Как Анджелина Джоли пыталась спасти «татуировкой верности» брак с Брэдом Питтом

На теле Анджелины Джоли в разное время красовалось около двадцати татуировок.

Тату, по которым можно читать карту жизни голливудской звезды

Тату, по которым можно читать карту жизни голливудской звезды.

Падения и взлеты Анжелины Джоли

Анджелина Джоли с отцом и братом.

Анджелина Джоли в юности.

Множество тату на теле Энджи

Вместо японского иероглифа набито тату в виде заклинания на удачу на кхмерском языке. / Тату «Знай свои права».

"Пусть твои враги держатся от тебя на расстоянии.

Пусть приобретенные богатства будут твоими навсегда.

Пусть красота твоя будет подобна красоте Апсары.

Пусть за тобой всегда следуют верные люди, куда бы ты ни отправилась.

Пусть они служат тебе и защищают тебя".

Анджелина Джоли.

Поверх оставшегося шрама были сделаны тату с координатами рождения ее шестерых детей.

Римская цифра - XIII, как символ того, что Джоли не верит в суеверия.

Тату: большой черный крест в стиле «блэкворк» и латинская пословица.

"Татуировки верности"

"Татуировки верности".

Канпаи набивает на пояснице Джоли белого бенгальского тигра.

Американская кинодивасчитается не только одной из самых высокооплачиваемых и титулованных звезд, а также самых красивых и сексуальных женщин мира, но и самой «татуированной» актрисой Голливуда. Постепенно превращая свое тело в символическое искусство, она будто доверяла ему свои секреты , которые частично можно было расшифровать, зная подробности биографии Джоли, поскольку каждая надпись, каждый рисунок на ее теле напрямую связаны с важными событиями в ее жизни или дорогими ей людьми.Татуировки издавна были одним из древнейших способов украшения человеческого тела, носить которые могли только избранные. Но с течением времени тату традиционно стали считать аналогом клейма, намекающим на темное прошлое и безнадежное будущее их обладателя или обладательницы . В нынешнее же время взгляд общества на тату, ни то чтобы кардинально, но в корне изменился: красивое женское тело, пикантно украшенное символическим знаком, стало производить возбуждающий и интригующий эффект…На теле Анджелины Джоли, самой татуированной кинозвезды, в разные годы красовалось более двадцати татуировок , которые сначала набивались, потом выводились и заменялись новыми. Обычно появление новых рисунков на её теле сопровождалось повышенным интересом поклонников и прессы, поскольку «наколки» Джоли делала в переломные моменты своей личной жизни.По старым, новым и сведенным татуировкам довольно просто проследить непростую линию судьбы Джоли . Хотя точно никто не может сказать, сколько татуировок скрывается под одеждой на её теле, так как их количество постоянно меняется. Актриса нередко переделывает одни и добавляет другие.Сама же актриса заявляет, что каждая тату из её коллекции имела, или до сих пор имеет свое символическое значение и определенный смысл, относящийся к тому или иному периоду жизни. Она также подчеркнула, что татуировки являются для нее одним из способов выразить саму себя. Поскольку ей как актрисе, постоянно приходится «влезать в шкуру» другого человека, ей просто необходимо периодически заявлять всему миру о собственной яркой личности. И лучшим способом такого заявления она считает именно тату.У многих читателей, наверняка, уже возник вопрос: откуда у актрисы, обласканной любовью критиков и фанатов, матери шестерых детей, секс-символа «девяностых» и «нулевых», посла доброй воли от ООН такая нездоровая страсть к тату. И, что двигало эту суперженщину на весьма болезненный процесс набивания рисунков, их удаления и набивания поверх новых...Ответ кроется в далёком прошлом, а если быть точнее - в её детстве, которое было не такое уж безоблачное. Родилась Энжи, с прозвищем «кролик», в семье американского актера Джона Войта и французской актрисы Марчеллы Бертрандт 4 июня 1975 года. С раннего детства девочка и её старший брат Джеймс были свидетелями семейных скандалов и пьяных выходок отца. А когда всё это закончилось бурным разводом, все тяготы по воспитанию детей легли на плечи матери. Энжи тогда было два года.С 12 лет будущей звезде пришлось больше общаться с отцом, который безуспешно пытался пристроить свою дочь то в модельный бизнес, то в кино. Но все Энджи попытки стать моделью окончились неудачно. И в связи с этим она чувствовала себя сильно подавленной и несчастной, считала себя бездарью. И как следствие, начала наносить себе порезы и раны на тело. Позже она вспоминала . В этом возрасте Анджелина носила исключительно чёрную одежду, красила волосы в красный цвет и, по собственным признаниям, жутко ненавидела себя.В итоге к своему 16-летию Анжелина стала неуправляемой бунтаркой со взрывным характером и необузданным темпераментом. Все это привело к тому, что Анжелина связалась в компанией панков, стала употреблять наркотики и алкоголь. Ни в одной школе ей не удалось проучиться более полугода, она даже совершила попытку суицида, вскрыв себе сонную артерию. После этого инцидента отец решил «пристроить» непокорную дочь в кино, отдав учиться в институт актерской мастерства Ли Страсберга, чем и решил её дальнейшую судьбу.Спустя годы, в интервью «The Daily Mirror» Джоли признавалась, что она к 20 годам перепробовала практически всё, что возможно, и ей очень повезло, что она не умерла молодой. Оно и не удивительно с её-то характером, на котором в полной степени отразилось гремучее смешение кровей (в роду Анджелины были французы, канадцы, немцы, славяне и, возможно, даже индейцы).Тем не менее, судьбе было угодно, чтобы Анджелина не только выжила, но и стала той, которой является сейчас. А вот отношение Анджелины с отцом так и не стали доверительными. Мало того, в 2002 году актриса отказалась от его фамилии, подав заявление в официальные органы с просьбой окончательно оформить её имя как «Анджелина Джоли », без «Войт», то есть с 2002 года она стала официально использовать свое второе имя в качестве фамилии.Итак, самой первой тату Анджелины Джоли был японский иероглиф на левой лопатке - знак «Смерти». Он служил напоминанием актрисе о том, что жить нужно так, будто каждый день последний. Актриса поспешила его свести после усыновления сына Мэддока.Сейчас на этом месте набито тату в виде заклинания на удачу на кхмерском языке:Между лопатками под основанием шеи красуется изящная тату на английском языке «Know Your Rights» («Знай свои права»), выполненная готическим шрифтом. Это название песни ее любимой группы – Clash. Благодаря этой татуировке Джоли должна всегда помнить, кто она на самом деле, чтобы не дать себя в обиду.Еще один японский иероглиф был «набит» на внутренней стороне её правой руки, такое же тату было и у ее первого мужа Джонни Ли Миллера. После развода актриса поспешила его свести. На этом месте теперь красуется татуировка на арабском языке означающая - «решительность». Рядом набита цитата Теннесси Уильямса: «A prayer for the wild at heart, kept in cages», что с английского означает:Второму своему супругу Джоли посвятила тату в виде Дракона на левом плече, символизирующего мудрость, а надпись - «Билли Боб» – имя бывшего мужа - Билли Боба Торнтона. В мае 2000-го они поженились в Лас-Вегасе, а ровно через три года - расстались. После развода им обоим пришлось выводить татуировки с именами друг друга.Джоли, удалив лазером неактуальную татуировку, поверх оставшегося шрама сделала тату с координатами рождения ее приемных сыновей - Мэддокса и Пакса Тиена, приемной дочери - Захари, а также родных детей - Шайло, Нокса и Вивьен.На левом предплечье долгое время одиноко красовалась римская цифра 13 – XIII, как символ того, что Джоли не верит в суеверия. Позже рядом появились новые римские цифры V MCMXL, в совокупности образовавшие надпись: 13 мая 1940 года. Это дата когда Уинстон Черчилль произнес свою великую речь со словами:А тату буквы «h» в руническом стиле на левом запястье, по словам актрисы, она набила в честь своего родного брата Джеймса Хавена. Хотя на самом деле эта татушка появилась на запястье Джоли во время ее бурного романа с Тимоти Хаттоном. Буква «М» на ладони правой руки актрисы - в память о маме, которой не стало в 2007 году. http://navote.ru/?p=31728 Большой черный крест в стиле «блэкворк», символизирующий активное мужское начало, расположен под углом ниже пупка актрисы и выполняет сразу две функции – покрывает старую татуировку дракона и подчеркивает смысл находящейся рядом латинской пословицы «Quod me nutrit me destruit». В переводе: «То, что дает мне силы, также и разрушает меня».Известно, что актриса во время отношений с Брэдом Питтом набила два тату, связанных с ним. Первая - на внутренней стороне бедра в виде кружевного узора, обозначающего инициалы настоящего имени Брэда - Уильям Брэдли , который написан международным радиотелефонным шифром. Кроме того, на левом плече вместе с географическими координатами мест рождения всех детей также набиты координаты города, где родился экс-супруг Джоли.А в 2016 году в Камбоджи Анджелина пыталась спасти свой брак с Питтом с помощью неких магических татуировок, сделанных в стиле сак янт. Этот стиль широко распространен в Юго Восточной Азии, состоит из геометрических фигур изображений животных буддийских символов, мантр и обладает мистическими защитными свойствами.Известный тайский мастер нанёс Джоли священные буддистские мантры на правую лопатку и две магические татуировки в центре спины. Предполагалось, что они должны принести их владелице процветание, любовь и удачу. На животе Питта мастер изобразил аналогичный буддистский символ для защиты от негативных воздействий и для сохранения здоровья. К сожалению, магия тату оказалась бессильна. Их нанесение не помогло спасти отношения голливудских звезд.Ранее в 2003-м этот тайский мастер по имени Канпаи уже бил татуировки Джоли, а именно знаменитую на весь мир татуировку 5 линий (кхмерское заклинание), приносящую удачу в личной жизни, женское благополучие и счастье. В 2004-м Канпаи набил на пояснице Джоли белого бенгальского тигра, являющегося символом храбрости и решимости.После расставания с Брэдом Анджелина собиралась удалить все тату, связанные с экс-супругом. Сделала ли она это - пока неизвестно. Как знать, на что способна еще эта суперженщина. Ведь сделала же она двустороннюю мастэктомию (удаление груди) с последующей реконструкцией...Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: