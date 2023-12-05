Как Анджелина Джоли пыталась спасти «татуировкой верности» брак с Брэдом Питтом







На теле Анджелины Джоли в разное время красовалось около двадцати татуировок.

Тату, по которым можно читать карту жизни голливудской звезды

Тату, по которым можно читать карту жизни голливудской звезды.

Падения и взлеты Анжелины Джоли

Анджелина Джоли с отцом и братом.

Анджелина Джоли в юности.

Множество тату на теле Энджи

Вместо японского иероглифа набито тату в виде заклинания на удачу на кхмерском языке. / Тату «Знай свои права».

"Пусть твои враги держатся от тебя на расстоянии.

Пусть приобретенные богатства будут твоими навсегда.

Пусть красота твоя будет подобна красоте Апсары.

Пусть за тобой всегда следуют верные люди, куда бы ты ни отправилась.

Пусть они служат тебе и защищают тебя".

Анджелина Джоли.

Поверх оставшегося шрама были сделаны тату с координатами рождения ее шестерых детей.

Римская цифра - XIII, как символ того, что Джоли не верит в суеверия.

Тату: большой черный крест в стиле «блэкворк» и латинская пословица.

"Татуировки верности"

"Татуировки верности".

Канпаи набивает на пояснице Джоли белого бенгальского тигра.