Секреты, которые помогут не тронуться умом от бесконечной уборки

Ученые уверены: бардак в квартире может снижать концентрацию внимания и вызывать излишнее нервное напряжение. А процесс очищения квартиры служит своего рода медитацией. Чтобы уборка приносила только положительные эмоции, а не становилась причиной дополнительного стресса, стоит максимально облегчить и оптимизировать этот процесс.

Мы пересмотрели тысячи лайфхаков в интернете, чтобы понять, какие из них действительно работают и упрощают уборку в доме.



«Если вы такой же ленивый человек, как я, попробуйте помыть пол прокладкой вместо тряпки. Гарантирую, это работает великолепно»





Иногда прокручивайте машинку без белья со средством для стирки — это защитит барабан от загрязнений





Чтобы отмыть контейнер от жира без усилий, налейте в него жидкость для мытья посуды, положите бумажное полотенце, залейте горячей водой и потрясите





«Родная и любимая поролоновая швабра — это лучшее средство для очистки ковров от пыли и шерсти»





«Проблема в том, что срок службы поролона сильно сокращается, если наносить на него чистящие средства. Многолетний опыт показывает, что лучше всего использовать только воду. И нет, пылесос не чистит ковры настолько же хорошо».



«Используйте картонные рулоны, чтобы держать упаковочную бумагу в порядке»





«Собака бойфренда написала на деревянный пол, а мы сразу не заметили.

Пятно удалось удалить с помощью перекиси водорода»«Мы пропитали перекисью бумажные полотенца, положили на пятно и оставили на несколько часов». (Сначала стоит опробовать метод на незаметном участке пола, чтобы проверить, не повредит ли ему средство.)Напоминание: регулярно очищайте ролики пылесосаИспользуйте зажимы для бумаг, чтобы аккуратно убрать наушники«Моя стиральная машинка до и после»«Когда я разобрал отделение для кондиционера и снял фильтр, под ним все было покрыто мыльной пеной и черной грязью. Я бросил съемные детали в ведро с очень горячей водой и дал им отмокнуть, потом почистил их зубной щеткой. Затем взял щетку побольше и вымыл всю грязь изнутри машины. В конце я установил на место все съемные части и запустил цикл интенсивной стирки с горячей водой и таблеткой для чистки стиральных машин».Очистите чайник от накипи с помощью лимонной кислоты. Положите в воду несколько ложек и прокипятите. Повторите цикл несколько раз с простой водойЕсли в холодильнике поселился неприятный запах, положите на полку несколько таблеток активированного угляДостать мелкую вещицу из-под дивана или из другого труднодоступного места можно с помощью пылесоса и намотанного на него капронового носочкаНавести порядок в проводах поможет плетеная корзинка: если пропустить сквозь бортики эластичную ленту, получится своеобразная зарядная станцияЧтобы хромированный кран дольше блестел, протрите его детским масломДля создания приятного аромата в шкафу отрежьте кусок прокладки, нанесите несколько капель эфирного масла или любимых духов, а затем приклейте на стенку шкафаМелкие осколки стекла с пола можно собрать с помощью кускового мылаЧтобы мелкий мусор и пыль не разлетались при подметании, побрызгайте совок водой