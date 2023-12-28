Обломки скалы, застывшие в бетоне: в Иньчуане открылся Художественный музей Нинся (Китай). | Фото: decor.design.

Прямоугольный объем разбили на 5 «осколков», соединенных между собой основным пространством (Ningxia Art Museum, Китай).

С какой стороны не посмотри, новый объект больше похож на утесы (Ningxia Art Museum, Иньчуань).

В архитектурный комплекс входит 5 многоуровневых пространств, объединенных замысловатыми переходами и масштабными вестибюлями (Ningxia Art Museum, Китай). | Фото : davincilifestyle.com.

Художественный музей Нинся расположен на окраине нового района города, что позволяет наслаждаться искусством и красотой природы одновременно (Иньчуань, Китай).

Входная площадь Художественного музея Нинся (Иньчуань, Китай).

Структурированные панели, узкие проходы, имитация камня – все это создает впечатление нахождения внутри скалы (Ningxia Art Museum, Китай).

Скульптурная лестница, геометрические формы и освещение – вот главные элементы в оформлении вестибюля входного «утеса» (Ningxia Art Museum, Иньчуань). | Фото: davincilifestyle.com.

Треугольники разных форм и размеров были взяты за основу при оформлении интерьера нового музея (Ningxia Art Museum, Китай). | Фото: decor.design.

Треугольные окна стали прекрасным дополнением и в оформлении фасада (Ningxia Art Museum, Иньчуань). | Фото: archdaily.com.

Пирамидальные потолочные люки позволили создать динамичный интерьер (Ningxia Art Museum, Китай).

На крыше самого высокого блока обустроили смотровую площадку (Ningxia Art Museum, Иньчуань).

Вокруг центральной лестницы на разных уровнях расположено 10 выставочных залов и множество общественных пространств (Ningxia Art Museum, Китай). | Фото: davincilifestyle.com.