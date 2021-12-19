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Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Ученые уверены: бардак в квартире может снижать концентрацию внимания и вызывать излишнее нервное напряжение. А процесс очищения квартиры служит своего рода медитацией. Чтобы уборка приносила только положительные эмоции, а не становилась причиной дополнительного стресса, стоит максимально облегчить и оптимизировать этот процесс.
Мы пересмотрели тысячи лайфхаков в интернете, чтобы понять, какие из них действительно работают и упрощают уборку в доме.

«Если вы такой же ленивый человек, как я, попробуйте помыть пол прокладкой вместо тряпки. Гарантирую, это работает великолепно»
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Иногда прокручивайте машинку без белья со средством для стирки — это защитит барабан от загрязнений
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Чтобы отмыть контейнер от жира без усилий, налейте в него жидкость для мытья посуды, положите бумажное полотенце, залейте горячей водой и потрясите
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

«Родная и любимая поролоновая швабра — это лучшее средство для очистки ковров от пыли и шерсти»
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

«Проблема в том, что срок службы поролона сильно сокращается, если наносить на него чистящие средства. Многолетний опыт показывает, что лучше всего использовать только воду. И нет, пылесос не чистит ковры настолько же хорошо».

«Используйте картонные рулоны, чтобы держать упаковочную бумагу в порядке»
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

«Собака бойфренда написала на деревянный пол, а мы сразу не заметили.

Пятно удалось удалить с помощью перекиси водорода»
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

«Мы пропитали перекисью бумажные полотенца, положили на пятно и оставили на несколько часов». (Сначала стоит опробовать метод на незаметном участке пола, чтобы проверить, не повредит ли ему средство.)

Напоминание: регулярно очищайте ролики пылесоса
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Используйте зажимы для бумаг, чтобы аккуратно убрать наушники
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

«Моя стиральная машинка до и после»
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

«Когда я разобрал отделение для кондиционера и снял фильтр, под ним все было покрыто мыльной пеной и черной грязью. Я бросил съемные детали в ведро с очень горячей водой и дал им отмокнуть, потом почистил их зубной щеткой. Затем взял щетку побольше и вымыл всю грязь изнутри машины. В конце я установил на место все съемные части и запустил цикл интенсивной стирки с горячей водой и таблеткой для чистки стиральных машин».

Очистите чайник от накипи с помощью лимонной кислоты. Положите в воду несколько ложек и прокипятите. Повторите цикл несколько раз с простой водой
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Если в холодильнике поселился неприятный запах, положите на полку несколько таблеток активированного угля
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Достать мелкую вещицу из-под дивана или из другого труднодоступного места можно с помощью пылесоса и намотанного на него капронового носочка
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Навести порядок в проводах поможет плетеная корзинка: если пропустить сквозь бортики эластичную ленту, получится своеобразная зарядная станция
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Чтобы хромированный кран дольше блестел, протрите его детским маслом
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Для создания приятного аромата в шкафу отрежьте кусок прокладки, нанесите несколько капель эфирного масла или любимых духов, а затем приклейте на стенку шкафа
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Мелкие осколки стекла с пола можно собрать с помощью кускового мыла
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Чтобы мелкий мусор и пыль не разлетались при подметании, побрызгайте совок водой
Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки
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