно земли и прямоугольного пространства, что позволило придать архитектурному строению динамичность и натуральность, которая эффектно подчеркнута прилегающей территорией.
Художественный музей Нинся расположен на окраине нового района города, что позволяет наслаждаться искусством и красотой природы одновременно (Иньчуань, Китай).
Стоит отметить, что новый Художественный музей на данный момент расположен на открытой площадке в окружении парковой зоны и небольшого озера, что и предопределило его функциональность. Пространство вокруг культурного центра планируют использовать в качестве общественной зоны отдыха, которую со временем дополнят выставочными пространствами, где будут установлены как временные, так и постоянные ленд и арт-композиции.
Входная площадь Художественного музея Нинся (Иньчуань, Китай).
Структурированные панели, узкие проходы, имитация камня – все это создает впечатление нахождения внутри скалы (Ningxia Art Museum, Китай).
Центральная входная площадь Художественного музея Нинся расположена в северо-западном углу, ориентиром которой является самый масштабный «осколок», устремившийся в небо. Хотя попасть в само здание (равно как и выйти) можно из нескольких точек, включая прогулочные зоны и городской парк, чтобы разгрузить основной поток во время проведения масштабных мероприятий и большого наплыва посетителей.
Скульптурная лестница, геометрические формы и освещение – вот главные элементы в оформлении вестибюля входного «утеса» (Ningxia Art Museum, Иньчуань). | Фото: davincilifestyle.com.
Авторы Novate.ru хотели бы отметить, что внутреннее пространство полностью соответствует скально-пещерной тематике очертаний архитектурного комплекса. Зайдя внутрь Музея, посетители попадают в захватывающий мир горного массива, где созданы причудливые каньонные пространства, образующие стилизованные расщелины, гигантские пещеры и гроты, которые служат связующим звеном между «горами» и «долинами» (выставочными залами и общественными зонами). Зигзагообразные «тропинки» и высокие галереи соединяют выставочные площадки, расположенные на разной высоте, благодаря чему формируется богатый пространственный эффект, создающий иллюзию путешествия по спиральной лестнице из глубины скалы на самую вершину. При этом на каждом витке имеются просторные зоны отдыха, которые ненавязчиво, в качестве фона, украшают экспозиции.
Треугольники разных форм и размеров были взяты за основу при оформлении интерьера нового музея (Ningxia Art Museum, Китай). | Фото: decor.design.
При оформлении внутреннего пространства главное внимание уделялось деталям, которые должны были усилить образ скалы. Для этого были использованы элементы в форме остроконечных треугольников разных размеров. Треугольник как основной акцент используется в каждой зоне. Это и ряд треугольных складных поверхностей, и форма проемов, окон, световых люков. Огромный атриум в «осколке», где находится входная группа и вестибюль, заканчивается на крыше световым люком в виде треугольной пирамиды, прозрачные грани которой создают особый геометрический ритм. Стоит отметить, что такая форма окон, стала украшением экстерьера, они эффектно смотрятся на фоне максимально глухих стен, имитирующих неприступность скалы.
Треугольные окна стали прекрасным дополнением и в оформлении фасада (Ningxia Art Museum, Иньчуань). | Фото: archdaily.com.
Остальные четыре блока оформлены по аналогии, единственное, вместо атриума на крышах установлены масштабные мансардные окна, состоящие из треугольных сегментов пирамидальной формы, которые, пропуская солнечные лучи, помогают создать динамичный интерьер, меняющийся чуть ли не ежесекундно. Эти световые люки (как и атриум) оснащены автоматическими жалюзи, которыми управляет интеллектуальная система, регулирующая интенсивность потоков света, что помогает создать эффектный узор внутри помещений, особо подчеркивающий формы «утесов и долин».
Пирамидальные потолочные люки позволили создать динамичный интерьер (Ningxia Art Museum, Китай).
Структура Художественного музея Нинся: Форма и площади общественных и вспомогательных пространств, переходов и галерей полностью соответствуют форме блоков, в которых они находятся. А вот 10 выставочных залов имеют прямоугольную форму, чтобы эти площади могли соответствовать требованиям проведения различных выставочных мероприятий.
На крыше самого высокого блока обустроили смотровую площадку (Ningxia Art Museum, Иньчуань).
Среди них особо выделяется зал площадью 1,2 тыс. кв. метров с потолками высотой 8 метров, который сможет принять любую экспозицию, какие бы масштабные арт-объекты ни были на ней представлены. Организаторы Музея надеются, что объемное пространство может вдохновить художников и скульпторов на создание крупномасштабных произведений искусства, достойных этого зала. Семь залов на 2 и 3-м этажах располагаются вокруг центральной площадки, которая, если понадобится, может превратиться из зоны отдыха и общения в связующее звено между одним или несколькими залами, обеспечивая дополнительной площадью для проведения тематических мероприятий. В остальное же время, каждый из залов может использоваться независимо друг от друга, что позволяет избежать смешение экспозиций. Два оставшихся выставочных пространства полностью изолированы друг от друга и от остальных он, чтобы предотвратить какое-либо вмешательство других выставок или мероприятий.
Вокруг центральной лестницы на разных уровнях расположено 10 выставочных залов и множество общественных пространств (Ningxia Art Museum, Китай). | Фото: davincilifestyle.com.
Кстати сказать, выставочные площадки оснащены передовыми системами хранения, поддержания соответствующего микроклимата и защиты. Также созданы все условия для исследований и обслуживания произведений искусства профессионалами.
В то же время в Художественном музее предусмотрено множество вспомогательных зон, среди которых: художественный салон, многофункциональный зал на 200 человек, учебный центр, исследовательская лаборатория, мастерские (включая реставрационные), кафе, смотровая площадка, служебные залы, бытовые комнаты и уборные.
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