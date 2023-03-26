Секреты для небывалого урожая свеклы

Если вы из года в год пытаетесь вырастить большой урожай свеклы, но все по-прежнему остается без изменений, возможно, вы что-то упускаете. Чтобы узнать наверняка, прочитайте эффективные рекомендации и реализуйте их в своем огороде.

Чтобы свекла выросла сочной и вкусной, нужно соблюдать правила агротехники. Для посадки следует выбрать хорошо освещенное место с некислой почвой. После того как семена посеяны, пора начинать работы по уходу.



Шаг 1. Рыхлите почву на грядках со свеклой

Шаг 2. Прореживайте всходы свеклы

Шаг 3. Регулярно поливайте свеклу

Шаг 4. Проводите подкормки свеклы

Рыхление почвы улучшает воздухообмен, который так важен для развития корневой системы свеклы. Начинать эту процедуру стоит еще до всхода семян, чтобы ускорить их прорастание. Для этого на 2-4 день после посева почву аккуратно прорыхлите, стараясь не задеть ростки. Когда появятся всходы, начинайте рыхлить междурядья. В фазе 4-5 листьев можно провести рыхление на глубину до 8 см.Свекла не любит, когда рыхлят землю около корнеплодов, поэтому там почву не трогайте. Окучивание свеклы проводить не нужно, т.к. большинство сортов растут не вглубь, а выступая над поверхностью почвы.Рыхлите свеклу в течение всего сезона, особенно после дождей и поливов, и корнеплоды будут расти здоровыми и сочными.Самая крупная свекла вырастает по краям грядокЧем больше будет пространства для одного растения, тем крупнее вырастут корнеплоды, поэтому обязательно проредите всходы. Для многосеменных сортов с 3-7 ростками это делают в несколько этапов.Первое прореживание. Через 5-10 дней после появления всходов у свеклы появляются 2 новых листка. В это время нужно избавить грядку от слабых сеянцев. Сначала землю обильно поливают, а затем выдергивают 1-5 слабых ростков, оставляя 2 самых крепких. Ямки засыпают землей и уплотняют.Второе прореживание. Спустя три недели у ростков вырастают 3 листика, и одно из растений, которое выглядит слабее, нужно выдернуть.У одноростковых сортов свеклы прореживание делать не нужно, а у двусемянных исключают первый этап процедуры.Дачники, которые не поливают свеклу в нужном объеме, могут не рассчитывать на хороший урожай. Именно благодаря воде свекла быстрее наращивает ботву и корнеплоды. А если влаги недостаточно, вырастает твердой и невкусной.Нормы полива зависят от почвы. Сухая песчаная требует частого увлажнения, а торфяная и глинистая дольше удерживают влагу. Средняя норма полива – 7-15 л на 1 кв.м, но если погода засушливая, смело увеличивайте ее до 20 л на 1 кв.м. Главное – следите, чтобы вода не застаивалась, т.к. это вредно для корней.Свеклу стоит поливать, когда пересохнет верхний слой почвы. Воду лейте в междурядья, избегая области вокруг корней.Что касается сроков полива, то в июне, после начала активного роста, делайте это 2-3 раза в неделю небольшими порциями, с учетом погодных условий. С августа полив уменьшите, а за 1-2 недели до сбора урожая полностью прекратите, чтобы корнеплоды были вкусными и долго хранились.Без удобрений получить небывалый урожай свеклы будет нелегко, поэтому обязательно найдите время для корневых и внекорневых подкормок. Жидкие подкормки лучше планировать на середину июля, когда свекла активно растет. В качестве удобрения выбирайте минеральные препараты и перепревшую органику. А вот свежий навоз старайтесь не использовать – он делает корнеплоды грубыми, способствует накоплению нитратов и снижает иммунитет растения перед грибковыми заболеваниями.Обычно за сезон проводят три корневые подкормки свеклы. Для удобства мы поместили их в таблицу.Чтобы свекла выросла слаще, подкормите ее солью – 15-20 г на 10 л воды. Полив по листьям таким раствором проводят 2-3 раза за сезон. Также солевая подкормка помогает бороться с нехваткой натрия, которая проявляется покраснением листьев.Чтобы корневая подкормка прошла успешно, соблюдайте простые правила:для внесения раствора выкопайте в междурядьях канавки в 3-4 см глубиной;аккуратно влейте удобрения с учетом инструкции по их применению; полейте междурядья чистой водой.В перерывах между корневыми подкормками эффективны и опрыскивания по листьям. Например, с помощью такой смеси: растворите 1/2 ч.л. борной кислоты, 1/4 ч.л. йода и 1 г марганцовки в 10 л и тщательно обработайте листья растений. Остатки раствора можно вылить в междурядья.Шаг 5. Защищайте свеклу от болезней и вредителейЕсли вы своевременно провели рыхление почвы и прореживание всходов, соблюдаете режим полива и регулярно вносите удобрения, ваши растения уже получают надежную защиту. Но иногда этого бывает недостаточно, и свекла становится уязвимой перед нашествием вредителей. Часто ее поражают и болезни, особенно, если не были соблюдены правила севооборота, и свеклу высадили после моркови или капусты. Но в ваших силах уберечь растения и тем самым обеспечить себе богатый урожай!Начинать следует с профилактики, например, полить посевы растворами фунгицидов, которые уничтожают болезнетворные грибки. Если погода прохладная и влажная, также используйте антигрибковые препараты, иначе свекла может заболеть ложной мучнистой росой.При подготовке грядки для свеклы будьте осторожны – если внести слишком много извести в кислый грунт, растения поразит парша.Не меньшую опасность для свеклы представляет свекловичная минирующая муха. Для профилактики проводите прополку сорняков и перекапывайте почву осенью. А если муха уже появилась и лакомится листьями, используйте инсектициды.Для раннеспелых сортов не стоит использовать химические препараты. Если вы заметили вредителей, оперативно опрыскайте растения таким составом: в 10 л воды растворите 1 ст.л. молотого черного перца и 10 г мыла. 1 л такого раствора хватает на обработку 1 кв.м посадок.Шаг 6. Правильно собирайте и храните свеклуИтак, вы успешно вырастили свеклу и предвкушаете момент, когда она окажется на вашем столе. Но не стоит спешить, важно правильно собрать корнеплоды и обеспечить им качественное хранение.Существуют три срока сбора свеклы. Ранние сорта выкапывайте уже в начале июля, через 70-80 дней после появления всходов. В августе проведите выборочное выкапывание корнеплодов, чтобы порадовать близких домашним холодником или борщом. А во второй половине сентября в солнечный день начните массовую уборку свекольного урожая.Если поспешить с выкапыванием, то корнеплоды будут хуже храниться и загниют. А если начать уборку слишком поздно, растения могут подмерзнуть, накопят больше нитратов и тоже долго не сохранятся.Во время уборки старайтесь не повредить корнеплоды, чтобы впоследствии они не загнили. Подкапывайте почву садовыми вилами, а если почва сухая, то можете и аккуратно выдергивать свеклу. Ботву срезайте на расстоянии 2-3 см от основания, оставляя пенек. Корни не подрезайте, можете лишь слегка укоротить кончик. Так свекла будет храниться дольше.Хранить свеклу лучше в погребе или подвале. Для этого подойдут ящики с песком. Можно также выкладывать корнеплоды на картофель небольшим слоем, тогда они дольше сохранят сочность.На грядке корнеплоды лучше не оставлять, за зиму они сгниют и станут питательной средой для бактерий и вредителей.Последовательно выполняя описанные шаги, вы будете уверены, что все сделали правильно. Но при выращивании свеклы не забудьте также уделить внимание подготовке почвы и семян, выбору сорта. И тогда в конце сезона будете уже сами давать советы по уходу за свеклой своим соседям.