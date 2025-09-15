Мама создает шедевры из каракулей 3-летней дочери

Год назад канадская художница Рут Остерман заметила, что её 3-летняя дочь Ева тоже проявляет интерес к творчеству. Поощряя стремления девочки, Рут ищет в рисунках Евы образы, которые позже дорисовывает, превращая непримечательные на первый взгляд детские каракули в настоящие картины.











































Художница придает огромное значение тому, что они делают вместе с дочкой. Процесс создания совместных шедевров Рут снимает на камеру:











